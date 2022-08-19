УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4798 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 303 27

Закон про статус кримськотатарського народу можуть ухвалити вже цього року, - Чубаров

чубаров

Закон України "Про статус кримськотатарського народу" може бути ухвалено вже цього року.

Таку думку під час експертного обговорення "Припинення незаконної російської анексії Криму та деокупація півострова: оптимальні шляхи та механізми" висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми разом з інститутами, які є частиною системи президентської влади в Україні, зокрема з представництвом Президента в АРК, з колегами народними депутатами України, з експертами, вченими працюємо над законопроектом "Про статус кримськотатарського народу". Є дуже велика ймовірність, що цього року його обов'язково буде прийнято", – зазначив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму знесли СТО, де відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян, - Чубаров

За його словами, чинна правова база щодо Кримської автономії є не лише недостатньою, а й у багатьох моментах недоречною. Він вважає, що статус автономії має зберігатися, але її сутність має бути переформатована. Адже законодавча база створювалася в 1991 р. "за абсолютної зневаги наявністю корінного кримськотатарського народу", який починав масово повертатися на півострів із депортації.

Чубаров наголосив, що питання деокупації Криму актуалізуються щодня. Україна та Збройні сили перейшли від риторики щодо звільнення Криму до практичних кроків, наголосив він. І тому важливо дуже швидко знаходити відповіді для себе та закордонних партнерів, якою АРК буде після відновлення територіальної цілісності України, як забезпечуватимуться права всіх, хто проживає на півострові. При цьому глава Меджлісу наголосив, що йдеться про забезпечення прав кримських татар, етнічних українців та тих жителів АРК, хто залишався вірним Україні та не чинив злочинів під час окупації. Ті ж, хто незаконно оселився на півострові разом із російськими загарбниками, мають залишити Крим якнайшвидше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму одну з будівель "адміністрації" облили жовтою і блакитною фарбою, - Чубаров. ФОТО

Чубаров також нагадав, що торік ухвалено закон про корінні народи, тому після ухвалення закону про статус кримськотатарського народу залишиться лише внести відповідні зміни до Конституції у розділі про Автономну Республіку Крим.

"Питання деокупації Криму - це питання одночасного вирішення та, насамперед, правового забезпечення подальшого розвитку Криму в умовах відновленої територіальної цілісності України. Будь-які інші позиції, мовляв, зараз звільнимо, а потім сядемо подумаємо, не сприятимуть розумінню і всередині українського суспільства, і серед наших партнерів", - підсумував голова Меджлісу.

Також читайте: Туреччина розпочала видачу кримським татарам довгострокових посвідок на проживання

Автор: 

Крим (14251) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005) деокупація (955)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Повинна бути кримська область крапка, ніяких більше автономних республік в складі держави.
показати весь коментар
19.08.2022 16:37 Відповісти
+8
Права і свободи кримських татар повністю захищені наданням їм статусу "корінного народу". НІЯКИХ АВТОНОМІЙ! Кримська область. Крим завжди був багатонаціональним анклавом і надавати якісь "ексклюзивні" права народу який складає 8% населення Криму це не просто дурість, а пряме порушення прав усіх інших народів, які, до речі, складають переважну більшість населення це злочин і порушення Конституції.
показати весь коментар
19.08.2022 17:11 Відповісти
+7
Кримська ОТГ, у складі Херсонської області.
показати весь коментар
19.08.2022 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повинна бути кримська область крапка, ніяких більше автономних республік в складі держави.
показати весь коментар
19.08.2022 16:37 Відповісти
Кримська ОТГ, у складі Херсонської області.
показати весь коментар
19.08.2022 16:48 Відповісти
Так! Кримска обл. Бо визволяють українці, а автономия та корінні народи Криму- татари, це як?
показати весь коментар
19.08.2022 16:50 Відповісти
Татарі προςραли автономію своєї республіки протягом 1991-2014 років. Здійснювати ту саму помилку двічі не будемо.
показати весь коментар
19.08.2022 16:50 Відповісти
Кримсько-татарська область.

Якщо навіть колись кримські татари і відійдуть від нас , я впевнений, що ми з ними будемо хорошими сусідами. Це не пихаті, злі рашисти

А через них будемо співробвтничати і з Туреччиною
показати весь коментар
19.08.2022 16:51 Відповісти
Хоть бы не палил конечную цель всех этих телодвижений!))
показати весь коментар
19.08.2022 20:15 Відповісти
Только знают про статусы и земельные участки рассказывать,хоть бы одного орка подрезали.
показати весь коментар
19.08.2022 16:57 Відповісти
Зачем? Когда лучше чебуреками и шавермой торговать и вечных мучеников из себя строить. С 2014-го НИ ОДНОГО митинга в Симферополе при таком-то количестве мужиков, а ведь когда-то такие представления устраивали с шумом, гамом, фейерверками, хождениями по пешеходным переходам, драками с Беркутом и вечной земелькой на уме
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
Але, чомусь, вістря репресій окупанти спрямували саме проти киримли. Це перше. Друге - кожен народ, тим більше той, що мав свою державність, прагне її здобути. Якщо Україна не хоче наслідувати немиту, вона має з розумінням до цього ставитись і сприяти розвитку киримли. Врешті, територія Криму є природнім продовженням території України, і нікуди Крим не відпливе, дніпровська вода йому для економічного розвитку буде потрібна. Третє - Крим - це споконвічна земля кримськотатарського народу, на якій він сформувався з різних етнічних елементів, в тому числі за участі українців, під час завоювання Криму Російською Імперією, близько 25% населення Криму розмовляло українською мовою. У киримли просто нема іншої Батьківщини. Четверте - все одно рухаємось до Європейського Союзу, а там правам корінних малих народів надається значна увага.
показати весь коментар
19.08.2022 19:19 Відповісти
Крим - це споконвічно багатонаціональна земля!
І такої повинна бути завжди!
Бо кожен народ має однакові права!
А коли один народ хоче бути найвищим на другими, то це ми вже проходили у 20-му сторіччі.
показати весь коментар
19.08.2022 20:01 Відповісти
Они и сейчас в этом законе прописали, чтобы в отношении них не совершались ни какие действия без согласования с Менджлисом.
А вы тут про какую-то Конституцию, равноправие, унитарность.
показати весь коментар
19.08.2022 20:14 Відповісти
"Питання деокупації Криму - це питання одночасного вирішення та насамперед правового забезпечення подальшого розвитку Криму в умовах відновленої територіальної цілісності України. Будь-які інші позиції, мовляв, зараз звільнимо, а потім сядемо подумаємо, не сприятимуть розумінню і всередині українського суспільства, і серед наших партнерів", - підсумував голова Меджлісу. оце я дуже підтримую, а також те, що "ті ж, хто незаконно оселився на півострові разом із російськими загарбниками, мають залишити Крим якнайшвидше. Це правильно, тому що я впевнена, що почнеться галас - "а у нас тут імущество, а ето частная собствєнность, а она святая.." Нехай забирають своє майно та ##здують в рашку, та як надалі, без інших варіантів...
показати весь коментар
19.08.2022 17:00 Відповісти
Права і свободи кримських татар повністю захищені наданням їм статусу "корінного народу". НІЯКИХ АВТОНОМІЙ! Кримська область. Крим завжди був багатонаціональним анклавом і надавати якісь "ексклюзивні" права народу який складає 8% населення Криму це не просто дурість, а пряме порушення прав усіх інших народів, які, до речі, складають переважну більшість населення це злочин і порушення Конституції.
показати весь коментар
19.08.2022 17:11 Відповісти
В мене таке питання. Я бачу як кримськотатарські політики вже будують плани про Крим, після його звільнення, як кримські татари у всяких твітерах і фейсбуках пишуть про перейменування міст Криму на кримськотатарські. Питання, чи є взагалі полк Кримських татар? Скільки кримських татарів зараз воєю за Україну? Я особисто не чув ні про полки кримських татар, чув тільки про деяких представників які зараз воюють. Знаю що воює наприклад багато білорусів. Кримські татари напевно думають, що українці мають для них звільнити Крим, а після того вони будуть робити свої автономії і перейменовувати міста на кримськотатарський лад, при цьому не воюючи?
показати весь коментар
19.08.2022 17:14 Відповісти
Ти, ОСОБИСТО, десь воюєш? Щось звільняєш? Чи тільки галасуєш, права качаючи? Кримські татари були чи не єдиною організованою силою, яка чинила опір російській окупації Криму - https://news.obozrevatel.com/ukr/society/den-sprotivu-krimu-rosijskoi-okupatsii-v-simferopoli-7-rokiv-tomu-projshov-miting-za-edinu-ukrainu-video.htm
показати весь коментар
19.08.2022 19:33 Відповісти
Я питаю, зараз на даний момент, скільки кримських татар воює? Щоб казати про автономію і перейменування міст, їх має воювати зараз за Україну багато. Тому питання, якщо ти знаєш скільки їх воює, батальйони, полки, дивізії, напиши.
показати весь коментар
19.08.2022 21:06 Відповісти
Татари завжди були виключно за себе, в побуті поводились зверхньо і закрито, хоча нічого, крім вирощувати цибулю, не вміли.
Натомісь, кримські українці вас прийняли.
Моя бабуся завжди вважала татар продажними, а батько говорив, що татарин буде посміхатись в очі, але завжди на@бе.
Ідіть воюйте за особливий статус, досить торгувати
показати весь коментар
19.08.2022 21:32 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/05/18/7346993/
показати весь коментар
19.08.2022 19:40 Відповісти
Им некогда, они торгуют.
показати весь коментар
19.08.2022 20:08 Відповісти
Просто этого хочет пан Эрдоган
показати весь коментар
19.08.2022 17:17 Відповісти
В мене є таке відчуття, коли Україна звільнить Крим, у нас можуть бути конфлікти з кримськими татарами і з турками.
показати весь коментар
19.08.2022 17:20 Відповісти
Досить оцінити, скільки татар воює зараз за Україну, і все стане відразу зрозуміло
показати весь коментар
19.08.2022 18:14 Відповісти
А скільки воює зараз за Україну? Я думаю, що жодного. Ти у 2014 році за Крим воював? То ж мовчи собі тихенько в ганчірочку!
показати весь коментар
19.08.2022 19:36 Відповісти
Один, на скільки я знаю.

Ти татарин чи просто проти?
Я кримчанин, жив поряд з татарами, спілкувався.
А ти?
показати весь коментар
19.08.2022 21:14 Відповісти
В 1991р. "за абсолютної зневаги наявністю корінного кримськотатарського народу", який починав масово повертатися на півострів із депортації,бо Україна надала дозвіл повернутися,при рашці наприклад до сіх пір никались би по ср.Азії.
показати весь коментар
19.08.2022 18:49 Відповісти
а не надо сопли распускать и всякую чернозадую мразь пускать в Украину... а то пустили всех - татар, азеров, руских и прочую шваль, а для украинцев места не нашлось - или взятка за паспорт или нафиг...
показати весь коментар
19.08.2022 20:15 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
19.08.2022 20:53 Відповісти
 
 