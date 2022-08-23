Фінляндія готова посилити санкції проти РФ, - прем’єрка Марін
На думку очільниці уряду слід було дослухатися більше до країн Прибалтики у питаннях, що стосуються Росії та безпекових загроз у регіоні.
Про це повідомила прем’єрка Фінляндії Санна Марін, передає Цензор.НЕТ.
За її словами попри економічні труднощі європейців через стрімке зростання цін на енергоносії, Європа має бути готовою продовжувати і посилювати санкційний тиск на Росію. Марін попередила, що економічне зростання у Фінляндії також сповільниться через невизначеність, спричинену війною, розпочатою Росією, інфляцією та зростанням цін на енергоносії.
Фінляндія сповільнює оформлення туристичних віз, але розглядає запровадження гуманітарних віз, наприклад, для сімейних зустрічей, тобто щоб росіяни могли їздити, щоб зустрітися зі своїми родичами, які проживають у Фінляндії.. На думку глави уряду, такий крок є непрямим методом впливу на керівництво РФ.
"Скажу прямо: ми гальмуємо видачу віз, щоб вони не видавалися так, як раніше. Приїзд туристів – це проблема, яку потрібно вирішувати", - сказала Марін.
За її словами, Фінляндія та країни Заходу повинні надати Україні всіляку підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії.
Вона сказала також, що Фінляндії у минулі десятиліття варто було б більше дослухатися до думки Естонії, Латвії та Литви у питаннях, що стосуються Росії та безпекових загроз у регіоні.
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