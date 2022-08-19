Російський сенатор Ісаков зрікся дочки, яка виступила проти війни
Член Ради Федерації РФ від Ханти-Мансійського автономного округу Югри Едуард Ісаков публічно зрікся своєї старшої дочки Діани, яка виступила з антивоєнною позицією в інтерв’ю "Медузі".
Коментуючи матеріали ЗМІ про свою дочку (статтю про неї, окрім "Медузи", також опублікувала "Російська служба Бі-бі-сі"), Ісаков назвав Діану "зрадницею", припустивши, що вона отримала грошову винагороду за інтерв'ю, пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.
"Вона висловлює свою позицію проти проведення спеціальної воєнної операції, проти політики своєї країни. Мабуть, вона отримала кошти від цих засобів, іншими словами - продала свого батька, сім'ю, Батьківщину, і залишила Росію. Важко підібрати слова, коли твоя дочка виявляється зрадником", — заявив сенатор.
"Медуза" наголосила, що не платить за інтерв'ю і в цьому випадку теж не платила.
Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.
"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося, я її не забезпечую, не надаю житло. Думав, що піде працювати, почне доросле життя, думатиме по-дорослому. А вона вирішила заробити гроші, продавши своє інтерв'ю, представившись дочкою сенатора", - додав він.
просьба орков - https://t.me/hueviykharkov/75071 https://t.me/hueviykharkov/75071
"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося,"
Звучить так, наче він дізнався про антиросійську позицію доньки, коли їй було три роки
вот и легенду придумали .
мол дочь не моя , и она ещё против Путина
А вот у знаменитого актера Машкова("Ликвидация", если чё...), та же проблема назрела и уже перезрела.
Он сам ярый путинец и двумя руками за войну, а дочь из-за начала войны оставила россию, уехала в США и очень эмоционально послала всех придурков, которые не жалеют своих детей и ради мании сумасшедшего кремлевского людоеда посылают детей на войну.
- "Идите в жопу со своей войной, отцы! - написала Мария у себя в "Инстаграме". - Мы победим. Любовь всегда побеждает".
не верю ни тому ни той....
это хитрый ход конем .
посмотрите европейцы , моя дочь ваша , она против « войны .
никогда не верьте русским и не будете обмануты.
Все брехня! ФСБшні сценарії.
***** как будто Сралин и никуда не девался евбанная ********** евбанный народ гнилой засранный.... отцы предают дочерей..... сыновья насилуют матерей.... матери отказываются от детей в плену ради липовой справки -погиб,..... и покупают кусок метала под названием ВАЗ Лада Гранта...
Від цього ви*баного в сраку 3,14дараса просто не могло народитись нічого з місками!
Це не його донька...
Человек спасает будущее дочери (она огласила свою позицию "против войны"), а публичным якобы отречением от неё также спасает своё настоящее, потому что "предавать ещё рано - убьют". Уверен, что они между собой в семье это согласовали и друг на друга не обижаются - цирк для зрителей.
Пусть даст интервью "Немецкой волне" - дочка убитого Немцова поможет расставить нужные акценты и папик-сенатор превратится в супинатор.
Гроші заробляє Медуза відмазуючи свинособак.
"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье".
Крутая дочка у сенатора, с трёх лет русофобией занимается.
Надо было ещё на лобном месте анафеме её предать, а то как-то не скрепно получается.
Если бы все эти отказы были бы правдой все должно было случится в первые недели войны, а ни как через 4-5-6 месяцев.До войны всех все устраивало а теперь пытаются своих детей вывести из под ударов.