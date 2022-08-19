РУС
26 945 74

Российский сенатор Исаков отрекся от дочери, выступившей против войны

ісаков

Член Совета Федерации РФ от Ханты-Мансийского автономного округа Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, выступившей с антивоенной позицией в интервью "Медузи".

Комментируя материалы СМИ о своей дочери (статью о ней, кроме "Медузы", также опубликовала "Русская служба Би-би-си"), Исаков назвал Диану "изменницей", предположив, что она получила денежное вознаграждение за интервью, пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

"Она выражает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила средства от этих средств, иными словами – продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Трудно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", - заявил сенатор.

"Медуза" подчеркнула, что не платит за интервью и в этом случае тоже не платила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Сулейманова подорвалась на мине и погибла на Донбассе

Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.

"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора", – добавил он.

пропаганда (3739) россия (97378) рашизм (101) Совфед России (34)
Топ комментарии
+57
***** как будто Сралин и никуда не девался евбанная ********** евбанный народ гнилой засранный.... отцы предают дочерей..... сыновья насилуют матерей.... матери отказываются от детей в плену ради липовой справки -погиб,..... и покупают кусок метала под названием ВАЗ Лада Гранта...
19.08.2022 21:57
+54
А нахрена ему дочка, если есть Пуйло.
19.08.2022 21:39
+32
Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.
"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося,"

Звучить так, наче він дізнався про антиросійську позицію доньки, коли їй було три роки
19.08.2022 21:45
баби ісчо нарожают а вот если вова бабла не даст-капец
19.08.2022 21:38
Нарожали бы ищщо, да болит влагалищо.
19.08.2022 21:55
Моральный Уровень России -- это 1937 год !!!
19.08.2022 22:55
Абсолютно верно. Кто контролирует доступ к деньгам, тот контролирует поведение огромного большинства людей, особенно активных, амбициозных и настроенных на личный успех. ТТипа так ты работаешь и получаешь как в Goldman Sachs, а ********** или не покажешь достаточного рвения, в лучшем случае будешь переворачивать бургеры в Макдоналдсе. Так что, прости, дочка, иначе я не могу.
20.08.2022 00:08
В людини без стіржня всередені та характеру-саме так,саме так.На радість,не всі такі.Як казала Амелі у фильмі-"Навіть я ублука є серцевина."
20.08.2022 10:56
А нахрена ему дочка, если есть Пуйло.
19.08.2022 21:39
***** как будто Сралин и никуда не девался евбанная ********** евбанный народ гнилой засранный.... отцы предают дочерей..... сыновья насилуют матерей.... матери отказываются от детей в плену ради липовой справки -погиб,..... и покупают кусок метала под названием ВАЗ Лада Гранта...
19.08.2022 21:57
Это новая схема у рашистов. Чтоб свое бабло спасть от санкций. Типа родственники против войны. Мы с ними не общаемся. А миллиардные счета они сами себе заимели. Шито белыми нитками. Доченька наверняка загнивает где нить)))
19.08.2022 22:55
Рассуждения уровня питекантропа. Какие ж тогда у них обычные люди?
19.08.2022 21:39
обычные - как синантропы.
19.08.2022 21:44
Синантроп - форма роду Homo, близька до пітекантропа, однак більш пізня й розвинена. 🤓🤓🤓
19.08.2022 22:38
ну правильно. У них обычные люди в среднем больше похожи на людей, чем сенаторы.
19.08.2022 22:51
свиноцабаки они обычные:
просьба орков - https://t.me/hueviykharkov/75071 https://t.me/hueviykharkov/75071

19.08.2022 21:52
таваріщь сралін, ета какая та чудовіщьная ащибка
19.08.2022 21:40
За последние 20 лет родственников у граждан ********* стало меньше и еще не вечер.
19.08.2022 21:42
Я думаю що то дійсно не його дочка, і взагалі у виродків не повинно бути дітей
19.08.2022 21:43
Ой! Божечки! Це ж трагедія! Як ми,українці, можемо на це дивитися! Це непрепустимо! Ми маємо покінчити з цим безглуздям!
19.08.2022 21:45
Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.
"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося,"

Звучить так, наче він дізнався про антиросійську позицію доньки, коли їй було три роки
19.08.2022 21:45
Може просто її першими словами було "fuck you dirty russian pig"
20.08.2022 10:06
не зрікся, а вивів з-під санкцій
19.08.2022 21:46
причем тут санкции - что на выводок "грустно лошади " кто то санкции ввел ?
19.08.2022 21:52
А на байстрюків пєскова ввели ж.
19.08.2022 22:30
Ох і їбанутий же кацап. Хуже павліка морозова. Кацапи, ви ублюдки.
19.08.2022 21:47
Вы не поняли ? Дочери же надо в Европу ? Но как ?

вот и легенду придумали .

мол дочь не моя , и она ещё против Путина
19.08.2022 22:00
Не знаю и знать не хочу, кто он такой, этот сенатор.
А вот у знаменитого актера Машкова("Ликвидация", если чё...), та же проблема назрела и уже перезрела.
Он сам ярый путинец и двумя руками за войну, а дочь из-за начала войны оставила россию, уехала в США и очень эмоционально послала всех придурков, которые не жалеют своих детей и ради мании сумасшедшего кремлевского людоеда посылают детей на войну.
- "Идите в жопу со своей войной, отцы! - написала Мария у себя в "Инстаграме". - Мы победим. Любовь всегда побеждает".
19.08.2022 21:48
Ну вона ж не геть дурна в козлостані жити.
19.08.2022 22:32
так всі касаби хочуть за кордон і ВЖЕ ЗВІДТИ ЛЮБИТИ РАСЕЮШКУ
19.08.2022 22:37
бачив останній фільм Машкова Край. Історія одногокрепко контуженого, якого заслали відновити кинутий паровоз на станцію (поселення) Край. І режисер і актор знімали сами себе, таких же контужених насправді. Знімали з характерним кацапським надривом, в контужених своя правда. І вони насаджують її як єдине правильне, з надривом, з епілептичними припадками клятви в непорушності і вірності. А цей сенатор виправдовується перед Путіним, я її з трьох років не виховую. А машкова давно живе в Америці, він навіть зняв фільмець про неї, ще тоді хоітв повернути. Під час навчання був ще той дебошир і сквернослов, як і Маргошин теперішній чоловічок. Той теж "дрался" зі всіма і куралесиві, а тепер спец по міжнародним відносинам. Армян а за руський мір.
20.08.2022 00:43
Параша откатывается назад в прошлое семимильными шагами.Отречение от родителей(детей),ожидается раскулачивание,НЭП,ГУЛГАГ,продотряды.Что там дальше по списку?
19.08.2022 21:49
Похороны ***** и давка желающих проститься с вождем.
19.08.2022 21:54
воскресение Вовы Членина и Ёси Сралина
19.08.2022 22:09
щас заплачу....
не верю ни тому ни той....
19.08.2022 21:49
аналогично. там куча ньюансов )
19.08.2022 22:03
"Російський сенатор Ісаков зрікся дочки..."-- а ви чекали чогось іншого від заляканого до смерті раба?
19.08.2022 21:49
Угорци -вони такі !
19.08.2022 21:49
ну хто нескажет что период сталинизма в россии не настал-ОТВЕРГ ДОЧЬ!!!--ибо враг народа-тоесть путина-ВСРАТЬСЯ и нет пощади єтим оркам.НЕТ ибо єто НЕЛЮДИ!!!
19.08.2022 21:50
ісаков - дегенерат гомомінтерновського типу... в ізраїль їхати йому не хочеться... цій свині біля корита в кацапії почувається смачніше... за ради корита і через дочку рідну переступив... може й наступити....
19.08.2022 21:50
О! 1937 рік у розпалі. Наступний крок - здати її в НКВС...
19.08.2022 21:50
отречься от родных через газету-исконная скрепа мордора с 1917 года
19.08.2022 21:52
хоч тушкой, хоч чучелкой а хоче прапхалти свою ********** малолітню до Європи бездуховної щоб маєтки та гроші зберіглися
19.08.2022 21:52
А какая вообще может быть дочка у пассивного зоофила Исакова ?
19.08.2022 21:53
Ну нормально.Одні кацапи зрікаються полонених синів за машину інші дочок за засудження війни.Як казав їхній ідейний вдахнавітєль Ілліч правильнім путьом ідьотє таваріщі
19.08.2022 21:54
ісаков ти тільки вдумайся убогий, що Ростов це Україна
19.08.2022 21:55
Это к тому , пустите мою дочь в Европу .

это хитрый ход конем .

посмотрите европейцы , моя дочь ваша , она против « войны .

никогда не верьте русским и не будете обмануты.
19.08.2022 21:58
Дочь у его хорошая, лучше разбирается в этой ситуации чем он. А для его ху#ло, дороже свой дочери родной, вот и видно, что за тип её "папаша".
19.08.2022 22:04
Свині знайшли спосіб виводити з під санкцій своїх ####них лічинок ,які і так живуть за кордоном і давно вже положили куй на козлостан.
19.08.2022 22:05
Вертятся как ужи на сковородке что-бы показать что вот , есть "хорошие русские", даже отец (который у власти) нехороший отказался от хорошей девочки (которая простая русская девочка)!!.

Все брехня! ФСБшні сценарії.
19.08.2022 22:05
Так я так зрозумію, він зрікся її ще коли їй три роки було! І, судячи з її позиції, їй це пішло на користь...
19.08.2022 22:08
Джугашвили в аду радостно попыхивает трубкой. Его помнят, любят, наследуют.👍
19.08.2022 22:10
Зараз почнуть кацапи масово відмовлятися від своїх виродків, щоб ті могли отримувати Шенген та жити і навчатись у клятій «гейропі».
19.08.2022 22:11
Як там казав Станіславський: "Не вірю!"
19.08.2022 22:11


***** как будто Сралин и никуда не девался евбанная ********** евбанный народ гнилой засранный.... отцы предают дочерей..... сыновья насилуют матерей.... матери отказываются от детей в плену ради липовой справки -погиб,..... и покупают кусок метала под названием ВАЗ Лада Гранта...
19.08.2022 22:12
Парашні нелюді не знають своїх рідних (окрім братанов - сортирних сільських хробаків) - за відповідальним статусом нє положєно.
19.08.2022 22:12
Схема переводу чада з розряду "пішли нах в Кацапію" до білою людини з надання права жити в цивілізації. Алкаш Мєдвєдєв для синулі такого не додумався.
19.08.2022 22:16
бачив фотку сина Дімона. у папулі рост 163 на каблуках, а там всі 1.90 і русе волосся. В матір пішов. Словянські гени (українські) а нести пургу почав, коли жінка пішла геть, навіть вкоритити своє непотрібне життя хотів Дімон
20.08.2022 00:47
Та нет веры там никому. Не родителям не детям, ни внукам до седьмого колена. Проклять и забыть тот быдлостан. Там биомусор. Компостная яма.
19.08.2022 22:21
Вот щаз абідна било, да. В мене єсть компостна яма. Абсолютно тихий, неагресивний об'єкт з сталою репутацією. Родіна компосту --- запоруки родючості. Нічого спільного з руснею. Класифікуйте рашкоподібних відповідними термінами.
20.08.2022 08:14
с трех лет имеет антироссийскую позицию =))))
19.08.2022 22:23
Не здивований, як то кажуть - від слова "вабще"...
Від цього ви*баного в сраку 3,14дараса просто не могло народитись нічого з місками!
Це не його донька...
19.08.2022 22:39
сенатор 👎👎👎👎
19.08.2022 22:40
Дочку спасло остаться человеком, то, что орк ее не воспитывал с трёх лет. Nuff said
19.08.2022 22:51
Світова спільнота орків, просе не називати росіян орками. Кажуть, їх це ображає. "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
19.08.2022 23:17
Типова позиція свинокацапа. Корито важливіше, ніж власні ********. Їх теж можна зжерти. Власне черево - важливіше.
19.08.2022 22:59
Дыбил.
19.08.2022 23:19
Рубль за сто, что это цирк.
Человек спасает будущее дочери (она огласила свою позицию "против войны"), а публичным якобы отречением от неё также спасает своё настоящее, потому что "предавать ещё рано - убьют". Уверен, что они между собой в семье это согласовали и друг на друга не обижаются - цирк для зрителей.
19.08.2022 23:21
"Медуза" - провинциальный уровень.
Пусть даст интервью "Немецкой волне" - дочка убитого Немцова поможет расставить нужные акценты и папик-сенатор превратится в супинатор.
19.08.2022 23:34
... Ісаков назвав Діану "зрадницею", припустивши, що вона отримала грошову винагороду за інтерв'ю...
Гроші заробляє Медуза відмазуючи свинособак.
19.08.2022 23:41
Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.
"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье".

Крутая дочка у сенатора, с трёх лет русофобией занимается.
Надо было ещё на лобном месте анафеме её предать, а то как-то не скрепно получается.
20.08.2022 01:22
Что только не скажешь, чтобы ребёнок жил за границей на украденные папой бабки.
20.08.2022 01:55
Русским верить себя не уважать!!! Все те кто в состоянии не много думать уже знают что в рашке нет будущего, из за войны рашка отстанет в развития и прогресса от всего мира лет на 15. Все знают что даже если война закончится сегодня, санкции с рашке не будут снимать до того как они полностью не восстановят и не выплатят репатриации украинцам. Все эти отказы от детей ни что иное как обеспечить своих детей светлым и без проблемным будущим. Руззкие чинуши такими ходами показывают Путину свою преданность,а Западу то что их дети могут жить там.
Если бы все эти отказы были бы правдой все должно было случится в первые недели войны, а ни как через 4-5-6 месяцев.До войны всех все устраивало а теперь пытаются своих детей вывести из под ударов.
20.08.2022 05:56
Він може і зрікся вона ж за кордоном і гроші також Казати можна все що завгодно
20.08.2022 06:36
І все одно, велика перестройка була завдяки США. Тепер вільне падіння. А далі жорстке приземлення.
20.08.2022 20:19
 
 