Росіянам треба заборонити перетинати кордони, це буде першим кроком до їхнього протверезіння, - Кулеба

Росіяни мають бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"З того часу, як кілька тижнів тому Президент України Володимир Зеленський запропонував заборонити російським туристам в’їзд до Європи та світу, ця ідея набрала обертів у Європейському Союзі, а також спричинила гострі дискусії.

Простими словами, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи. Це стане доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну", - пише міністр у статті для видання Politico.

За словами Кулеби, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи.

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"Але для чого накладати санкції на звичайних росіян?", запитує дехто. Для того, що абсолютна більшість росіян підтримують цю війну, тішаться вбивствам українців, ракетним ударам по українських містах, заперечують російські воєнні злочини. Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні.

Водночас масова підтримка війни всередині Росії залишається темною дійсністю, яку не всі європейські лідери готові визнати", - додав міністр.

Міністр наголосив, що росіяни ще навіть не починали усвідомлювати власну провину. Насправді, вони рухаються в протилежному напрямі.

"Час зняти рожеві окуляри та тверезо подивитися на реальність російського фашизму. Покладання провини виключно на Путіна небезпечно наївне. Росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна. Саме тому необхідно щоб усі країни ЄС і Групи семи припинили видавати туристичні візи росіянам. Це буде перший крок до їхнього протверезіння", - додав Кулеба.

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