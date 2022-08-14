Тупицького помітили у Відні. ВIДЕО

Оголошений в розшук колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький досі перебуває у Відні попри те, що в Україні його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували.

Відео Тупицького на віденській вулиці опублікувало Громадське, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тупицького бачили в центрі австрійської столиці ввечері 13 серпня.

Читайте: Суд обрав для ексголови КСУ Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його можна екстрадувати з Австрії, - ДБР

За даними журналістів, 17 березня родина Тупицького - дружина Ольга та двоє дітей - виїхала на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький того ж дня незаконно виїхав з України через пункт пропуску "Косино" в Закарпатській області.

Останні дані про його перетин кордону - це приліт із Туреччини 22 лютого. А втім, як зазначали журналісти-розслідувачі, на фото, зроблених 24 березня, Тупицького помітили біля готелю Stefanie у Відні.

Зазначимо, що ексголові КСУ 59 років, тобто він призовного віку і підпадає під категорію осіб, яким наразі обмежена можливість виїхати за кордон.

У травні Тупицького оголосили в міжнародний розшук, а наприкінці липня Подільський суд Києва заочно обрав для нього запобіжний захід: тримання під вартою. Це дозволить прокурорам клопотати про екстрадицію Тупицького з Австрії.