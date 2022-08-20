Українські воїни знищили вночі ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, - Угруповання об’єднаних сил

На східному напрямку сили ППО збили російський БПЛА.

Про це повідомили на сторінці Угруповання об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, військові підрозділи ППО Сухопутних військ ЗСУ цілодобово виконують завдання на сході України. Відомо, що українські військові цієї ночі 20 серпня знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, який намагався провести повітряну розвідку позицій Збройних сил.

Читайте також: Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що 19 серпня українські підрозділи протиповітряної оборони спільно з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" знищили 4 ворожі БПЛА типу "Орлан-10".