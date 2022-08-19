РУС
На повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией, - Данилов

олексій,данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что в повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - заявил секретарь СНБО.

Данилов обратил внимание, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории временно оккупированного полуострова.

Также читайте: Пошаговая демилитаризация и впоследствии деоккупация Крыма - вопрос повестки дня, - Данилов

Данилов Алексей (1066) Крым (26484)
Топ комментарии
+23
Брехня для зебілів! Зелупа не для того віддала за оманськими домовленостями південь щоб тепер Крим звільняти

19.08.2022 21:45 Ответить
+16
А як же Херсон, Мелітополь , Маріуполь .............?????????
19.08.2022 21:48 Ответить
+16
свого часу,без попереднiх балачок,були звiльненi марiуполь,слов*янськ,та прилеглi до них терiторii.зараз вже два мiсяцi чую-"почнемо наступ на херсон","звiльнемо крим'',та таке iнше.заклик до влади-мовчки досягнiть успiху!
19.08.2022 21:51 Ответить
Данілову-респект...
19.08.2022 21:45 Ответить
за то шо пиз***ить х*ню ?
19.08.2022 21:47 Ответить
"Ветеренар" каждый день в СМИ !!! . . .КОГДА он работает ??? ( если умеет ... )
19.08.2022 23:05 Ответить
За что ему респектоать ,за пафосные слов ,которые все рады слышать .Уже был один такой гелетей вроде звали ,что собирался парад победы в Севастополе проводить .Ещё юг не очистили ,Херсон не освободили ,а они всё о крыме мечтают думая ,что ударив пару раз по аэродромам и военным базам там то противник от страха убежит
19.08.2022 21:59 Ответить
Вот это он раздухарился,герой.
19.08.2022 22:20 Ответить
19.08.2022 21:45 Ответить
Так Арестович, Фейгін, Піонтковський уже десь 2 місяця Херсон звільняють....язиками....уже притихли про Херсон, тепер Крим уже почали звільняти............................
19.08.2022 21:56 Ответить
голову хоч маете молоть? не в його інтересах по вашому цілісність якщо орки прийдуть то зеленський президентом не буде і гауляйтером також його росія за яйца показово повісить і він це знае не буде ермаків і інших куля в лоб або взагалі пропадуть а владу наші *******
19.08.2022 22:08 Ответить
Чому? Зеленський, навпаки, може знадобитися путіну для легітимізації путінської окупації. Якщо це потрібно для досягнення мети, Путін "прощає" колишні гріхи. А путіну ой як потрібний легітимний лідер, якого, визнає Захід. От для прикладу Рамзан Кадиров в першій чеченській війні воював проти російських солдатів, за це йому як мінімум світило довічне в "Чорному дельфіні" чи "Полярний сові" . Багато його соратників які вижили туди відправилися... А він вчасно перевзувся, влада рф побачила перспективну фігуру для боротьби з повстанцями і зробила його таким- собі султанчиком, чи эмІрчиком. І замість камери для довічників він живе в розкішному палаці, літає на розкішних літаках, і це за рахунок російських платників податків...
19.08.2022 22:39 Ответить
то його син зараз
20.08.2022 08:48 Ответить
Донбас що?
19.08.2022 21:46 Ответить
Агент буратіно здає його кацапам
19.08.2022 21:46 Ответить
ахахаха наспешил
19.08.2022 21:46 Ответить
Знайди 10 відмінностей:

Покрокова демілітаризація та згодом деокупація Криму - питання порядку денного, - Данілов

12:41 19.08.2022
19.08.2022 21:48 Ответить
19.08.2022 21:48 Ответить
19.08.2022 22:12 Ответить
Не на часі
19.08.2022 22:58 Ответить
Как как, по дороге! Сейчас до уничтожения Крымского моста важно чтобы мирные отбросы Рашизма убрались самостоятельно, чтобы не тратить в будущем средства на экстрадицию, аресты и т.д.
А когда мост - всё, тогда и все по порядку.
19.08.2022 23:44 Ответить
Данілов в нас, як дімка мєдвєдєв у кацапів. Фантазер
19.08.2022 21:50 Ответить
19.08.2022 21:50 Ответить
19.08.2022 21:51 Ответить
Ну всё. Это теперь такой огромный котел получается от крымского моста до группировки на правобережье.
Осталось только с мостом разобраться.
19.08.2022 21:55 Ответить
Данилов! Ты сперва Херсон освободи!
19.08.2022 22:01 Ответить
Цьому більше не наливати.
19.08.2022 22:02 Ответить
Засмерділи гівнотролі з паРаши. Значить, все йде в правильному напрямку!
19.08.2022 22:07 Ответить
А Схід та Південь вже звільнили?! Авжеж, пиз***ти не мішки совати!
19.08.2022 22:09 Ответить
Сначала нужно освободить Крым, а без Крыма им ОРДЛО нафиг не нужно будет.
19.08.2022 22:13 Ответить
Я реаліст. У Криму я був перший раз в 1971 році, і розмовляв мовою, то мене ніхто не розумів. У Криму я був після 1988 року по 2012, щороку. Я дуже добре знаю кримчан. От я не вірю, що Волинь і Галичину захопить Раша, ну просто не зможе. Точно так само Україна не зможе захопити Крим. Там 95% повністю проросійського населення, до речі, більшість татар теж. Татари ненавиділи Меджліс, який збирав всіх татар від таксиста, до пристойних бізнесменів. Раша воювала за Крим з Туреччиною, 40 років, і поклала сотні тисяч солдатів, думаю і зараз вони віддадуть перевагу пів - України рознести (не дай Бог)
19.08.2022 22:17 Ответить
до речі. завойовували Крим запорожці, яких рашенфашисти розвели й використали як м'ясо, а потім знищили Запорізьку Січ й розігнали запорожців.
19.08.2022 22:46 Ответить
Вчи історію. Запорозьке військо, було проросійським військом Лівобережжя, і воювало з Правобережжям.
19.08.2022 23:17 Ответить
Ти не реаліст,ти бовдур.Вбий собі у міскі,кацапи видбирають те,що могуть(читай поки їм не дають по голові)Якби вони могли "пів-України рознести",вони б це вже зробили.
19.08.2022 23:14 Ответить
Вони можуть рознести всю Україну, вщент. Ще Банкова стоїть, ген штаб.... То справа хвилин.
19.08.2022 23:23 Ответить
Чим цікаво, своїми піськендєрами?
За будь-який ядерний удар миттєво отримають превентивний по кремлю і скрепному мавзолею, ілліч розпадеться на атоми і упокоється, а разом із цим трупом і вся рабсея.
20.08.2022 01:17 Ответить
Вiд кого отримають? США за тебе воювати буде? Ти їм не дорожче гамбургера)))
20.08.2022 09:45 Ответить
збирав=оббирав
19.08.2022 22:20 Ответить
В чергу, сукіни діти! Там вже Гелетей парад у Севасі 8 рік готує.
19.08.2022 22:21 Ответить
Гелетей у Лондонi в шикарнiй домiвкi живе, начорта йому той Крим?)))
20.08.2022 09:48 Ответить
Оно конечно правильно, но до войны Данилов занимался обычным саботажем подготовки Украины к войне. Сейчас все зеленые, и Данилов, понимают, что придется ответить за отвод войск с Крымского коридора. Каждый школьник знал, что РФ будет пробивать коридор в Крым, кроме дурака (или ФСБешного крота) Данилова.
19.08.2022 22:24 Ответить
а ЗАЕС він вже деокупував? чи то він на радощах, що дозволили по Криму пошмаляти??
19.08.2022 22:27 Ответить
Ну там вибухи, радість і все таке, ніхто не розуміє, що Крим став ще далі? Андріївський міст, ну класно. але по ньому їздили жителі Херсона. Їм класно? Я розумію, що це іграшки, але хто грає в ці іграшки, розуміють, що Раша може рознести всі мости Києва, за одну ніч? (не дай Бог)
19.08.2022 22:46 Ответить
Тю. А я думав що на порядку денному звільнення Херсона. Чи хоча б повна деокупація Харківщини. А тут ось воно як. Пи#діти-не мішки тягати.
19.08.2022 22:47 Ответить
Думати одне, мати інше. Херсон захоплювали?
19.08.2022 22:51 Ответить
Звiльняй, тебе там https://www.youtube.com/watch?v=maxQL13ZSfY&t=89s чекають
19.08.2022 22:54 Ответить
Скільки зараз на лахті платять що ти так сраку рвеш? За знання української чи гуглоперекладача хоча б доплачують?
20.08.2022 11:26 Ответить
сегодня ВСУ продолжили полёты беспилотников над западным побережьем Крыма и в районе Керчи
ПВО орков открыла беспорядочный огонь
с околоземной орбиты за действиями российских ПВО-шников наблюдали два американских разведспутника, одновременно над Чёрным морем летал американский стратегический беспилотник Глобал Хоук
19.08.2022 23:30 Ответить
Що це дало?
19.08.2022 23:32 Ответить
Скоро побачиш. Не дарма ж ти звідти здриснув
20.08.2022 01:22 Ответить
жги быдлонасекомышей болот мацковии,БОГ увидит ещ крупней боезапасы пришлет. 47 хромосомку отстреливать не забываем.
20.08.2022 07:20 Ответить
 
 