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В "ЛНР" пытаются провести "общую мобилизацию" и разыскивают рашистов-дезертиров

лнр

Во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления так называемого "председателя ЛНР" Леонида Пасечника. В ходе речи было объявлено о начале "всеобщей мобилизации" на территории "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины

По словам Пасечника, "общая мобилизация" будет происходить в два этапа:

- мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и РФ, а также отвечающая конкретным военно-учетным специальностям;
- остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Также анонсировано, что мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании – не сообщалось.

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Еще известно, что в оккупированный Должанск(ранее Свердловск) Луганской области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий. А именно: проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и т.п. Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ.

При этом росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям. В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Должанского коллаборанта Андрея Сухачева.

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разведка (4205) мобилизация (2830) Пасечник Леонид (37) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+9
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22.08.2022 19:26 Ответить
+7
Шо вони там "мобілізовувати" зібрались - котів, собак вуличних?
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22.08.2022 19:26 Ответить
+6
На водку их ловите, должны клюнуть.
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22.08.2022 19:29 Ответить
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Шо вони там "мобілізовувати" зібрались - котів, собак вуличних?
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22.08.2022 19:26 Ответить
Звонок в военкомат новососии:
- Алло, вы придурков в в ополчение берёте?
- Да, берём.
- А где вы их берёте?
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22.08.2022 19:26 Ответить
последнее мясо вышкребать будут ,пускай с 5 лет мобилизацию делают?
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22.08.2022 19:26 Ответить
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22.08.2022 19:26 Ответить
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22.08.2022 19:27 Ответить
На водку их ловите, должны клюнуть.
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22.08.2022 19:29 Ответить
Пора на утилізацію.
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22.08.2022 19:32 Ответить
Мясо - это не специальность, а состояние... я бы сказал души, но разве у мяса душа есть?
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22.08.2022 19:33 Ответить
Так в лугандонии скоро вообще ватанов не останется. Будут приезжать "волонтеры" якуты и буряты, осеменять лугандонских ватосамок...
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22.08.2022 19:37 Ответить
почему будут? Они уже давно там обосновались.
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22.08.2022 19:59 Ответить
А в Мелітополі спалили кацапський трицвєт.
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22.08.2022 19:41 Ответить
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22.08.2022 19:42 Ответить
))) решта має також значення "залишок". в цьому контексті "-залишки чоловічого населення віком від 16 до 65 років" - це виглядає і солодше і приємніше )) і нехай цю решту, ЗСУ замінусують без залишків! )
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22.08.2022 19:42 Ответить
С такими темпами там одни подруги останутся, как во вторую мировую
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22.08.2022 19:55 Ответить
Термин ЖНР слышал? Ио самое и есть Женская народная республика
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22.08.2022 20:01 Ответить
Відпрацьований матеріал.
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22.08.2022 22:33 Ответить
 
 