Російський сенатор Ісаков зрікся дочки, яка виступила проти війни

ісаков

Член Ради Федерації РФ від Ханти-Мансійського автономного округу Югри Едуард Ісаков публічно зрікся своєї старшої дочки Діани, яка виступила з антивоєнною позицією в інтерв’ю "Медузі".

Коментуючи матеріали ЗМІ про свою дочку (статтю про неї, окрім "Медузи", також опублікувала "Російська служба Бі-бі-сі"), Ісаков назвав Діану "зрадницею", припустивши, що вона отримала грошову винагороду за інтерв'ю, пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.

"Вона висловлює свою позицію проти проведення спеціальної воєнної операції, проти політики своєї країни. Мабуть, вона отримала кошти від цих засобів, іншими словами - продала свого батька, сім'ю, Батьківщину, і залишила Росію. Важко підібрати слова, коли твоя дочка виявляється зрадником", — заявив сенатор.

"Медуза" наголосила, що не платить за інтерв'ю і в цьому випадку теж не платила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запроваджують візові обмеження щодо 893 російських чиновників, військових і членів Ради Федерації, - Блінкен

Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.

"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося, я її не забезпечую, не надаю житло. Думав, що піде працювати, почне доросле життя, думатиме по-дорослому. А вона вирішила заробити гроші, продавши своє інтерв'ю, представившись дочкою сенатора", - додав він.

пропаганда (2869) росія (68043) рашизм (61) Радфед Росії (32)
+57
***** как будто Сралин и никуда не девался евбанная ********** евбанный народ гнилой засранный.... отцы предают дочерей..... сыновья насилуют матерей.... матери отказываются от детей в плену ради липовой справки -погиб,..... и покупают кусок метала под названием ВАЗ Лада Гранта...
показати весь коментар
19.08.2022 21:57 Відповісти
+54
А нахрена ему дочка, если есть Пуйло.
показати весь коментар
19.08.2022 21:39 Відповісти
+32
Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.
"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося,"

Звучить так, наче він дізнався про антиросійську позицію доньки, коли їй було три роки
показати весь коментар
19.08.2022 21:45 Відповісти
баби ісчо нарожают а вот если вова бабла не даст-капец
показати весь коментар
19.08.2022 21:38 Відповісти
Нарожали бы ищщо, да болит влагалищо.
показати весь коментар
19.08.2022 21:55 Відповісти
Моральный Уровень России -- это 1937 год !!!
показати весь коментар
19.08.2022 22:55 Відповісти
Абсолютно верно. Кто контролирует доступ к деньгам, тот контролирует поведение огромного большинства людей, особенно активных, амбициозных и настроенных на личный успех. ТТипа так ты работаешь и получаешь как в Goldman Sachs, а ********** или не покажешь достаточного рвения, в лучшем случае будешь переворачивать бургеры в Макдоналдсе. Так что, прости, дочка, иначе я не могу.
показати весь коментар
20.08.2022 00:08 Відповісти
В людини без стіржня всередені та характеру-саме так,саме так.На радість,не всі такі.Як казала Амелі у фильмі-"Навіть я ублука є серцевина."
показати весь коментар
20.08.2022 10:56 Відповісти
Это новая схема у рашистов. Чтоб свое бабло спасть от санкций. Типа родственники против войны. Мы с ними не общаемся. А миллиардные счета они сами себе заимели. Шито белыми нитками. Доченька наверняка загнивает где нить)))
показати весь коментар
19.08.2022 22:55 Відповісти
Рассуждения уровня питекантропа. Какие ж тогда у них обычные люди?
показати весь коментар
19.08.2022 21:39 Відповісти
обычные - как синантропы.
показати весь коментар
19.08.2022 21:44 Відповісти
Синантроп - форма роду Homo, близька до пітекантропа, однак більш пізня й розвинена. 🤓🤓🤓
показати весь коментар
19.08.2022 22:38 Відповісти
ну правильно. У них обычные люди в среднем больше похожи на людей, чем сенаторы.
показати весь коментар
19.08.2022 22:51 Відповісти
свиноцабаки они обычные:
просьба орков - https://t.me/hueviykharkov/75071 https://t.me/hueviykharkov/75071

показати весь коментар
19.08.2022 21:52 Відповісти
таваріщь сралін, ета какая та чудовіщьная ащибка
показати весь коментар
19.08.2022 21:40 Відповісти
За последние 20 лет родственников у граждан ********* стало меньше и еще не вечер.
показати весь коментар
19.08.2022 21:42 Відповісти
Я думаю що то дійсно не його дочка, і взагалі у виродків не повинно бути дітей
показати весь коментар
19.08.2022 21:43 Відповісти
Ой! Божечки! Це ж трагедія! Як ми,українці, можемо на це дивитися! Це непрепустимо! Ми маємо покінчити з цим безглуздям!
показати весь коментар
19.08.2022 21:45 Відповісти
Може просто її першими словами було "fuck you dirty russian pig"
показати весь коментар
20.08.2022 10:06 Відповісти
не зрікся, а вивів з-під санкцій
показати весь коментар
19.08.2022 21:46 Відповісти
причем тут санкции - что на выводок "грустно лошади " кто то санкции ввел ?
показати весь коментар
19.08.2022 21:52 Відповісти
А на байстрюків пєскова ввели ж.
показати весь коментар
19.08.2022 22:30 Відповісти
Ох і їбанутий же кацап. Хуже павліка морозова. Кацапи, ви ублюдки.
показати весь коментар
19.08.2022 21:47 Відповісти
Вы не поняли ? Дочери же надо в Европу ? Но как ?

вот и легенду придумали .

мол дочь не моя , и она ещё против Путина
показати весь коментар
19.08.2022 22:00 Відповісти
Не знаю и знать не хочу, кто он такой, этот сенатор.
А вот у знаменитого актера Машкова("Ликвидация", если чё...), та же проблема назрела и уже перезрела.
Он сам ярый путинец и двумя руками за войну, а дочь из-за начала войны оставила россию, уехала в США и очень эмоционально послала всех придурков, которые не жалеют своих детей и ради мании сумасшедшего кремлевского людоеда посылают детей на войну.
- "Идите в жопу со своей войной, отцы! - написала Мария у себя в "Инстаграме". - Мы победим. Любовь всегда побеждает".
показати весь коментар
19.08.2022 21:48 Відповісти
Ну вона ж не геть дурна в козлостані жити.
показати весь коментар
19.08.2022 22:32 Відповісти
так всі касаби хочуть за кордон і ВЖЕ ЗВІДТИ ЛЮБИТИ РАСЕЮШКУ
показати весь коментар
19.08.2022 22:37 Відповісти
бачив останній фільм Машкова Край. Історія одногокрепко контуженого, якого заслали відновити кинутий паровоз на станцію (поселення) Край. І режисер і актор знімали сами себе, таких же контужених насправді. Знімали з характерним кацапським надривом, в контужених своя правда. І вони насаджують її як єдине правильне, з надривом, з епілептичними припадками клятви в непорушності і вірності. А цей сенатор виправдовується перед Путіним, я її з трьох років не виховую. А машкова давно живе в Америці, він навіть зняв фільмець про неї, ще тоді хоітв повернути. Під час навчання був ще той дебошир і сквернослов, як і Маргошин теперішній чоловічок. Той теж "дрался" зі всіма і куралесиві, а тепер спец по міжнародним відносинам. Армян а за руський мір.
показати весь коментар
20.08.2022 00:43 Відповісти
Параша откатывается назад в прошлое семимильными шагами.Отречение от родителей(детей),ожидается раскулачивание,НЭП,ГУЛГАГ,продотряды.Что там дальше по списку?
показати весь коментар
19.08.2022 21:49 Відповісти
Похороны ***** и давка желающих проститься с вождем.
показати весь коментар
19.08.2022 21:54 Відповісти
воскресение Вовы Членина и Ёси Сралина
показати весь коментар
19.08.2022 22:09 Відповісти
щас заплачу....
не верю ни тому ни той....
показати весь коментар
19.08.2022 21:49 Відповісти
аналогично. там куча ньюансов )
показати весь коментар
19.08.2022 22:03 Відповісти
"Російський сенатор Ісаков зрікся дочки..."-- а ви чекали чогось іншого від заляканого до смерті раба?
показати весь коментар
19.08.2022 21:49 Відповісти
Угорци -вони такі !
показати весь коментар
19.08.2022 21:49 Відповісти
ну хто нескажет что период сталинизма в россии не настал-ОТВЕРГ ДОЧЬ!!!--ибо враг народа-тоесть путина-ВСРАТЬСЯ и нет пощади єтим оркам.НЕТ ибо єто НЕЛЮДИ!!!
показати весь коментар
19.08.2022 21:50 Відповісти
ісаков - дегенерат гомомінтерновського типу... в ізраїль їхати йому не хочеться... цій свині біля корита в кацапії почувається смачніше... за ради корита і через дочку рідну переступив... може й наступити....
показати весь коментар
19.08.2022 21:50 Відповісти
О! 1937 рік у розпалі. Наступний крок - здати її в НКВС...
показати весь коментар
19.08.2022 21:50 Відповісти
отречься от родных через газету-исконная скрепа мордора с 1917 года
показати весь коментар
19.08.2022 21:52 Відповісти
хоч тушкой, хоч чучелкой а хоче прапхалти свою ********** малолітню до Європи бездуховної щоб маєтки та гроші зберіглися
показати весь коментар
19.08.2022 21:52 Відповісти
А какая вообще может быть дочка у пассивного зоофила Исакова ?
показати весь коментар
19.08.2022 21:53 Відповісти
Ну нормально.Одні кацапи зрікаються полонених синів за машину інші дочок за засудження війни.Як казав їхній ідейний вдахнавітєль Ілліч правильнім путьом ідьотє таваріщі
показати весь коментар
19.08.2022 21:54 Відповісти
ісаков ти тільки вдумайся убогий, що Ростов це Україна
показати весь коментар
19.08.2022 21:55 Відповісти
Это к тому , пустите мою дочь в Европу .

это хитрый ход конем .

посмотрите европейцы , моя дочь ваша , она против « войны .

никогда не верьте русским и не будете обмануты.
показати весь коментар
19.08.2022 21:58 Відповісти
Дочь у его хорошая, лучше разбирается в этой ситуации чем он. А для его ху#ло, дороже свой дочери родной, вот и видно, что за тип её "папаша".
показати весь коментар
19.08.2022 22:04 Відповісти
Свині знайшли спосіб виводити з під санкцій своїх ####них лічинок ,які і так живуть за кордоном і давно вже положили куй на козлостан.
показати весь коментар
19.08.2022 22:05 Відповісти
Вертятся как ужи на сковородке что-бы показать что вот , есть "хорошие русские", даже отец (который у власти) нехороший отказался от хорошей девочки (которая простая русская девочка)!!.

Все брехня! ФСБшні сценарії.
показати весь коментар
19.08.2022 22:05 Відповісти
Так я так зрозумію, він зрікся її ще коли їй три роки було! І, судячи з її позиції, їй це пішло на користь...
показати весь коментар
19.08.2022 22:08 Відповісти
Джугашвили в аду радостно попыхивает трубкой. Его помнят, любят, наследуют.👍
показати весь коментар
19.08.2022 22:10 Відповісти
Зараз почнуть кацапи масово відмовлятися від своїх виродків, щоб ті могли отримувати Шенген та жити і навчатись у клятій «гейропі».
показати весь коментар
19.08.2022 22:11 Відповісти
Як там казав Станіславський: "Не вірю!"
показати весь коментар
19.08.2022 22:11 Відповісти


Парашні нелюді не знають своїх рідних (окрім братанов - сортирних сільських хробаків) - за відповідальним статусом нє положєно.
показати весь коментар
19.08.2022 22:12 Відповісти
Схема переводу чада з розряду "пішли нах в Кацапію" до білою людини з надання права жити в цивілізації. Алкаш Мєдвєдєв для синулі такого не додумався.
показати весь коментар
19.08.2022 22:16 Відповісти
бачив фотку сина Дімона. у папулі рост 163 на каблуках, а там всі 1.90 і русе волосся. В матір пішов. Словянські гени (українські) а нести пургу почав, коли жінка пішла геть, навіть вкоритити своє непотрібне життя хотів Дімон
показати весь коментар
20.08.2022 00:47 Відповісти
Та нет веры там никому. Не родителям не детям, ни внукам до седьмого колена. Проклять и забыть тот быдлостан. Там биомусор. Компостная яма.
показати весь коментар
19.08.2022 22:21 Відповісти
Вот щаз абідна било, да. В мене єсть компостна яма. Абсолютно тихий, неагресивний об'єкт з сталою репутацією. Родіна компосту --- запоруки родючості. Нічого спільного з руснею. Класифікуйте рашкоподібних відповідними термінами.
показати весь коментар
20.08.2022 08:14 Відповісти
с трех лет имеет антироссийскую позицию =))))
показати весь коментар
19.08.2022 22:23 Відповісти
Не здивований, як то кажуть - від слова "вабще"...
Від цього ви*баного в сраку 3,14дараса просто не могло народитись нічого з місками!
Це не його донька...
показати весь коментар
19.08.2022 22:39 Відповісти
сенатор 👎👎👎👎
показати весь коментар
19.08.2022 22:40 Відповісти
Дочку спасло остаться человеком, то, что орк ее не воспитывал с трёх лет. Nuff said
показати весь коментар
19.08.2022 22:51 Відповісти
Світова спільнота орків, просе не називати росіян орками. Кажуть, їх це ображає. "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
показати весь коментар
19.08.2022 23:17 Відповісти
Типова позиція свинокацапа. Корито важливіше, ніж власні ********. Їх теж можна зжерти. Власне черево - важливіше.
показати весь коментар
19.08.2022 22:59 Відповісти
Дыбил.
показати весь коментар
19.08.2022 23:19 Відповісти
Рубль за сто, что это цирк.
Человек спасает будущее дочери (она огласила свою позицию "против войны"), а публичным якобы отречением от неё также спасает своё настоящее, потому что "предавать ещё рано - убьют". Уверен, что они между собой в семье это согласовали и друг на друга не обижаются - цирк для зрителей.
показати весь коментар
19.08.2022 23:21 Відповісти
"Медуза" - провинциальный уровень.
Пусть даст интервью "Немецкой волне" - дочка убитого Немцова поможет расставить нужные акценты и папик-сенатор превратится в супинатор.
показати весь коментар
19.08.2022 23:34 Відповісти
... Ісаков назвав Діану "зрадницею", припустивши, що вона отримала грошову винагороду за інтерв'ю...
Гроші заробляє Медуза відмазуючи свинособак.
показати весь коментар
19.08.2022 23:41 Відповісти
Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.
"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье".

Крутая дочка у сенатора, с трёх лет русофобией занимается.
Надо было ещё на лобном месте анафеме её предать, а то как-то не скрепно получается.
показати весь коментар
20.08.2022 01:22 Відповісти
Что только не скажешь, чтобы ребёнок жил за границей на украденные папой бабки.
показати весь коментар
20.08.2022 01:55 Відповісти
Русским верить себя не уважать!!! Все те кто в состоянии не много думать уже знают что в рашке нет будущего, из за войны рашка отстанет в развития и прогресса от всего мира лет на 15. Все знают что даже если война закончится сегодня, санкции с рашке не будут снимать до того как они полностью не восстановят и не выплатят репатриации украинцам. Все эти отказы от детей ни что иное как обеспечить своих детей светлым и без проблемным будущим. Руззкие чинуши такими ходами показывают Путину свою преданность,а Западу то что их дети могут жить там.
Если бы все эти отказы были бы правдой все должно было случится в первые недели войны, а ни как через 4-5-6 месяцев.До войны всех все устраивало а теперь пытаются своих детей вывести из под ударов.
показати весь коментар
20.08.2022 05:56 Відповісти
Він може і зрікся вона ж за кордоном і гроші також Казати можна все що завгодно
показати весь коментар
20.08.2022 06:36 Відповісти
І все одно, велика перестройка була завдяки США. Тепер вільне падіння. А далі жорстке приземлення.
показати весь коментар
20.08.2022 20:19 Відповісти
 
 