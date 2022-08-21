На Харківщині пособник окупантів організував розграбування військової частини Нацгвардії, складів м’ясокомбінату та цукрозаводу, - прокуратура

У Вовчанську чоловік допомагав російським військовим та надавав їм вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У Харкові затримано 38-річного чоловіка, йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з власної ініціативи налагодив комунікацію з представниками РФ у Вовчанську.

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Підозрюваний організував розграбування військової частини Національної гвардії України, яка знаходиться на території вказаної громади, складських приміщень ТОВ "Вовчанський м’ясокомбінат", приміщень підприємства з виробництва цукру на території селища Білий Колодязь Чугуївського району. Він передав окупантам вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.

Чоловік також повідомляв представникам РФ інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які проживають на території громади. Підозрюваний особисто супроводжував російську армію на автомобілі, щоб окупанти краще розумілись на місцевості.

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