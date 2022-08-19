На повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что в повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - заявил секретарь СНБО.

Данилов обратил внимание, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории временно оккупированного полуострова.

