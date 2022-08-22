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Новини Війна
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Російська агресія проти України призвела до збільшення інфляції у світі з 4,9% до 9,5%, - МВФ. ІНФОГРАФІКА

інфляція

Повномасштабна війна, яку Російська Федерація розв’язала проти України 24 лютого, суттєво вплинула на світову економіку, уповільнивши темпи її зростання та прискоривши інфляційні процеси.

Зазначається, зокрема, що через війну в Україні прогнозні показники річної інфляції, на думку експертів Міжнародного валютного фонду, зросли з 4,9% до 9,5% для економік країн, що розвиваються, і з 2,3% до 6,6% – для економік розвинених країн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Прогнозні показники зростання світової економіки у 2022 році під впливом російсько-української війни скоротилися з 4,9% до 3,2%.

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Вартість природного газу на хабі TTF також значно зросла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сягнувши рекордної позначки в 257,4 євро за МВт-год, що еквівалентно 2 439,8 євро за 1 тис. кубометрів газу.

Російська агресія проти України призвела до збільшення інфляції у світі з 4,9% до 9,5%, - МВФ 01

Про значний вплив російсько-української війни на світову економіку свідчать і дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, яка зафіксувала значний стрибок індексів споживчих цін у всіх основних товарних групах у перші місяці російського вторгнення в Україну.

Автор: 

інфляція (893) МВФ (3078) ООН (3397) росія (66478)


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прикро що мвф не пише про кількість жертв кацапської агресії
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22.08.2022 17:56 Відповісти
Значить треба всім зібратись і знищити мордор раз і назавжди.Забагато воно собі дозволяє
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22.08.2022 18:47 Відповісти
....Вартість природного газу на хабі TTF також значно зросла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сягнувши рекордної позначки в 257,4 євро за МВт-год, що еквівалентно 2439,8 євро за 1 тис. кубометрів газу....

То вже у минулому, зараз 2885 євро, а упродовж дня перевалювала за 3000.
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22.08.2022 19:42 Відповісти
більше це поширювати в інших країнах,
хай всі будуть «вдячні» москалям
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22.08.2022 20:50 Відповісти
 
 