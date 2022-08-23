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Тупицького оголосили в розшук ще за одним провадженням, - Офіс Генпрокурора

тупицький

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора оголошено у розшук колишнього голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Також стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу  Генпрокурора.

Як зазначається, прокурори звернулися із відповідним клопотанням у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання.

"У березні 2022 року він із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і до сьогодні на територію України не повернувся", - йдеться у повідомленні.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактом вчинення ними за попередньою змовою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України (ч. 2 ст. 361 КК України).

Хоч Офіс генпрокурора прізвища ексголови КС не називає, проте відомо, що йдеться про Олександра Тупицького. 

Також читайте: Тупицького помітили у Відні. ВIДЕО

Як повідомлялось, 29 липня суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. Зазначимо, що раніше Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.

Автор: 

КС (1428) розшук (657) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3308)


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Топ коментарі
+10
Чомусь ту мене підозра,що тупіцькому насрати на це.
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23.08.2022 10:51 Відповісти
+8
Show must go on...
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23.08.2022 10:46 Відповісти
+8
Оголосіть вже, нарешті, в розшук,наприклад, того, хто дав наказ розмінувати Чонгар!
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23.08.2022 10:52 Відповісти
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23.08.2022 10:46 Відповісти
Ловят . Зеля рік назад хтів иого прищемити - так на иого захист піднялась вся опозиція
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23.08.2022 10:48 Відповісти
Проблема була в тому, що ЗЕ з астрономічними порушеннями хотів його зняти (коли Тупицького перекупили, бо раніше на деяку діяльність ЗЕ він давав добро), як і багатьох інших суддів Конституційного суду. Але з Тупицького хотіли зробити "Показове" покарання для інших суддів(ми зняли його і вас можемо тож робіть, що скажуть і не тявкайте). Якщо в Зе це вийшло він мігби і далі з порушенням Конституції та законів творити всяку "діч" включно з знятям та призначенням на посади...
Чи варто булло зняти Тупицького на мою думку - відповідь так;
чи були підствами - відповідь так;
чи була можливість в межах закону і Конституції - так, але на це мали дати згоду судді Конституційного суду(які мають бути взірцями порядності, мудрості, досвідченості...) і як пам'ятаємо вони не дали. Бо зільєш братюню, сам станеш наступним...

На той момент був лише один Коституційний спосіб зняти Тупицького і це Референдум. Так це дурня повна, але призначити на такі посади "рішалу", а не взірця порядності, мудрості, досвідченості, це неписана традиція уповноважених на це осіб...
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23.08.2022 13:46 Відповісти
То до них не підіидеш - бо вони нікому не підвласні а судівську власть реформувати потрібно . Хочеш зачепити -- кричат Венеція
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23.08.2022 14:33 Відповісти
а тупицький слухає та їсть, кожен день зранку в першому бецірку - кусочок тортика "за хер" під філіжанку віденсьої.
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23.08.2022 10:50 Відповісти
В Австрії можна переховуватись, там дуже сильна бюрократія. Там запит іноземної прокуратури будуть розглядати безліч часу. Да і взагалі країна в центрі Європи якась відстала в плані інформаційних технологій, там ще ХХ століття в цьому плані.
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23.08.2022 11:06 Відповісти
Мне кажется его проще по законам военного времени... как и Медведчука вместе с Коломойским. Ну не должно быть таких персонажей в стране.
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23.08.2022 10:50 Відповісти
Чомусь ту мене підозра,що тупіцькому насрати на це.
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23.08.2022 10:51 Відповісти
я не здивуюсь, якщо з'ясується, що пан тупицький досі отримує свою судєйську з/п...
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23.08.2022 12:07 Відповісти
Оголосіть вже, нарешті, в розшук,наприклад, того, хто дав наказ розмінувати Чонгар!
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23.08.2022 10:52 Відповісти
Какой такой павлин мавлин?
Вы шо.... Против политики президента? Хотите расшатать лодку?
Вы явно агент врага!
Безугла на вас заяву уже накатала?
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24.08.2022 01:30 Відповісти
Ну сидить передаст бандюковича за кордоном, повертатись і не думає... але бабло, коли нема приходу, має властивість скінчатись... не здивуюсь, через деякий час бачити тупіцького на тротурі Відня з великим брилем для подаянія... Він давно відпрацьований матеріал і ніхто йому бабла вже не носить....
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23.08.2022 10:53 Відповісти
На Бермудах, ридаючи за батьківщиною жарить пузо і туземок, чекаючи закінчення війни і перемоги любої з сторін. Звичайно грошей на квитки в літак немає.
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23.08.2022 11:07 Відповісти
після війни ця вся наволоч повернеться стригти бабло що нададуть на відбудову. З таким "мудрим" народом все можливе, граблі бьють по лобу але це не вчить нічому. Поки будуть співати "пливе кача" та "червона калина" то ці виродки знову прийдуть до влади і будуть грабувати як і раніше
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23.08.2022 11:12 Відповісти
Навіщо ви, спочатку відпускаєте, а потім оголошуєте в розшук? Це така гра? Чи це для того, щоби усі були зайняті "ділом" і мали дурну роботу?
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23.08.2022 11:15 Відповісти
Тому що знали що їх домагання до Тутицького некчемні.
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23.08.2022 11:20 Відповісти
Тупицький був єдиною людиною в Україні, хто став на захист ії Констітуції. Тому думаю ніхто з країн Заходу його видавати Зелі не буде.
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23.08.2022 11:19 Відповісти
Народ тримають за дибілів,ще ні одного не притягнули до покарання,ні одного,бо всі миють один одному руки,всі в домовленностях,як і папірєдніки так і нинішні при владі,і так по колу десятиріччями,а ми гинемо,а воїни гинуть. Ось така правда.
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23.08.2022 11:19 Відповісти
Лазаренко
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23.08.2022 11:24 Відповісти
Тю, шо вы пристали к человеку? Он же продолжает работать на удаленке. И еще и вынужденные прогулы будем всей страной оплачивать.
Портновскую судебную систему нужно в топку паровозную, с его Кодексом управления лохами Украины.
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23.08.2022 11:29 Відповісти
Да блин... А все облвоенкомы мечтают об служебной командировке в Монако для вручения повесток на медосмотр военнобязанным батальона территориальной обороны "Монако"...
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23.08.2022 11:31 Відповісти
А провернути знову операцію а-ля "чаус" слабо?
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23.08.2022 11:49 Відповісти
Його розшукують на папері
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23.08.2022 11:51 Відповісти
Опір зеленському та його ЖЕКу?
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23.08.2022 12:40 Відповісти
А как так ему удалось нарушить процедуры пограничного и таможенного контроля и выехать из страны во время действия военного положения? КТО ему позволил их нарушить? Почему он спокойно слоняется в Австрии? К слову, это наше посольство нужно серьёзно проверить по поводу профпригодности, исходя из последних зашкваров
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23.08.2022 18:58 Відповісти
 
 