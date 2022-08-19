Российский сенатор Исаков отрекся от дочери, выступившей против войны

Член Совета Федерации РФ от Ханты-Мансийского автономного округа Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, выступившей с антивоенной позицией в интервью "Медузи".

Комментируя материалы СМИ о своей дочери (статью о ней, кроме "Медузы", также опубликовала "Русская служба Би-би-си"), Исаков назвал Диану "изменницей", предположив, что она получила денежное вознаграждение за интервью, пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

"Она выражает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила средства от этих средств, иными словами – продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Трудно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", - заявил сенатор.

"Медуза" подчеркнула, что не платит за интервью и в этом случае тоже не платила.

Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.

"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора", – добавил он.