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На Харківщині пособник окупантів організував розграбування військової частини Нацгвардії, складів м’ясокомбінату та цукрозаводу, - прокуратура

харківщина

У Вовчанську чоловік допомагав російським військовим та надавав їм вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У Харкові затримано 38-річного чоловіка, йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з власної ініціативи налагодив комунікацію з представниками РФ у Вовчанську.

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Підозрюваний організував розграбування військової частини Національної гвардії України, яка знаходиться на території вказаної громади, складських приміщень ТОВ "Вовчанський м’ясокомбінат", приміщень підприємства з виробництва цукру на території селища Білий Колодязь Чугуївського району. Він передав окупантам вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.

Чоловік також повідомляв представникам РФ інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які проживають на території громади. Підозрюваний особисто супроводжував російську армію на автомобілі, щоб окупанти краще розумілись на місцевості.

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затримання (4357) Харківщина (6054) Національна гвардія (1590) колабораціонізм (1178)


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повідомляв представникам РФ інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які проживають на території громади. Підозрюваний особисто супроводжував російську армію на автомобілі, щоб окупанти краще розумілись на місцевості. Цікаво який буде вирок
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21.08.2022 15:23 Відповісти
Урочисто вручать зелений мандат депутата Слуги Урода
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21.08.2022 16:07 Відповісти
Где-то такую картину уже наблюдали на протяжении 2014 по 2019 год и ничего, это как называется, тогда вот так и почему, а сейчас вот так, расскажите.,как такое может быть
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21.08.2022 15:29 Відповісти
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21.08.2022 16:21 Відповісти
я все розумію про м'ясокомбінат і цукровий завод. Але як можна розграбувати склади нацгвардії? там була зброя, **********, амуніція, пмм? і де ділась та нацгвардія?
може це якраз її командир і співробітничав з окупантом?
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21.08.2022 16:32 Відповісти
В мене таке саме питання по Херсонщині і Запоріжжю. В кожній області були і є частини зсу і нацгвардії. Що з ними сталося на окупованих територіях? Де зброя, де люди? Чи там як в Криму? Чи перед війною все і всіх вивезли, залишивши області без захисту?!
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21.08.2022 17:06 Відповісти
 
 