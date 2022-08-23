Тупицького оголосили в розшук ще за одним провадженням, - Офіс Генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора оголошено у розшук колишнього голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Також стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, прокурори звернулися із відповідним клопотанням у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання.

"У березні 2022 року він із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і до сьогодні на територію України не повернувся", - йдеться у повідомленні.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактом вчинення ними за попередньою змовою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України (ч. 2 ст. 361 КК України).

Хоч Офіс генпрокурора прізвища ексголови КС не називає, проте відомо, що йдеться про Олександра Тупицького.

Також читайте: Тупицького помітили у Відні. ВIДЕО

Як повідомлялось, 29 липня суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. Зазначимо, що раніше Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.