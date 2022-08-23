Фінляндія готова посилити санкції проти РФ, - прем’єрка Марін

На думку очільниці уряду слід було дослухатися більше до країн Прибалтики у питаннях, що стосуються Росії та безпекових загроз у регіоні.

Про це повідомила прем’єрка Фінляндії Санна Марін, передає Цензор.НЕТ.

За її словами попри економічні труднощі європейців через стрімке зростання цін на енергоносії, Європа має бути готовою продовжувати і посилювати санкційний тиск на Росію. Марін попередила, що економічне зростання у Фінляндії також сповільниться через невизначеність, спричинену війною, розпочатою Росією, інфляцією та зростанням цін на енергоносії.

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Фінляндія сповільнює оформлення туристичних віз, але розглядає запровадження гуманітарних віз, наприклад, для сімейних зустрічей, тобто щоб росіяни могли їздити, щоб зустрітися зі своїми родичами, які проживають у Фінляндії.. На думку глави уряду, такий крок є непрямим методом впливу на керівництво РФ.

"Скажу прямо: ми гальмуємо видачу віз, щоб вони не видавалися так, як раніше. Приїзд туристів – це проблема, яку потрібно вирішувати", - сказала Марін.

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За її словами, Фінляндія та країни Заходу повинні надати Україні всіляку підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Вона сказала також, що Фінляндії у минулі десятиліття варто було б більше дослухатися до думки Естонії, Латвії та Литви у питаннях, що стосуються Росії та безпекових загроз у регіоні.