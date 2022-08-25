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Новини Війна
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Росіянам треба заборонити перетинати кордони, це буде першим кроком до їхнього протверезіння, - Кулеба

росіяни

Росіяни мають бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"З того часу, як кілька тижнів тому Президент України Володимир Зеленський запропонував заборонити російським туристам в’їзд до Європи та світу, ця ідея набрала обертів у Європейському Союзі, а також спричинила гострі дискусії.

Простими словами, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи. Це стане доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну", - пише міністр у статті для видання Politico.

За словами Кулеби, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи.

Читайте також: Деокупація Криму буде чітким сигналом для всіх диктаторів, що на них чекає поразка, - Кулеба

"Але для чого накладати санкції на звичайних росіян?", запитує дехто. Для того, що абсолютна більшість росіян підтримують цю війну, тішаться вбивствам українців, ракетним ударам по українських містах, заперечують російські воєнні злочини. Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні.

Водночас масова підтримка війни всередині Росії залишається темною дійсністю, яку не всі європейські лідери готові визнати", - додав міністр.

Міністр наголосив, що росіяни ще навіть не починали усвідомлювати власну провину. Насправді, вони рухаються в протилежному напрямі.

"Час зняти рожеві окуляри та тверезо подивитися на реальність російського фашизму. Покладання провини виключно на Путіна небезпечно наївне. Росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна. Саме тому необхідно щоб усі країни ЄС і Групи семи припинили видавати туристичні візи росіянам. Це буде перший крок до їхнього протверезіння", - додав Кулеба.

Також читайте: Країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть заборонити в’їзд для російських туристів, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

кордон (4749) росія (64911) туризм (1560) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
7 питань до влади США та країн ЄС:
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:20
+8
Ну да, їх дуже розбалували.

Гуляють по європах, і обсирають ті європи.
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25.08.2022 13:30
+6
Они в карманах бабло везут. А бабло - это святое.
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25.08.2022 13:33
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і обробити територію отрутою від руснявих шкідників. Можна цианідом калію, а можно чимось таким 7х62
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25.08.2022 13:29 Відповісти
Ну да, їх дуже розбалували.

Гуляють по європах, і обсирають ті європи.
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25.08.2022 13:30 Відповісти
тре викинути до поребрика з ЕС
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25.08.2022 13:30 Відповісти
Они в карманах бабло везут. А бабло - это святое.
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25.08.2022 13:33 Відповісти
Бесполезно, как это так нас русских самых грозных не пускать? Да мы вас всех ...! Легче стену построить как "Игре престолов" и дело с концом. 80% населения реальные зомби.
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25.08.2022 13:37 Відповісти
Було б смішно,якби не було так прикро-поки що цього права позбавили нас
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25.08.2022 13:38 Відповісти
Так,трагікомедія якась)
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25.08.2022 13:57 Відповісти
ты же не кацап, чтобы драпать из страны, может нужно будет мобилизовать.
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25.08.2022 15:23 Відповісти
А ти звідкіль "вєщаєшь","нє кацап"?Вже с'їбав чи ще не повернувся?
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25.08.2022 18:50 Відповісти
вместо тебя кто то должен воевать?
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25.08.2022 19:54 Відповісти
когда открываешь визу в анкете пишешь цель, маршрут и сроки - если туризм - сразу нафиг. то же и со студентами
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25.08.2022 13:39 Відповісти
Правильно. Саме на це зараз спрямувати зусилля дипломатії. Трудіться, у вас зарплати чималенькі.
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25.08.2022 13:40 Відповісти
Всі двохсоті росіяни протверезіли. У трьохсотих ще похмілля.
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25.08.2022 13:43 Відповісти
Цього мало...
Треба й тих свинособак хто вже проліз у цивілізований світ "Гардіться расієй" - вигнати нах*й додому копняками!
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25.08.2022 13:44 Відповісти
І разрєшить продавать стєкломой токо с 12.00 до 13.00. Хуже ядрьоной бомби.
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25.08.2022 13:49 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=dy8oe_TE9Ww
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25.08.2022 13:53 Відповісти
Гарна ідея ) но перед тим щоб щось пропонувати треба це перше самим запровадити) а то піжаться,бідкаються а москалям в'їзд на територію України незаборонений) і це при воєному стані!
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25.08.2022 13:49 Відповісти
Миром правит дьявол, посему этого не будет никогда. Содомия овладела цивилизованным миром.
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25.08.2022 13:52 Відповісти
Шановний Кулеба! рашкованів зачинають по пьяни, пьяними вони народжуються, синіми живуть і помирають через алкогольну інтоксикацію- яке протверезіють?
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25.08.2022 13:54 Відповісти
Орки можуть взагалі нікуди і не їхати а війну продовжувати.
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25.08.2022 13:57 Відповісти
Ізоляція це взагалі єдиний спосіб змусити кацапів прийти до тями і нарешті почати господарювати на своїй землі. Але ізоляція має бути поєднана з масивним інформаційним впливом. Їм просто потрібно показувати що увесь світ живе інакше і чудово обходиться без "одічалих".
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25.08.2022 13:59 Відповісти
Та зрозумій, 99% рашкованиів ніколи не були і не будуть за межами рассеі і 99% рашкованів не мають доступу до інфоджерел, крім телевізора. Ім крім бухла нічого не потрібно. Були часи, іздив туди на заробітки- повір мені мені, я знаю, про шо пишу.
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25.08.2022 14:23 Відповісти
Ага, почніть з себе. Припиніть роздавати паспорти кацапам! "Хорошийкацапмертвийкацап"
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25.08.2022 14:10 Відповісти
Очень правильно высказался Кулеба!
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25.08.2022 14:17 Відповісти
В Европу ездят единицы, в Турцию и Египет закрывать надо отдых. Кулеба прекрасно это понимает, но переводит стрелки
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25.08.2022 14:18 Відповісти
Решение не правильное. Надо разрешить. Но только в чёрных пластиковых мешках.
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25.08.2022 14:19 Відповісти
7 питань до влади США та країн ЄС:
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?

2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?

3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?

4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?

6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?

7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?
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25.08.2022 14:20 Відповісти
Треба іх закрити -- але є багато краін які на це хер забили -- Таіланд - Вєтнам Єгипет - Турція --араби.
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25.08.2022 14:30 Відповісти
Рашисти охрініли зовсім...
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25.08.2022 14:40 Відповісти
самі зелені придурки на 5-й місяць війни тільки ввели візовий режим з агресором! Це як розуміти і що ви вимагаєте при цьому від Європи?
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25.08.2022 14:55 Відповісти
Это не будет шагом к протрезвлению. А это будет очередной шаг к изобретению очередной схемы обхода очередного запрета
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25.08.2022 14:57 Відповісти
Кулеба и ко - може в першу чергу банді зе протверезіти потрібно! Коли ви зааресштуєте попів МП (та ла, хоч заборонить), коли ви кордон зачините з парашкою? Коли перестанете брехати про вашу підготовку к війні?
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25.08.2022 14:58 Відповісти
Замість підкукурікувати ЖЕКу презедента самі зробіть хоч щось. Наприклад забороніть те, що постійно зе вимагає від партнерів. Візи кацапам дають, банки кацапські працюють, торгівля шелестить, в Раді закон про відміну списку заборонених пєвцов ротом, які підтримали анексію Криму. Скоро по всіх каналах кліпи кацапської потолочі та кацапські фільми. Майже всі оточуючі ***** мають і Україні активи. Ім можна, ето другоє?
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25.08.2022 15:03 Відповісти
прямо все кацапы поехали по Европе гулять. Едут те у кого есть деньги, или те кому их дают, для того , чтобы ехали и гадили. Остальные не выезжали никогда дальше своих дворов.
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25.08.2022 15:19 Відповісти
Не обвязково забороняти, а зробити ЦІНУ ВЇЗДУ ДЛЯ РОСІЯН У ЄВРОПУ ВІД 10 000 ЄВРО НА ЛЮДИНУ (ДИТИНУ ТЕ Ж) І ВИЩЕ
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25.08.2022 15:35 Відповісти
На день!
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25.08.2022 19:30 Відповісти
Якщо (нарешті!) почати стріляти зрадників в вищих ешалонах влади - це буде першим кроком до визволення України.
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25.08.2022 17:12 Відповісти
Якогож х...ра громадянин московії Абоамович невилазить з Київа?
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25.08.2022 23:43 Відповісти
 
 