Російська агресія проти України призвела до збільшення інфляції у світі з 4,9% до 9,5%, - МВФ. ІНФОГРАФІКА

Повномасштабна війна, яку Російська Федерація розв’язала проти України 24 лютого, суттєво вплинула на світову економіку, уповільнивши темпи її зростання та прискоривши інфляційні процеси.

Зазначається, зокрема, що через війну в Україні прогнозні показники річної інфляції, на думку експертів Міжнародного валютного фонду, зросли з 4,9% до 9,5% для економік країн, що розвиваються, і з 2,3% до 6,6% – для економік розвинених країн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Прогнозні показники зростання світової економіки у 2022 році під впливом російсько-української війни скоротилися з 4,9% до 3,2%.

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Вартість природного газу на хабі TTF також значно зросла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сягнувши рекордної позначки в 257,4 євро за МВт-год, що еквівалентно 2 439,8 євро за 1 тис. кубометрів газу.

Про значний вплив російсько-української війни на світову економіку свідчать і дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, яка зафіксувала значний стрибок індексів споживчих цін у всіх основних товарних групах у перші місяці російського вторгнення в Україну.