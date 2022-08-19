На порядку денному демілітаризація Криму з його наступною деокупацією, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що на порядку денному демілітаризація Криму з його наступною деокупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.

"Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - заявив секретар РНБО.

Данілов звернув увагу, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об’єкти та техніку на території тимчасово окупованого півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увечері 19 серпня в окупованій Євпаторії було чути 2 постріли ППО. ВIДЕО