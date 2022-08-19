УКР
На порядку денному демілітаризація Криму з його наступною деокупацією, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що на порядку денному демілітаризація Криму з його наступною деокупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.

"Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - заявив секретар РНБО.

Данілов звернув увагу, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого півострова.

Данілов Олексій (1259) Крим (14256)
Брехня для зебілів! Зелупа не для того віддала за оманськими домовленостями південь щоб тепер Крим звільняти

А як же Херсон, Мелітополь , Маріуполь .............?????????
свого часу,без попереднiх балачок,були звiльненi марiуполь,слов*янськ,та прилеглi до них терiторii.зараз вже два мiсяцi чую-"почнемо наступ на херсон","звiльнемо крим'',та таке iнше.заклик до влади-мовчки досягнiть успiху!
Данілову-респект...
за то шо пиз***ить х*ню ?
"Ветеренар" каждый день в СМИ !!! . . .КОГДА он работает ??? ( если умеет ... )
За что ему респектоать ,за пафосные слов ,которые все рады слышать .Уже был один такой гелетей вроде звали ,что собирался парад победы в Севастополе проводить .Ещё юг не очистили ,Херсон не освободили ,а они всё о крыме мечтают думая ,что ударив пару раз по аэродромам и военным базам там то противник от страха убежит
Вот это он раздухарился,герой.
Так Арестович, Фейгін, Піонтковський уже десь 2 місяця Херсон звільняють....язиками....уже притихли про Херсон, тепер Крим уже почали звільняти............................
голову хоч маете молоть? не в його інтересах по вашому цілісність якщо орки прийдуть то зеленський президентом не буде і гауляйтером також його росія за яйца показово повісить і він це знае не буде ермаків і інших куля в лоб або взагалі пропадуть а владу наші *******
Чому? Зеленський, навпаки, може знадобитися путіну для легітимізації путінської окупації. Якщо це потрібно для досягнення мети, Путін "прощає" колишні гріхи. А путіну ой як потрібний легітимний лідер, якого, визнає Захід. От для прикладу Рамзан Кадиров в першій чеченській війні воював проти російських солдатів, за це йому як мінімум світило довічне в "Чорному дельфіні" чи "Полярний сові" . Багато його соратників які вижили туди відправилися... А він вчасно перевзувся, влада рф побачила перспективну фігуру для боротьби з повстанцями і зробила його таким- собі султанчиком, чи эмІрчиком. І замість камери для довічників він живе в розкішному палаці, літає на розкішних літаках, і це за рахунок російських платників податків...
то його син зараз
Донбас що?
Агент буратіно здає його кацапам
ахахаха наспешил
Не на часі
Как как, по дороге! Сейчас до уничтожения Крымского моста важно чтобы мирные отбросы Рашизма убрались самостоятельно, чтобы не тратить в будущем средства на экстрадицию, аресты и т.д.
А когда мост - всё, тогда и все по порядку.
Данілов в нас, як дімка мєдвєдєв у кацапів. Фантазер
Ну всё. Это теперь такой огромный котел получается от крымского моста до группировки на правобережье.
Осталось только с мостом разобраться.
Данилов! Ты сперва Херсон освободи!
Цьому більше не наливати.
Засмерділи гівнотролі з паРаши. Значить, все йде в правильному напрямку!
А Схід та Південь вже звільнили?! Авжеж, пиз***ти не мішки совати!
Сначала нужно освободить Крым, а без Крыма им ОРДЛО нафиг не нужно будет.
Я реаліст. У Криму я був перший раз в 1971 році, і розмовляв мовою, то мене ніхто не розумів. У Криму я був після 1988 року по 2012, щороку. Я дуже добре знаю кримчан. От я не вірю, що Волинь і Галичину захопить Раша, ну просто не зможе. Точно так само Україна не зможе захопити Крим. Там 95% повністю проросійського населення, до речі, більшість татар теж. Татари ненавиділи Меджліс, який збирав всіх татар від таксиста, до пристойних бізнесменів. Раша воювала за Крим з Туреччиною, 40 років, і поклала сотні тисяч солдатів, думаю і зараз вони віддадуть перевагу пів - України рознести (не дай Бог)
до речі. завойовували Крим запорожці, яких рашенфашисти розвели й використали як м'ясо, а потім знищили Запорізьку Січ й розігнали запорожців.
Вчи історію. Запорозьке військо, було проросійським військом Лівобережжя, і воювало з Правобережжям.
Ти не реаліст,ти бовдур.Вбий собі у міскі,кацапи видбирають те,що могуть(читай поки їм не дають по голові)Якби вони могли "пів-України рознести",вони б це вже зробили.
Вони можуть рознести всю Україну, вщент. Ще Банкова стоїть, ген штаб.... То справа хвилин.
Чим цікаво, своїми піськендєрами?
За будь-який ядерний удар миттєво отримають превентивний по кремлю і скрепному мавзолею, ілліч розпадеться на атоми і упокоється, а разом із цим трупом і вся рабсея.
Вiд кого отримають? США за тебе воювати буде? Ти їм не дорожче гамбургера)))
збирав=оббирав
В чергу, сукіни діти! Там вже Гелетей парад у Севасі 8 рік готує.
Гелетей у Лондонi в шикарнiй домiвкi живе, начорта йому той Крим?)))
Оно конечно правильно, но до войны Данилов занимался обычным саботажем подготовки Украины к войне. Сейчас все зеленые, и Данилов, понимают, что придется ответить за отвод войск с Крымского коридора. Каждый школьник знал, что РФ будет пробивать коридор в Крым, кроме дурака (или ФСБешного крота) Данилова.
а ЗАЕС він вже деокупував? чи то він на радощах, що дозволили по Криму пошмаляти??
Ну там вибухи, радість і все таке, ніхто не розуміє, що Крим став ще далі? Андріївський міст, ну класно. але по ньому їздили жителі Херсона. Їм класно? Я розумію, що це іграшки, але хто грає в ці іграшки, розуміють, що Раша може рознести всі мости Києва, за одну ніч? (не дай Бог)
Тю. А я думав що на порядку денному звільнення Херсона. Чи хоча б повна деокупація Харківщини. А тут ось воно як. Пи#діти-не мішки тягати.
Думати одне, мати інше. Херсон захоплювали?
Звiльняй, тебе там https://www.youtube.com/watch?v=maxQL13ZSfY&t=89s чекають
Скільки зараз на лахті платять що ти так сраку рвеш? За знання української чи гуглоперекладача хоча б доплачують?
сегодня ВСУ продолжили полёты беспилотников над западным побережьем Крыма и в районе Керчи
ПВО орков открыла беспорядочный огонь
с околоземной орбиты за действиями российских ПВО-шников наблюдали два американских разведспутника, одновременно над Чёрным морем летал американский стратегический беспилотник Глобал Хоук
Що це дало?
Скоро побачиш. Не дарма ж ти звідти здриснув
жги быдлонасекомышей болот мацковии,БОГ увидит ещ крупней боезапасы пришлет. 47 хромосомку отстреливать не забываем.
