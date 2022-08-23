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Росія має бути виключена з європейської архітектури безпеки та ООН, - Лінкявічус

линкявичус

Російська федерація як держава-агресор має бути виключена з європейської архітектури безпеки, а також з Організації Об’єднаних Націй.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив в інтерв’ю австрійському "Центру демократичних принципів" (Centre for Democratic Integrity).

"Стратегічно росія не може бути частиною європейської архітектури безпеки. Щонайменше у межах найближчого майбутнього. Тому що вона намагається бути не лише цією частиною, а й навіть вирішальним фактором. І стратегічно має бути розуміння, що росія повинна бути виключена з європейської архітектури безпеки як гравець. І до речі – виключена також з ООН", - заявив Лінкявічюс, коментуючи запитання про те, яким має бути стратегічний підхід до росії.

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Дипломат наголосив, що російська федерація, яка розпочала найбільшу після Другої світової війну в Європі, повністю не дотримується Статуту ООН і блокує роботу Організації, користуючись правом вето. За його словами, виключення чи призупинення членства рф в ООН є дуже складним процесом, однак раніше прецеденти вже були і важливо рухатися в цьому напрямку.

Також Лінкявічюс вказав на те, що було б помилкою намагатися умиротворити агресора, адже росія сприймає всі спроби діалогу з боку Заходу як слабкість і буде використовувати це у своїх цілях, а не справді для досягнення миру.

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"Що було б найбільшою помилкою зараз – це умиротворення. Дехто вірить в те, що ми щось зробимо для досягнення миру за будь-яку ціну і тоді наступить мир. Але це було б так само, як прем’єр-міністр Чемберлен показував підпис Гітлера і радів, що досягнуто мир. Це точно така ж історія", - заявив ексміністр закордонних справ Литви.

Він підкреслив, що наразі дуже важливим є питання збереження єдності всередині ЄС та НАТО, з чим подекуди виникають певні проблеми.

"Я переконаний, що росія не зможе зламати Україну, але вона може спробувати зламати Захід", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не має права на втому, Росія все ще здатна вбивати багато людей, - Лінкявічюс

Автор: 

ООН (3397) росія (66478) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+13
Кацапи в Раді Безпеки ООН - верх цинізму та імпотенції світової демократії.
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23.08.2022 01:11 Відповісти
+10
Хватит петлять! Шольцы, Макроны и прочее. Хватит слушать всякое дерьмо! У каждого есть друзья с песочницы, которых не забудешь. И мы знаем - кто это. Кто подставит тощее плечо, ну такое, как есть, зато всегда и без вопросов, а кто будет спрашивать - а что мне за это будет. Слава Литве!
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23.08.2022 00:26 Відповісти
+7
Все верно. Или ООН исключает Фашистскую РоZZию из ООН. Или ООН разделяет наказание за последствия которые натворил один из ее членов
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23.08.2022 00:50 Відповісти
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Хватит петлять! Шольцы, Макроны и прочее. Хватит слушать всякое дерьмо! У каждого есть друзья с песочницы, которых не забудешь. И мы знаем - кто это. Кто подставит тощее плечо, ну такое, как есть, зато всегда и без вопросов, а кто будет спрашивать - а что мне за это будет. Слава Литве!
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23.08.2022 00:26 Відповісти
правильно каже,

відмазка що виключити з оон чи конфіскувати майно параши це «дуже» важко і цього ніколи не робили - повна дурня,

якби на другій світовій всі б сказали що це ж дуже важко воювати з гітлером,

тому давайте не будемо, хай він вбиває собі людей а ми подивимось і все
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23.08.2022 00:47 Відповісти
Все верно. Или ООН исключает Фашистскую РоZZию из ООН. Или ООН разделяет наказание за последствия которые натворил один из ее членов
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23.08.2022 00:50 Відповісти
От такі заяви кожного дня має робити влада, а не виправдовуватись за вбиство якоїсь фашистки.
А то москалі почнуть чіпляти на Україну всі свої негаразди, починаючи від пожеж закінчуючи п'яною сваркою, а ми будемо зайняті виправдовуваннями.
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23.08.2022 00:55 Відповісти
Кацапи в Раді Безпеки ООН - верх цинізму та імпотенції світової демократії.
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23.08.2022 01:11 Відповісти
Господа тут уже вопрос не в лавэ...!!!
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23.08.2022 02:04 Відповісти
Давно.
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23.08.2022 02:47 Відповісти
правильно буде так: "Росія має бути виключена", крапка
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23.08.2022 06:18 Відповісти
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:28 Відповісти
Парадоксально, але Литва, Латвія і Естонія сміливіші за всяких Хранцій, Німеччин і Венгрій!
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23.08.2022 07:37 Відповісти
Людожер-захисник людства. Дожились. Так воно з милою посмішкою буде зжирати людей , народи , країни . Людсво- прокинься !
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23.08.2022 09:04 Відповісти
 
 