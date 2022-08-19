Российский сенатор Исаков отрекся от дочери, выступившей против войны
Член Совета Федерации РФ от Ханты-Мансийского автономного округа Югры Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, выступившей с антивоенной позицией в интервью "Медузи".
Комментируя материалы СМИ о своей дочери (статью о ней, кроме "Медузы", также опубликовала "Русская служба Би-би-си"), Исаков назвал Диану "изменницей", предположив, что она получила денежное вознаграждение за интервью, пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
"Она выражает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила средства от этих средств, иными словами – продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Трудно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", - заявил сенатор.
"Медуза" подчеркнула, что не платит за интервью и в этом случае тоже не платила.
Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трех лет.
"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора", – добавил он.
просьба орков - https://t.me/hueviykharkov/75071 https://t.me/hueviykharkov/75071
"З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося,"
Звучить так, наче він дізнався про антиросійську позицію доньки, коли їй було три роки
вот и легенду придумали .
мол дочь не моя , и она ещё против Путина
А вот у знаменитого актера Машкова("Ликвидация", если чё...), та же проблема назрела и уже перезрела.
Он сам ярый путинец и двумя руками за войну, а дочь из-за начала войны оставила россию, уехала в США и очень эмоционально послала всех придурков, которые не жалеют своих детей и ради мании сумасшедшего кремлевского людоеда посылают детей на войну.
- "Идите в жопу со своей войной, отцы! - написала Мария у себя в "Инстаграме". - Мы победим. Любовь всегда побеждает".
не верю ни тому ни той....
это хитрый ход конем .
посмотрите европейцы , моя дочь ваша , она против « войны .
никогда не верьте русским и не будете обмануты.
Все брехня! ФСБшні сценарії.
***** как будто Сралин и никуда не девался евбанная ********** евбанный народ гнилой засранный.... отцы предают дочерей..... сыновья насилуют матерей.... матери отказываются от детей в плену ради липовой справки -погиб,..... и покупают кусок метала под названием ВАЗ Лада Гранта...
Від цього ви*баного в сраку 3,14дараса просто не могло народитись нічого з місками!
Це не його донька...
Человек спасает будущее дочери (она огласила свою позицию "против войны"), а публичным якобы отречением от неё также спасает своё настоящее, потому что "предавать ещё рано - убьют". Уверен, что они между собой в семье это согласовали и друг на друга не обижаются - цирк для зрителей.
Пусть даст интервью "Немецкой волне" - дочка убитого Немцова поможет расставить нужные акценты и папик-сенатор превратится в супинатор.
Гроші заробляє Медуза відмазуючи свинособак.
"С того момента, как я узнал, что она имеет антироссийскую позицию, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье".
Крутая дочка у сенатора, с трёх лет русофобией занимается.
Надо было ещё на лобном месте анафеме её предать, а то как-то не скрепно получается.
Если бы все эти отказы были бы правдой все должно было случится в первые недели войны, а ни как через 4-5-6 месяцев.До войны всех все устраивало а теперь пытаются своих детей вывести из под ударов.