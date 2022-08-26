Українська стала "образом русофобії", викладання нею на окупованих територіях стане катастрофою, - путініст Михалков

Одіозний російський режисер Микита Михалков заявив, що він проти викладання українською мовою в школах окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Він вважає, що за останні роки українська мова стала "образом русофобії".

"Словосполучення, яке ми чуємо в українській транскрипції чи вимові - вони для нас, для світу та для них самих є формулюванням ненависті до Росії. Якщо предмети викладатимуться українською - це катастрофа", - сказав Михалков.

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