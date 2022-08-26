Знищений вибухом у машині заступник начальника окупаційного ДАІ у Бердянську Колєсніков (оновлено)
У Бердянську підірвали авто колаборанта.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у окупованому Бердянську підірвали авто Toyota Land Cruiser місцевого колаборанта. За попередніми даними, постраждав призначений окупантами "заступник" начальника місцевого ДАІ Олександр Колєсніков. Він госпіталізований із осколковими пораненнями.
За інформацією російських ЗМІ, Колєсніков помер у лікарні від отриманих поранень. Також відомо, що вибух пролунав 26 серпня поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Вибухівку було прикріплено на дереві біля паркану закладу. Там наразі проживають переселенці з Маріуполя.
Раніше повідомлялося, що в Криму протягом двох тижнів зафіксовано понад два десятки вибухів. Створено інтерактивну карту вибухів на окупованому півострові.
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Отрицательно восстановился.
Хоча це крузак падло врятував…
І про хороше. РосЗМІ повідомляють, що гауляйтер з Бердянська олександр колесніков вирушив на концерт до кобзона. Не врятували.
А на глазных веках татуировки : "Не будить"! на правом и "Они устали" на левом
Але нормальна людина в принципі не піде працювать у даї.