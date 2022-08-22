У "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та розшукують рашистів-дезертирів
В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника. У ході промови було оголошено про початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України
За словами Пасічника, "загальна мобілізація" відбуватиметься у два етапи:
- Мобілізація населення, яке отримала паспорти "ЛНР" та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
- Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.
Також анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.
Ще відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ.
При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.
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