Литва готується відправити 30-й пакет військової допомоги для України, - міністр Анусаускас

литва

Литва надасть українцям чергову партію військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, передає Цензор.НЕТ.

"З початку війни до України з Литви було відправлено 28 вантажів військової підтримки. Відправлення 29 і 30 вже готуються! Зміст повідомлю найближчим часом", - написав Анусаускас.

Читайте також: Генпрокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна пропагандиста Шарія

Раніше повідомлялося, що Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткове озброєння і заявляє, що цей процес ішов би швидше, якби союзники погодилися замінити новим те озброєння, що передається. 

Міністерство оборони Литви повідомляло, що у другій половині серпня Литва підготує додатково п'ять курсів для українців у різних галузях та за шість місяців навчить близько 150 фахівців.

Литва (2562) зброя (7747) допомога і підтримка (1200) ЗСУ (7947)
подяка Литві і вдячність литовському народу
20.08.2022 14:25 Відповісти
Veliki Druzi Ukraini !
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
20.08.2022 14:32 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
20.08.2022 14:36 Відповісти
дякуємо, за кожний пакет допомоги, за кожне добре слово і за принциповість своєї позиції по відношенню до русні... дякуємо.
20.08.2022 15:05 Відповісти
За те наші багатії,які грабували український народ,відпочивають на зарубіжних курортах,а наша (дорога влада) ніби цього не бачить.
20.08.2022 16:12 Відповісти
На Княжество Литовское можно положиться.
20.08.2022 18:48 Відповісти
Велике княжество литовське, бо білорасєян тоді не існувало їх вигадали більшовики у 17му на польській та литовській території...
20.08.2022 19:08 Відповісти
Ще у 14му подорожував до Скандинавії через білорасєю, Литву та Естонію, тоді вже було ясно зрозуміло що Литва та Естонія наші друзі без варіантів а білорасєяни, дизентирійне лайно...
20.08.2022 19:04 Відповісти
 
 