Тупицького помітили у Відні. ВIДЕО
Оголошений в розшук колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький досі перебуває у Відні попри те, що в Україні його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували.
Відео Тупицького на віденській вулиці опублікувало Громадське, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тупицького бачили в центрі австрійської столиці ввечері 13 серпня.
За даними журналістів, 17 березня родина Тупицького - дружина Ольга та двоє дітей - виїхала на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький того ж дня незаконно виїхав з України через пункт пропуску "Косино" в Закарпатській області.
Останні дані про його перетин кордону - це приліт із Туреччини 22 лютого. А втім, як зазначали журналісти-розслідувачі, на фото, зроблених 24 березня, Тупицького помітили біля готелю Stefanie у Відні.
Зазначимо, що ексголові КСУ 59 років, тобто він призовного віку і підпадає під категорію осіб, яким наразі обмежена можливість виїхати за кордон.
У травні Тупицького оголосили в міжнародний розшук, а наприкінці липня Подільський суд Києва заочно обрав для нього запобіжний захід: тримання під вартою. Це дозволить прокурорам клопотати про екстрадицію Тупицького з Австрії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.
Це сталося у п'ятницю вранці. Четверо німецьких відпускників їхали центром міста, коли в їхній автомобіль біля Ратуші врізалася інша машина, яка виїхала на зустрічну смугу. Побачивши поліцію, що оперативно прибула, водій автомобіля, що врізався (причому, за словами очевидців, перед цим відбулася зміна водія) різко натиснув на газ і на великій швидкості поїхав з місця події.
Почалася погоня, внаслідок якої порушників таки наздогнали.
Поліцейські зупинили машину і з пістолетами напоготові зажадали, щоб троє пасажирів вийшли з неї. Ті підкорилися з великим небажанням.
«Не дивно: як стало відомо з інсайдерських кіл ці люди були високопоставленими дипломатами українського посольства», - пише австрійське видання.
Водій (39 років) відмовився від тестування на алкоголь. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля, погодився пройти тест на алкоголь за допомогою алкотестера. Результат становив 2,32 проміле.
«Якщо посольство України у Відні не позбавить підозрюваних дипломатичного імунітету, п'яний дебош залишиться юридично безкарним», - підбиває підсумок цієї історії Kronen Zeitung.
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
В Косино "кордон" як "умбрелла"
Путлер и Патрушев Оманский подтвердят...зеля братан...
Как говорил Швондер..это какой то позор...Оманский...
Видання,що поважає власних читачів,не буде згодовувати їм такі інфопомиї.
ви якось визначіться з Тупицьким!
Наміром не допустити «узурпації влади» в партії «Європейська солідарність» пояснили звернення до Конституційного суду України, в якому оскаржується указ президента Володимира Зеленського про скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна на посади суддів КСУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-ksu-uzurpaci/31194658.html
Дело не в Тупицком конкретно
Особи ще двох бешкетників-дипломатів залишаються невідомими
Одним з учасників п'яного ДТП в столиці Австрії міг бути військовий аташе України. Саме його автомобіль врізався в машину чотирьох німецьких туристів прямо в центрі Відня, і сам він "звільнив" місце водія, після затримання, "поступившись" місцем, мабуть підлеглому.
Ничего они ему не сделают, т.к. в 19 г он прикрыл незаконный разгон Рады зебилом!