На повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что в повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - заявил секретарь СНБО.
Данилов обратил внимание, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории временно оккупированного полуострова.
12:41 19.08.2022
А когда мост - всё, тогда и все по порядку.
Осталось только с мостом разобраться.
За будь-який ядерний удар миттєво отримають превентивний по кремлю і скрепному мавзолею, ілліч розпадеться на атоми і упокоється, а разом із цим трупом і вся рабсея.
ПВО орков открыла беспорядочный огонь
с околоземной орбиты за действиями российских ПВО-шников наблюдали два американских разведспутника, одновременно над Чёрным морем летал американский стратегический беспилотник Глобал Хоук