Українські воїни знищили вночі ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, - Угруповання об’єднаних сил
На східному напрямку сили ППО збили російський БПЛА.
Про це повідомили на сторінці Угруповання об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, військові підрозділи ППО Сухопутних військ ЗСУ цілодобово виконують завдання на сході України. Відомо, що українські військові цієї ночі 20 серпня знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, який намагався провести повітряну розвідку позицій Збройних сил.
Раніше повідомлялося, що 19 серпня українські підрозділи протиповітряної оборони спільно з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" знищили 4 ворожі БПЛА типу "Орлан-10".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар20.08.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль