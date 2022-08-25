Росіянам треба заборонити перетинати кордони, це буде першим кроком до їхнього протверезіння, - Кулеба
Росіяни мають бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"З того часу, як кілька тижнів тому Президент України Володимир Зеленський запропонував заборонити російським туристам в’їзд до Європи та світу, ця ідея набрала обертів у Європейському Союзі, а також спричинила гострі дискусії.
Простими словами, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи. Це стане доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну", - пише міністр у статті для видання Politico.
За словами Кулеби, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи.
"Але для чого накладати санкції на звичайних росіян?", запитує дехто. Для того, що абсолютна більшість росіян підтримують цю війну, тішаться вбивствам українців, ракетним ударам по українських містах, заперечують російські воєнні злочини. Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні.
Водночас масова підтримка війни всередині Росії залишається темною дійсністю, яку не всі європейські лідери готові визнати", - додав міністр.
Міністр наголосив, що росіяни ще навіть не починали усвідомлювати власну провину. Насправді, вони рухаються в протилежному напрямі.
"Час зняти рожеві окуляри та тверезо подивитися на реальність російського фашизму. Покладання провини виключно на Путіна небезпечно наївне. Росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна. Саме тому необхідно щоб усі країни ЄС і Групи семи припинили видавати туристичні візи росіянам. Це буде перший крок до їхнього протверезіння", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гуляють по європах, і обсирають ті європи.
Треба й тих свинособак хто вже проліз у цивілізований світ "Гардіться расієй" - вигнати нах*й додому копняками!
1) Громадяни РФ не є дітьми: вони мають освіту, вони несуть відповідальність за свої дії. З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відвідували Крим, Абхазію (тобто користувалися перевагами окупації), 50% купували або отримували безкоштовно вкрадене з Криму (вино Масандри в магазинах РФ, нерухомість в Криму і пр.). Чому участь в окупації має бути безкарною?
2)З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 70% відкрито заявляли та заявляють зараз в соцмережах, що вони підтримують дії армії РФ в Україні, Грузії. І 95% громадян РФ відмовляються письмово засудити вбивства путінцями в України (ідея Каспарова). Чому їх агітація за агресивну війну має бути безкарною?
3) З громадян РФ, що мають загранпаспорт: 40% є держслужбовцями та співробітниками силових структур РФ (тобто безпосередньо виконують злочинні накази з війні та забезпечення війни проти України). Ще 30% є членами родин таких осіб, що користуються грошима, сплаченими за війну. Ще 10% є працівниками ВПК РФ (наприклад, за зарплату продукують танки в Свердловській області РФ та ін.). 11% безпосередньо беруть участь в війні на території України (або є родичами, що живуть на гроші, отримані за таку війну). 15% вступили до партій, що безпосередньо беруть участь у формуванні команд для вбивств українців? Чому відкрита (і публічно оголошена) участь в війні конкретного громадянина РФ має бути безкарною?
4)В Німеччині 1944 року жоден мешканець містечка Дахау не мав права на відвідування Лондону або Манчестера. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
5)При бомбуванні Дрездена під час WW2 авіація США, Англії не отримувала вироку суду стосовно кожного мешканця Дрездена. Бо була війна. Чому зараз має бути інакше?
6) Є механізм біженства: наприклад, російській правозахисник Осечкін (не маючі туристичної візи ЄС) в самольоті, що транзитом пролітав через Париж, отримав статус біженця. Є Австралія, є Індія, є ще 70% світу, куди громадяни РФ можуть виїхати і потім запросити біженство де завгодно (так було 70 років існування СРСР). Чому треба надавати саме відпочинок у ЄС та США, бо незгодні з війною мають 27 напрямків виїхати? Відпочинок є частиною злочинної роботи громадян РФ (а саме - роботи з вбивства українців)? Чи коректно б було надавати відпочинок офіцерам вермахту або працівникам танкових заводів ФРН в 1944 у Флориді?
7) Чи не потрібно надати росіянам feedback від західного суспільства (у вигляді відмови у розвагах туристів з РФ) про те, що щось не так? Бо не можна подавати попкорн тим особам, що є таким саме суспільством, як мешканці Дахау або Дрездену в 1944 (не помічають масових вбивств або, якщо чесно, мають можливість отримати правду, але надають перевагу мовчазно користуватись плюсами їх злочинного режиму)?