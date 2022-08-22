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Новини
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У "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та розшукують рашистів-дезертирів

лнр

В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника. У ході промови було оголошено про початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України

За словами Пасічника, "загальна мобілізація" відбуватиметься у два етапи:

- Мобілізація населення, яке отримала паспорти "ЛНР" та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
- Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Також анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З шахти "Довжанська-Капітальна" окупанти відправили на фронт 430 працівників, - Гайдай

Ще відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

Також читайте: Вище командування залякує мобілізованих луганчан для участі у війні, - британська розвідка

Автор: 

розвідка (3894) мобілізація (3142) Пасічник Леонід (37) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+9
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22.08.2022 19:26 Відповісти
+7
Шо вони там "мобілізовувати" зібрались - котів, собак вуличних?
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22.08.2022 19:26 Відповісти
+6
На водку их ловите, должны клюнуть.
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22.08.2022 19:29 Відповісти
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Шо вони там "мобілізовувати" зібрались - котів, собак вуличних?
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22.08.2022 19:26 Відповісти
Звонок в военкомат новососии:
- Алло, вы придурков в в ополчение берёте?
- Да, берём.
- А где вы их берёте?
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22.08.2022 19:26 Відповісти
последнее мясо вышкребать будут ,пускай с 5 лет мобилизацию делают?
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22.08.2022 19:26 Відповісти
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22.08.2022 19:26 Відповісти
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22.08.2022 19:27 Відповісти
На водку их ловите, должны клюнуть.
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22.08.2022 19:29 Відповісти
Пора на утилізацію.
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22.08.2022 19:32 Відповісти
Мясо - это не специальность, а состояние... я бы сказал души, но разве у мяса душа есть?
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22.08.2022 19:33 Відповісти
Так в лугандонии скоро вообще ватанов не останется. Будут приезжать "волонтеры" якуты и буряты, осеменять лугандонских ватосамок...
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22.08.2022 19:37 Відповісти
почему будут? Они уже давно там обосновались.
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22.08.2022 19:59 Відповісти
А в Мелітополі спалили кацапський трицвєт.
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22.08.2022 19:41 Відповісти
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22.08.2022 19:42 Відповісти
))) решта має також значення "залишок". в цьому контексті "-залишки чоловічого населення віком від 16 до 65 років" - це виглядає і солодше і приємніше )) і нехай цю решту, ЗСУ замінусують без залишків! )
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22.08.2022 19:42 Відповісти
С такими темпами там одни подруги останутся, как во вторую мировую
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22.08.2022 19:55 Відповісти
Термин ЖНР слышал? Ио самое и есть Женская народная республика
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22.08.2022 20:01 Відповісти
Відпрацьований матеріал.
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22.08.2022 22:33 Відповісти
 
 