Тупицкого заметили в Вене. ВИДЕО

Объявленный в розыск бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий до сих пор находится в Вене, несмотря на то, что в Украине его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Видео Тупицкого на венской улице опубликовало Громадське, сообщает Цензор.НЕТ.

Тупицкого видели в центре австрийской столицы вечером 13 августа.

Читайте: Суд избрал для экс-председателя КСУ Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, его можно экстрадировать из Австрии, - ГБР

По данным журналистов, 17 марта семья Тупицкого – жена Ольга и двое детей – уехала на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий в тот же день незаконно выехал из Украины через пункт пропуска "Косино" в Закарпатской области.

Последние данные о его пересечении границы – это прилет из Турции 22 февраля. Впрочем, как отмечали журналисты-расследователи, на фото, сделанных 24 марта, Тупицкого заметили возле гостиницы Stefanie в Вене.

Отметим, что экспредседателю КСУ 59 лет, то есть он призывного возраста и подпадает под категорию лиц, которым ограничена возможность выехать за границу.

В мае Тупицкого объявили в международный розыск, а в конце июля Подольский суд Киева заочно избрал для него меру пресечения: содержание под стражей. Это позволит прокурорам ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого из Австрии.