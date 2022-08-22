В "ЛНР" пытаются провести "общую мобилизацию" и разыскивают рашистов-дезертиров

Во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления так называемого "председателя ЛНР" Леонида Пасечника. В ходе речи было объявлено о начале "всеобщей мобилизации" на территории "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины

По словам Пасечника, "общая мобилизация" будет происходить в два этапа:

- мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и РФ, а также отвечающая конкретным военно-учетным специальностям;

- остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Также анонсировано, что мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании – не сообщалось.

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Еще известно, что в оккупированный Должанск(ранее Свердловск) Луганской области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий. А именно: проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и т.п. Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ.

При этом росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям. В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Должанского коллаборанта Андрея Сухачева.

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