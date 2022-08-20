1 350 8
Литва готується відправити 30-й пакет військової допомоги для України, - міністр Анусаускас
Литва надасть українцям чергову партію військової допомоги.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, передає Цензор.НЕТ.
"З початку війни до України з Литви було відправлено 28 вантажів військової підтримки. Відправлення 29 і 30 вже готуються! Зміст повідомлю найближчим часом", - написав Анусаускас.
Раніше повідомлялося, що Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткове озброєння і заявляє, що цей процес ішов би швидше, якби союзники погодилися замінити новим те озброєння, що передається.
Міністерство оборони Литви повідомляло, що у другій половині серпня Литва підготує додатково п'ять курсів для українців у різних галузях та за шість місяців навчить близько 150 фахівців.
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !