Водійське та техпаспорт з Дії відображатимуться в польському застосунку mObywatel
Відтепер українці зможуть додати цифрове водійське посвідчення та техпаспорт з Дії у польський аналоговий застосунок mObywatel і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, технічна складова цифрового обміну вже готова. Спільний запуск послуги планують до кінця року.
"Кросдержавний шеринг документ — це не тільки наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами у державних застосунках", - зазначає міністерство.
У свою чергу Михайло Федоров додає: "Підтримка Польщі колосальна. Від початку повномасштабної війни мільйони українців у Польщі користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel. Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання. Тепер маємо кросдержавний шеринг документів. Попереду — ще більше спільних проєктів".
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