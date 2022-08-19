Російський сенатор Ісаков зрікся дочки, яка виступила проти війни

Член Ради Федерації РФ від Ханти-Мансійського автономного округу Югри Едуард Ісаков публічно зрікся своєї старшої дочки Діани, яка виступила з антивоєнною позицією в інтерв’ю "Медузі".

Коментуючи матеріали ЗМІ про свою дочку (статтю про неї, окрім "Медузи", також опублікувала "Російська служба Бі-бі-сі"), Ісаков назвав Діану "зрадницею", припустивши, що вона отримала грошову винагороду за інтерв'ю, пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.

"Вона висловлює свою позицію проти проведення спеціальної воєнної операції, проти політики своєї країни. Мабуть, вона отримала кошти від цих засобів, іншими словами - продала свого батька, сім'ю, Батьківщину, і залишила Росію. Важко підібрати слова, коли твоя дочка виявляється зрадником", — заявив сенатор.

"Медуза" наголосила, що не платить за інтерв'ю і в цьому випадку теж не платила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запроваджують візові обмеження щодо 893 російських чиновників, військових і членів Ради Федерації, - Блінкен

Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.

"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося, я її не забезпечую, не надаю житло. Думав, що піде працювати, почне доросле життя, думатиме по-дорослому. А вона вирішила заробити гроші, продавши своє інтерв'ю, представившись дочкою сенатора", - додав він.