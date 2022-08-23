Тупицького оголосили в розшук ще за одним провадженням, - Офіс Генпрокурора
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора оголошено у розшук колишнього голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Також стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Як зазначається, прокурори звернулися із відповідним клопотанням у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання.
"У березні 2022 року він із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і до сьогодні на територію України не повернувся", - йдеться у повідомленні.
Прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактом вчинення ними за попередньою змовою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України (ч. 2 ст. 361 КК України).
Хоч Офіс генпрокурора прізвища ексголови КС не називає, проте відомо, що йдеться про Олександра Тупицького.
Як повідомлялось, 29 липня суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. Зазначимо, що раніше Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.
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Чи варто булло зняти Тупицького на мою думку - відповідь так;
чи були підствами - відповідь так;
чи була можливість в межах закону і Конституції - так, але на це мали дати згоду судді Конституційного суду(які мають бути взірцями порядності, мудрості, досвідченості...) і як пам'ятаємо вони не дали. Бо зільєш братюню, сам станеш наступним...
На той момент був лише один Коституційний спосіб зняти Тупицького і це Референдум. Так це дурня повна, але призначити на такі посади "рішалу", а не взірця порядності, мудрості, досвідченості, це неписана традиція уповноважених на це осіб...
Вы шо.... Против политики президента? Хотите расшатать лодку?
Вы явно агент врага!
Безугла на вас заяву уже накатала?
Портновскую судебную систему нужно в топку паровозную, с его Кодексом управления лохами Украины.