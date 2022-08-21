Невпізнаними залишаються 8 жертв ракетного удару по гуртожитку у Харкові, - прокуратура

У Харкові залишаються невпізнаними вісім із 18 жертв ракетного удару по житловій триповерхівці в Салтівському районі ввечері 17 серпня.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ході пошукових робіт 20 серпня було знайдено ще три тіла, зокрема серед цих загиблих - учитель праці з найближчої школи, йому було 34 роки. Також під завалом виявлено тіло 39-річної жінки зі Львова. Одне тіло, знайдене вчора, неможливо опізнати - це лише дуже сильно ушкоджений тулуб. Загалом не впізнано вісім загиблих", - повідомив Чубенко.

За його словами, рятувальники продовжують розбір завалів.

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Нагадаємо, 17 серпня окупанти знову завдали ракетного удару по Салтівському району міста Харкова. Спочатку повідомляли про 15 загиблих та 20 поранених. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 21.