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Українська стала "образом русофобії", викладання нею на окупованих територіях стане катастрофою, - путініст Михалков
Одіозний російський режисер Микита Михалков заявив, що він проти викладання українською мовою в школах окупованого Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Він вважає, що за останні роки українська мова стала "образом русофобії".
"Словосполучення, яке ми чуємо в українській транскрипції чи вимові - вони для нас, для світу та для них самих є формулюванням ненависті до Росії. Якщо предмети викладатимуться українською - це катастрофа", - сказав Михалков.
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+51 kseniya lyesovalova
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А на війну поженуть саме їх. Ще раз кажу: іди проспись, "патріот"....
А тобі "до сраки", бо ні голови, ні мізків у тебе нема.
А по коментах видно, що оселедець у тебе лише на тарілці.
Менше пий, "козак" недороблений.
1. Старший родич по висхідній лінії з боку матері або батька (звичайно старіший за діда, бабу). В бібліотеці, повній старих книжок, висять портрети поважних предків (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 154); Предків я знав по пальцях - до мого діда включно (Юрій Яновський, I, 1958, 86);
// Той, від кого веде свій початок рід. Жителі села звичайно належали до одного роду. Вони вважали себе потомками одного спільного предка (Історія середніх віків, 1955, 5);
// Родоначальник якогось виду або роду (про тварин). Предком усіх ******** домашніх котів є африканський дикий кіт (Наука і життя, 4, 1966, 37).
2. перев. мн. Попередники ******** поколінь; люди, що жили задовго до теперішніх часів. [Магістер:] Архімед убитий був рукою невігласа, не встигши теореми докінчити. Але за рік чи, може, за сто рік, знайшлась рука, що дописать зуміла ту теорему. І ніхто не скаже, де діло предка, де потомна праця, - вони злились в єдину теорему (Леся Українка, III, 1952, 97); Прекрасна наша Вітчизна. Щоб одстояти її від посягання ворогів, не раз наші предки засівали береги Дніпра своїми кістками (Петро Панч, В дорозі, 1959, 244); Ще той собор у Києві стоїть, Що предок звів на диво поколінням (Дмитро Павличко, Бистрина, 1959, 24); Живі факти реальної дійсності свідчать, що соціалізм приніс трудящим.. Країни Рад такі матеріальні й духовні блага, про які їх предки не могли навіть мріяти (Комуніст України, 3, 1969, 43);
// тільки мн. Ті, від кого походять певні людські племена, народності і т. ін. На півночі і північному сході вони [венеди] потім стикалися з окремими угро-фінськими племенами - предками естонців, фіннів, карелів, мордви, марі та інших народів (Історія СРСР, I, 1957, 23); Давні племена своїми предками вважали тварин (Наука і життя, 8, 1963, 32).
♦ З предка; З предку-віку, у знач. присл. - з давніх-давен, і давніх часів; віддавна. Недалеко від Полтави, Де широкими гіллями Ліс над Ворсклою гуде, - З предка, з діда.. Незавидний жив козак (Левко Боровиковський, Тв., 1957, 80); З предка живуть Кабашні у цих місцях (Олесь Гончар, Таврія, 1952, 36); Без границі й без копця, Від конця [кінця] та й до конця Зеленіє степ кругом 3 предку-віку облогом (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 404).
http://sum.in.ua/p/7/528/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 528.
Це - для "СУПЕРУКРАЇНЦІВ", які замість вчиться в школі, собак дражнили в підворітті Тому не знають, що таке слова-синоніми!
Слухай! Вас на якій фермі вирощують - таких "суперпатріотів-вишиватників", з рівнем освіти десь на рівні 5-6 класу школи? Наче з одної пробірки!
Так що або давай докази того що твори названих мною дореволюційних письменників "переписані" у радянські часи або йди в сраку!!!
Такі мушу визнати -- наша русофобія не достатня!
Надо убрать московский сапог со своей земли, московских агентов из властных структур, и язык превращается в средство коммуникации.
втім з рашкою і так все ясно: що б не казали - усе брехня)))
По-друге: якраз міняє справу, це означає, що ти грамотний баран котрий десь нахапався фраз авторів котрих не знаєш та значення не розумієш. Так я знаю свою рідну мову, далеко не на рівні філолога, проте на достатньому щоб розуміти людей.
По-третє: не приплітай мене до секти дебілоїдів до якої ти сам, безсумнівно, належиш.
Маю честь - офіцер радянської армії з червня 1983 року!
Музыка: Франц Сабо Слова: Сергей Михалков
Залегла тайга в тумане сером
От большого тракта в стороне.
Для ребят хорошим был примером
На деревне Паша-пионер.
Был с врагом в борьбе Морозов Павел
И других бороться с ним учил.
Перед всей деревней выступая,
Своего отца разоблачил!
За селом цвели густые травы,
Колосился хлеб в полях жнивья.
За отца жестокою расправой
Угрожала Павлику родня.
И однажды в тихий вечер летний,
В тихий час, когда не дрогнет лист,
Из тайги с братишкой малолетним
Не вернулся Паша-коммунист.
Собирала ночь седые тучи,
Расходился ливнем дождь прямой.
Пионер, один из самых лучших,
Не вернулся в эту ночь домой...
Поднимал рассвет зарницы знамя.
От большого тракта в стороне
Был убит Морозов кулаками,
Был в тайге зарезан пионер.
И к убийцам ненависть утроив,
Потеряв бойца в своих рядах,
Про дела погибшего героем
Не забыть ребятам никогда!
1934
Візьмемо до прикладу нинішнього президента. Хіба він українець? Можливо він себе і вважає українцем, але його мета його бачення майбутнього це союз з "харошєй расієй". Він не хоче повністю розірвати з ними культорологічний зв'язок. І він не один. Купа його прихильників серед решти паспортизованих українців. Навіть на цьому сайті в цій темі, купа таких кацапомовних українців, які споживають дивляться російке, слухають російке, читають та пишуть російскьою. Що ж їх робить українцями крім паспорта? Нічого.
Треба робити паспорти негромадян як це зробили балтійські країни. Треба забороняти музику, книжки, фільми, серіали та все що виробляється мовою окупантів. В іншому разі ми не відірвемось від рускава міра і війна з ними буде нескінченна.
А 2-гу Світову війну розпочали таки нацисти і Совок з різницею в 2 тижні.
Чому ти вважаєш, що на тут одні виборці зеленського сидять, которим люба локшина на вуха навішується?
Невеличкий приклад...ЄВРОПА та Америка- це стало щось зовсім нашим, українським та рідним, яке дало прихисток МІЛЬЙОНАМ НАШИХ БІЖЕНЦІВ...Для Росіян ЗАХІД - це щось абсолютне вороже та чуже, яке навпаки, рятує мільйони "хохлів", яких ми бажаємо перевиховати або знищити, якщо будуть опиратися цьому перевихованню....
Ps... Деякі росіяни із т.з. російської, ліберальної тусовки вважають, що після війни та Путіна, все повернеться "на круги своя"..."будет дружба, как прежде"
Вважаю це невірним уявленням....Ментальне провалля між українцями та росіянами буде навпаки тільки зростати.... Українці все більше будуть ставати ВІЛЬНИМИ ГРОМАДЯНАМИ СВІТУ(в тому числі і через пересування Світом цих 12 млн.біженців), росіяни навпаки...будуть дичавіти та все більше замикатися на Росії, і перетворюватися на дикунів ТАЙГИ і ТУНДРИ
нет "русского языка" - есть имперский эсперанто
подумайте над этим, всегда в предложении заменяйте "русский" на "имперский" - и у вас всё сложится