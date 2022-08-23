Росія має бути виключена з європейської архітектури безпеки та ООН, - Лінкявічус
Російська федерація як держава-агресор має бути виключена з європейської архітектури безпеки, а також з Організації Об’єднаних Націй.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив в інтерв’ю австрійському "Центру демократичних принципів" (Centre for Democratic Integrity).
"Стратегічно росія не може бути частиною європейської архітектури безпеки. Щонайменше у межах найближчого майбутнього. Тому що вона намагається бути не лише цією частиною, а й навіть вирішальним фактором. І стратегічно має бути розуміння, що росія повинна бути виключена з європейської архітектури безпеки як гравець. І до речі – виключена також з ООН", - заявив Лінкявічюс, коментуючи запитання про те, яким має бути стратегічний підхід до росії.
Дипломат наголосив, що російська федерація, яка розпочала найбільшу після Другої світової війну в Європі, повністю не дотримується Статуту ООН і блокує роботу Організації, користуючись правом вето. За його словами, виключення чи призупинення членства рф в ООН є дуже складним процесом, однак раніше прецеденти вже були і важливо рухатися в цьому напрямку.
Також Лінкявічюс вказав на те, що було б помилкою намагатися умиротворити агресора, адже росія сприймає всі спроби діалогу з боку Заходу як слабкість і буде використовувати це у своїх цілях, а не справді для досягнення миру.
"Що було б найбільшою помилкою зараз – це умиротворення. Дехто вірить в те, що ми щось зробимо для досягнення миру за будь-яку ціну і тоді наступить мир. Але це було б так само, як прем’єр-міністр Чемберлен показував підпис Гітлера і радів, що досягнуто мир. Це точно така ж історія", - заявив ексміністр закордонних справ Литви.
Він підкреслив, що наразі дуже важливим є питання збереження єдності всередині ЄС та НАТО, з чим подекуди виникають певні проблеми.
"Я переконаний, що росія не зможе зламати Україну, але вона може спробувати зламати Захід", - заявив він.
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відмазка що виключити з оон чи конфіскувати майно параши це «дуже» важко і цього ніколи не робили - повна дурня,
якби на другій світовій всі б сказали що це ж дуже важко воювати з гітлером,
тому давайте не будемо, хай він вбиває собі людей а ми подивимось і все
А то москалі почнуть чіпляти на Україну всі свої негаразди, починаючи від пожеж закінчуючи п'яною сваркою, а ми будемо зайняті виправдовуваннями.
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!