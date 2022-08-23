Росія має бути виключена з європейської архітектури безпеки та ООН, - Лінкявічус

Російська федерація як держава-агресор має бути виключена з європейської архітектури безпеки, а також з Організації Об’єднаних Націй.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив в інтерв’ю австрійському "Центру демократичних принципів" (Centre for Democratic Integrity).

"Стратегічно росія не може бути частиною європейської архітектури безпеки. Щонайменше у межах найближчого майбутнього. Тому що вона намагається бути не лише цією частиною, а й навіть вирішальним фактором. І стратегічно має бути розуміння, що росія повинна бути виключена з європейської архітектури безпеки як гравець. І до речі – виключена також з ООН", - заявив Лінкявічюс, коментуючи запитання про те, яким має бути стратегічний підхід до росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні терміново потрібні ракетні комплекси ATACMS, здатні уражати цілі на відстані 250-300 кілометрів, - Лінкявічюс

Дипломат наголосив, що російська федерація, яка розпочала найбільшу після Другої світової війну в Європі, повністю не дотримується Статуту ООН і блокує роботу Організації, користуючись правом вето. За його словами, виключення чи призупинення членства рф в ООН є дуже складним процесом, однак раніше прецеденти вже були і важливо рухатися в цьому напрямку.

Також Лінкявічюс вказав на те, що було б помилкою намагатися умиротворити агресора, адже росія сприймає всі спроби діалогу з боку Заходу як слабкість і буде використовувати це у своїх цілях, а не справді для досягнення миру.

Також читайте: Лінкявічюс про сьомий пакет санкцій проти Росії: "ЄС заплатив РФ більше грошей, ніж допоміг Україні"

"Що було б найбільшою помилкою зараз – це умиротворення. Дехто вірить в те, що ми щось зробимо для досягнення миру за будь-яку ціну і тоді наступить мир. Але це було б так само, як прем’єр-міністр Чемберлен показував підпис Гітлера і радів, що досягнуто мир. Це точно така ж історія", - заявив ексміністр закордонних справ Литви.

Він підкреслив, що наразі дуже важливим є питання збереження єдності всередині ЄС та НАТО, з чим подекуди виникають певні проблеми.

"Я переконаний, що росія не зможе зламати Україну, але вона може спробувати зламати Захід", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не має права на втому, Росія все ще здатна вбивати багато людей, - Лінкявічюс