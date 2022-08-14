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Тупицкого заметили в Вене. ВИДЕО

Объявленный в розыск бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий до сих пор находится в Вене, несмотря на то, что в Украине его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Видео Тупицкого на венской улице опубликовало Громадське, сообщает Цензор.НЕТ.

Тупицкого видели в центре австрийской столицы вечером 13 августа.

Читайте: Суд избрал для экс-председателя КСУ Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, его можно экстрадировать из Австрии, - ГБР

По данным журналистов, 17 марта семья Тупицкого – жена Ольга и двое детей – уехала на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий в тот же день незаконно выехал из Украины через пункт пропуска "Косино" в Закарпатской области.

Последние данные о его пересечении границы – это прилет из Турции 22 февраля. Впрочем, как отмечали журналисты-расследователи, на фото, сделанных 24 марта, Тупицкого заметили возле гостиницы Stefanie в Вене.

Отметим, что экспредседателю КСУ 59 лет, то есть он призывного возраста и подпадает под категорию лиц, которым ограничена возможность выехать за границу.

В мае Тупицкого объявили в международный розыск, а в конце июля Подольский суд Киева заочно избрал для него меру пресечения: содержание под стражей. Это позволит прокурорам ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого из Австрии.

Австрия (821) Вена (110) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+32
Ми сміємось, а вони з нас... Накрали бабла та живуть в своє задоволення... Вони (це банда від кучмо-ригіАналів до жопоблоковців) за гроші ***** та совмЄсний бізнес з кацапами і привели в країну війну. ***** ******, але без підтримки прокацапленого бидла на юго-вАстокьЄ нашої держави у бункерної молі нічого б не вийшло.
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14.08.2022 10:35 Ответить
+26
Зеліни новиє літса забули що вони не в Україні.
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14.08.2022 10:03 Ответить
+21
він свалив ще навесні спокійно виїхав в воений час призивного віку як і відносно недавно Портнов з сином в червні також спокіно проїхав також у Відень мабудь це друге сакральне місто для покидьків після Лондона але прикордоники не завернули а пропустили фоток с прикордониками і сорома на всю країну як вони роблять з простими смертними ми не побачили ми одно а вони єто чтото другое
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14.08.2022 10:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та туда всех реформаторов тянет
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14.08.2022 09:55 Ответить
а де наши коломойські боголюбові арахаміі .ну всі ці создателі слуг народа...
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15.08.2022 08:16 Ответить
скрьіваєца?
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14.08.2022 09:56 Ответить
Ага , как Ленин в шалаше.
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14.08.2022 10:52 Ответить
Концерты .... .. " 95-го квартала " .....
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14.08.2022 11:56 Ответить
тупицький у Відні стрелков у Криму ...совпаденіє ? усіх крис потрібно занести в Миротворець
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14.08.2022 09:57 Ответить
Так стрєлков то хоч кацапсячий виродок, а це падло наше з бамбаса родом
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14.08.2022 10:30 Ответить
Вообще-то оно родом с Черкасской области, но шо падло это точно)))
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14.08.2022 10:49 Ответить
Подався до Австрії попити кохвею разом з Азіровим.
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14.08.2022 09:58 Ответить
Ми сміємось, а вони з нас... Накрали бабла та живуть в своє задоволення... Вони (це банда від кучмо-ригіАналів до жопоблоковців) за гроші ***** та совмЄсний бізнес з кацапами і привели в країну війну. ***** ******, але без підтримки прокацапленого бидла на юго-вАстокьЄ нашої держави у бункерної молі нічого б не вийшло.
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14.08.2022 10:35 Ответить
100%
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14.08.2022 10:39 Ответить
Подивись як голосили корисні ідіоти в областях за клоуна та його невігласів. Без них ***** не наважилось би напасти.
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14.08.2022 10:57 Ответить
Так то воно так, але вторгнення готувалось не рік і не два. У ***** ця задумка ще з моменту як ця моль потрапила в крємль. А нинішній препіздент це вже результат попередніх покидьків які окупували парламент та понапихали туди своїх кнопкодавів та творили безлад у вищому законодавчому органі. Ні в одній цивілізованій країні немає такого звіринця в парламенті як у нашому ось вже понад 30 років.
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14.08.2022 14:14 Ответить
Українських дипломатів затримала поліція після погоні центром Відня за їзду в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.

Це сталося у п'ятницю вранці. Четверо німецьких відпускників їхали центром міста, коли в їхній автомобіль біля Ратуші врізалася інша машина, яка виїхала на зустрічну смугу. Побачивши поліцію, що оперативно прибула, водій автомобіля, що врізався (причому, за словами очевидців, перед цим відбулася зміна водія) різко натиснув на газ і на великій швидкості поїхав з місця події.

Почалася погоня, внаслідок якої порушників таки наздогнали.

Поліцейські зупинили машину і з пістолетами напоготові зажадали, щоб троє пасажирів вийшли з неї. Ті підкорилися з великим небажанням.

«Не дивно: як стало відомо з інсайдерських кіл ці люди були високопоставленими дипломатами українського посольства», - пише австрійське видання.

Водій (39 років) відмовився від тестування на алкоголь. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля, погодився пройти тест на алкоголь за допомогою алкотестера. Результат становив 2,32 проміле.

«Якщо посольство України у Відні не позбавить підозрюваних дипломатичного імунітету, п'яний дебош залишиться юридично безкарним», - підбиває підсумок цієї історії Kronen Zeitung.
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14.08.2022 09:58 Ответить
Зеліни новиє літса забули що вони не в Україні.
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14.08.2022 10:03 Ответить
І не у франкфуртському аеропорті...Буде смішно, якщо виявиться що це досвідчені працівники, які мають вже п'ятирічний досвід роботи в Австрії. Тоді послухаєм про безчінство вєнскіх поліцаєв
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14.08.2022 10:07 Ответить
А що там в аеропорту? Про що мова, хтось п`яний за штурвал літака сів, ДТП влаштував? Пілять, гниди зелені, ви ж обіцяли, багато обіцяли. Нагадати?

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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14.08.2022 10:17 Ответить
Чомусь зосередився на пункті "Де дороги є, а дурнів - немає" і враз стало дуже сумно, адже дороги виявляється будували для того щоб після окупації дурнів в країні стало менше навіть не на 73% а на всі 90%.
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14.08.2022 10:53 Ответить
І значна частина населення, яку не можна віднести до розумної, клюнула на цю наживку у виконанні містечкового пройдисвіта, з малоросійською ментальністю, у якого відсутні необхідні здібності, знання, а також елементарна людська порядність, ті мінімальні вимоги, не кажучи про інші, до особи президента країни, яка перебуває у стані війни.
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15.08.2022 21:34 Ответить
і шо журнашлюсі бабломойского "малікюру" не зламав за спробу взяти в нього "бла -бла- бла"?
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14.08.2022 09:59 Ответить
Чим займається Цензор? Цю гидоту йому надала Безугла з побажанням і далі дурити громадян.
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14.08.2022 09:59 Ответить
Як у анекдоті - "нацарював" і з''...бався...
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14.08.2022 09:59 Ответить
Його мали б на нарах "помітити".Але спочатку "про**уть", а потім світами розшукують.
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14.08.2022 10:00 Ответить
Не такой он уж и Тупицкий как кажется
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14.08.2022 10:01 Ответить
він свалив ще навесні спокійно виїхав в воений час призивного віку як і відносно недавно Портнов з сином в червні також спокіно проїхав також у Відень мабудь це друге сакральне місто для покидьків після Лондона але прикордоники не завернули а пропустили фоток с прикордониками і сорома на всю країну як вони роблять з простими смертними ми не побачили ми одно а вони єто чтото другое
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14.08.2022 10:04 Ответить
Нє. Ну в Лондоні якраз позбирались самі патріоти або їх патріотичні дітки
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14.08.2022 10:08 Ответить
Тупицкий возглавлял КСУ. Может пора наказывать тех , кто отпускает из судов , оправдывает . Вот уехал из Украины очередной оправданный УКРАИНСКИМ РЕФОРМИРОВАННЫМ СУДОМ деятель - судью на Гиляку
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14.08.2022 10:05 Ответить
Судді КС призначаються по квоті - ВР, президента чи з'їзду суддів. Цікаво, а від кого ж з них був Тупицький?
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14.08.2022 10:13 Ответить
От любимого вами Овоща в 2013 году. Он из донецких.
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14.08.2022 10:19 Ответить
Віктора Шишкіна, єдиного хто голосував проти узурпації влади вашим улюбленим Януковичем, вистачило повноважень прибрати з суддів КС до закінчення строку, а цього пана за п'ять років - ні. Там хтось заважав. Можєт Зінка?
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14.08.2022 10:26 Ответить
Конституция Украины и закон о КС. Советую сначала изучить.
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14.08.2022 10:40 Ответить
На рішення щод Шишкіна та Тупицького діяли різні конституції та закони? Як і за часів вашого Овоча? Повністю згоден
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14.08.2022 11:06 Ответить
И что с Шишкиным? Он отбыл полностью 9 летний срок пребывания судьей КСУ. С момента назначения. То, что ему хотелось побыть еще 2 недели - его проблемы. Извольте хотя-бы почитать Законы и Конституцию перед тем, как тут так позориться.
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14.08.2022 15:10 Ответить
Шишкін недопрацював свій термін більше 4-х місяців. Але хай буде хоч два дні. Якщо на незручному судді можна було порушити закон, то чого це б не зробити це з донецьким посіпакою Януковича? Ага. Ось тут рехворматор-спасітєль згадав про закон. Тому зрозуміло чий улюблений Овоч і його кадри
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14.08.2022 19:47 Ответить
Вранье. Шишкин доработал свой срок. Он пытался играть на подмене понятий назначен\присяга. Но проиграл. Шишкин был назначен судьей КС в ноябре 2005 года. Снят 21 июля 2015 года. Поэтому меньше тут ля-ля.
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14.08.2022 23:27 Ответить
Овощ в 2013 году. А главой уже Зеля через Портнова в сентябре 2019 года. Все логично. Ценный был кадр для обоих. Чтобы поддержать нарушение ими конституции.
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14.08.2022 10:22 Ответить
Який тут стояв масовий плач Ярославни, коли Тупицького ссяними ганчірками відганяли від паркану суду. Зєбільні діктатори обіжають потужно реформованого суддю! Доколє?
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14.08.2022 10:35 Ответить
Вы врете. Указывали на очередное нарушение Зелей Конституции Украины. Как и в случае с Корбаном или досрочными выборами ВР в 2019 году. Любовь или не любовь не имеют значения при грубом нарушении Конституции. Вам нравятся порядки как в **********?
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14.08.2022 10:43 Ответить
Як і в випадку з Артеменком та непроведення дострокових виборів в 2018 році, коли в потужній як ніколи коаліції не було більшості? Чи ето другою?
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14.08.2022 11:09 Ответить
Ну и? И какое отношение имеет ваш высер к Тупицкому и нарушению Зелей Конституции Украины?
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14.08.2022 15:04 Ответить
А какое отношение ваш вьісер про Зелю, Корбана и вьіборьі? Если б ваша зграя защищала Закон бьіло б великолепно. Но вьі защищаете просто фамилию мордьі, которая ето делает. Потому и гавкаете вместо ответа по Корбану и коалиции
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14.08.2022 19:43 Ответить
рьігівська школа - путівка в безбідне життя при б/я неукраїнській владі, саме тому ця москальська шобла досі в вр.
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14.08.2022 10:39 Ответить
И что не ловим ???????
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14.08.2022 10:08 Ответить
австрійський інтерпол - корумпований?
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14.08.2022 10:14 Ответить
а що справа фірташкіна на це не вказує, на корумпованість австрійского правосуддя.???
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14.08.2022 10:59 Ответить
в Косино такий перехід, що колись пропонували і без закордонного паспорту в Угорщину на закупи поїхати на день під "чесне слово місцевих"
В Косино "кордон" як "умбрелла"
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14.08.2022 10:17 Ответить
Черевата жаба зі своїми жабенятами втекла до Європи...
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14.08.2022 10:18 Ответить
Нам показують циркові номера з відловом 19 річних пацанів біля кордонів і тут же виїзд Суркісів з мільйонами, втечу ОПЗЖ, виїзд за хабар військовозобовязаного Влада Ями, втечу Портнова з військовозобовязаним синком на 4 місяці війни і Кошового який не воює бо його можуть вбити) Це якийсь сюрреалізм!
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14.08.2022 10:22 Ответить
Зєзєдент грає йухом на роялі
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14.08.2022 10:30 Ответить
Не заважайте президентові грати на роялі.
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14.08.2022 12:07 Ответить
У зеКодломоских Кучмистов враг на сегодня только один...Порошенко...
Путлер и Патрушев Оманский подтвердят...зеля братан...
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14.08.2022 10:25 Ответить
Шо то новость так себе.. Сняли мужика со спины " предварительно похожего" на какого нашего сбежавшего хера. Немножко вопросов - если туловище спетляло через границу то как минимум отметки должны быть на границе, любой запрос и получите ответ. Если он заехал по другой фамилии тем более куча вопросов??? Или я что то не понимаю в работе наших сраных следственных органах?? А мы все ищем!!
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14.08.2022 10:30 Ответить
З яким громадянством,воно гуляє?
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14.08.2022 10:32 Ответить
Вчера Юрий Швец рассказал в Ютьюбе нечто такое ...что аж язык застрял в зубах...загляните на страницу Швеца...
Как говорил Швондер..это какой то позор...Оманский...
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14.08.2022 10:34 Ответить
Так, то ганьба, от тільки не зовсім зрозуміло кому ганьба. Черговим виродкам при владі чи народу який обирає і терпить таке ***.ство.
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14.08.2022 10:58 Ответить
А Портнова Хробацьке ніде не зустрічало ?
Видання,що поважає власних читачів,не буде згодовувати їм такі інфопомиї.
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14.08.2022 10:39 Ответить
БЕЗДОКАЗОВЕ відео.
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14.08.2022 11:14 Ответить
https://youtu.be/6qUEISHYToQ
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14.08.2022 10:56 Ответить
А як іх наладити на ліріческии лад -- якщо суди нікому не підвласні
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14.08.2022 11:13 Ответить
порохоботи!

ви якось визначіться з Тупицьким!

Наміром не допустити «узурпації влади» в партії «Європейська солідарність» пояснили звернення до Конституційного суду України, в якому оскаржується указ президента Володимира Зеленського про скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна на посади суддів КСУ.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-ksu-uzurpaci/31194658.html
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14.08.2022 11:18 Ответить
Ой. Як невдобно то получілось
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14.08.2022 11:21 Ответить
Незаконный указ

Дело не в Тупицком конкретно
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14.08.2022 11:24 Ответить
цілуючи в дупу зеленського.. патріот для вас порохобот... сосі і далі..
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15.08.2022 08:11 Ответить
Та хто тiльки по Вiдню не гуляє Вiйна, а вiйськовий аташе горiлку жере. У МЗС України здали дипломата, який влаштував п'яні "перегони" по Відню

Особи ще двох бешкетників-дипломатів залишаються невідомими

Одним з учасників п'яного ДТП в столиці Австрії міг бути військовий аташе України. Саме його автомобіль врізався в машину чотирьох німецьких туристів прямо в центрі Відня, і сам він "звільнив" місце водія, після затримання, "поступившись" місцем, мабуть підлеглому.
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14.08.2022 11:24 Ответить
Командира полку "Азов" орки вивезли в рашку а "тупицьких" ЗЕвлада вивозить у Відень! Така ми країна!!!
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14.08.2022 11:30 Ответить
Такі ви зебіли, а не країна.
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14.08.2022 11:36 Ответить
Виявляється бути законослухняним в Україні це погано.Тебе можуть посадити за те,чого ти не робив,і навпаки злочинця не посадити за те,що він зробив.Тебе можуть забрати на війну,а злочинця ні.Тобі не можна перетинати кордон,а злочинець може їздити туди-сюди,коли захоче.Тобі не можна порушувати пдд,а злочинцю до ноги всі ті правила.Злочинці створили собі свою судову систему,яка захищає злочинців і навпаки називає злочинцями і засуджує законослухняних громадян.Так в правовій державі насправді ми живемо чи ні?
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14.08.2022 11:30 Ответить
Ну выбрали "зато посмеемся",но смеха не слышно,а слезы не прекращаются.
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14.08.2022 11:50 Ответить
А за що його заочно арештували ? За те що Констітуцію України захищав ? Тоді його Австрія не видасть.
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14.08.2022 12:00 Ответить
лапоть..згинь.
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15.08.2022 08:08 Ответить
Только отстрел и никак иначе
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14.08.2022 12:44 Ответить
Подавати в міжнародний розшук,це ми вмієм, а от довести справу до кінця,це вже зовсім інша історія.Засовує язик в сраку наша прокуратура і іноді пукне щось і знову молчок.Тоді як"незаангажованні"журналізди весь час стрясають повітря"сенсаційними"розслідуванями.
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14.08.2022 12:53 Ответить
Зеленые его так ищут, как он прячется! Они его сами выпустили через границу, чтобы молчал про делишки боневтика.
Ничего они ему не сделают, т.к. в 19 г он прикрыл незаконный разгон Рады зебилом!
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14.08.2022 18:23 Ответить
дивлячись як вони пересікають кордони прихожу до висновку..іх сопровождае сбу і мабуть щей валізи з баксами носять...деркачі тупіцьки і тд і тп...а нам по вухах елозять. закінчиться війна і вони знову будуть тут. будуть далі красти і брехати...
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15.08.2022 08:07 Ответить
маскується серед біженців
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15.08.2022 11:35 Ответить
став на облік як біженець?
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15.08.2022 19:06 Ответить
 
 