Закон про статус кримськотатарського народу можуть ухвалити вже цього року, - Чубаров

Закон України "Про статус кримськотатарського народу" може бути ухвалено вже цього року.

Таку думку під час експертного обговорення "Припинення незаконної російської анексії Криму та деокупація півострова: оптимальні шляхи та механізми" висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми разом з інститутами, які є частиною системи президентської влади в Україні, зокрема з представництвом Президента в АРК, з колегами народними депутатами України, з експертами, вченими працюємо над законопроектом "Про статус кримськотатарського народу". Є дуже велика ймовірність, що цього року його обов'язково буде прийнято", – зазначив Чубаров.

За його словами, чинна правова база щодо Кримської автономії є не лише недостатньою, а й у багатьох моментах недоречною. Він вважає, що статус автономії має зберігатися, але її сутність має бути переформатована. Адже законодавча база створювалася в 1991 р. "за абсолютної зневаги наявністю корінного кримськотатарського народу", який починав масово повертатися на півострів із депортації.

Чубаров наголосив, що питання деокупації Криму актуалізуються щодня. Україна та Збройні сили перейшли від риторики щодо звільнення Криму до практичних кроків, наголосив він. І тому важливо дуже швидко знаходити відповіді для себе та закордонних партнерів, якою АРК буде після відновлення територіальної цілісності України, як забезпечуватимуться права всіх, хто проживає на півострові. При цьому глава Меджлісу наголосив, що йдеться про забезпечення прав кримських татар, етнічних українців та тих жителів АРК, хто залишався вірним Україні та не чинив злочинів під час окупації. Ті ж, хто незаконно оселився на півострові разом із російськими загарбниками, мають залишити Крим якнайшвидше.

Чубаров також нагадав, що торік ухвалено закон про корінні народи, тому після ухвалення закону про статус кримськотатарського народу залишиться лише внести відповідні зміни до Конституції у розділі про Автономну Республіку Крим.

"Питання деокупації Криму - це питання одночасного вирішення та, насамперед, правового забезпечення подальшого розвитку Криму в умовах відновленої територіальної цілісності України. Будь-які інші позиції, мовляв, зараз звільнимо, а потім сядемо подумаємо, не сприятимуть розумінню і всередині українського суспільства, і серед наших партнерів", - підсумував голова Меджлісу.

