У "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та розшукують рашистів-дезертирів

В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника. У ході промови було оголошено про початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України

За словами Пасічника, "загальна мобілізація" відбуватиметься у два етапи:

- Мобілізація населення, яке отримала паспорти "ЛНР" та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

- Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Також анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

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Ще відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

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