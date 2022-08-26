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Знищений вибухом у машині заступник начальника окупаційного ДАІ у Бердянську Колєсніков (оновлено)

бердянськ

У Бердянську підірвали авто колаборанта.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у окупованому Бердянську підірвали авто Toyota Land Cruiser місцевого колаборанта. За попередніми даними, постраждав призначений окупантами "заступник" начальника місцевого ДАІ Олександр Колєсніков. Він госпіталізований із осколковими пораненнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності. ФОТОрепортаж

За інформацією російських ЗМІ, Колєсніков помер у лікарні від отриманих поранень. Також відомо, що вибух пролунав 26 серпня поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Вибухівку було прикріплено на дереві біля паркану закладу. Там наразі проживають переселенці з Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що в Криму протягом двох тижнів зафіксовано понад два десятки вибухів. Створено інтерактивну карту вибухів на окупованому півострові.

Бердянськ (469) вибух (4439) Запорізька область (3574) партизани (192) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+20
а читати статтю повністю та уважно намагалися?
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26.08.2022 17:54
+13
знаючи рівень русской медіціни... вони самі вже там його дотравлять.
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26.08.2022 15:59
+11
вже

І про хороше. РосЗМІ повідомляють, що гауляйтер з Бердянська олександр колесніков вирушив на концерт до кобзона. Не врятували.
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26.08.2022 16:32
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а чому не подох? ((
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26.08.2022 15:53 Відповісти
а читати статтю повністю та уважно намагалися?
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26.08.2022 17:54 Відповісти
під наркотою був
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26.08.2022 19:14 Відповісти
якісь вони невмирущі..., треба мабудь ще траванути чимось, щоб вже напевно..
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26.08.2022 15:55 Відповісти
знаючи рівень русской медіціни... вони самі вже там його дотравлять.
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26.08.2022 15:59 Відповісти
Пишуть, що таки здох
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26.08.2022 17:29 Відповісти
Врут.
Отрицательно восстановился.
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26.08.2022 20:37 Відповісти
Він таки здох в лікарні 😠
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26.08.2022 18:43 Відповісти
Прямо гідра невмируща!
Хоча це крузак падло врятував…
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26.08.2022 16:03 Відповісти
Отож, дуже жаль, що не їздив на скрєпному УАЗ-поцрєот...
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26.08.2022 16:06 Відповісти
жопу колесникову оторвало?
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26.08.2022 16:05 Відповісти
Коли здохне- повідомте.
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26.08.2022 16:06 Відповісти
вже

І про хороше. РосЗМІ повідомляють, що гауляйтер з Бердянська олександр колесніков вирушив на концерт до кобзона. Не врятували.
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26.08.2022 16:32 Відповісти
Який він на*рен гауляйтер? Воно пів року тому назад паличкою на асфальті годувалось, а тут пересіло на б/вешного Крузака за 15 тис доллярів. Парень шел к успеху, не фартонуло, земля скловатою
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26.08.2022 20:31 Відповісти
За інформацією російських ЗМІ, Колєсніков помер у лікарні від отриманих поранень. Джерело:
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27.08.2022 17:42 Відповісти
А їздив би на "жігулях" - був би живий. Бо вони б з гаража не виїхали😂
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26.08.2022 16:34 Відповісти
Повітря в Україні стало чистіше...
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26.08.2022 16:58 Відповісти
подохла тварина. хай горить у пеклі
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26.08.2022 17:07 Відповісти
Все, зажмурився...
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26.08.2022 17:19 Відповісти
Ага.
А на глазных веках татуировки : "Не будить"! на правом и "Они устали" на левом
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26.08.2022 20:40 Відповісти
На Ютюб ролік 2012 року є- там один ГАІвець на прізвище Колєсніков докопується до водіїв і на гроші розводить. Я запитався там- чи не той, відповідають, що саме він, "шіроко ізвєстноє". Крч, хто з роісянами "сотруднічаєт"- то лайно за замовчуванням з народження. Інших нема. Відео "Бердянск. Инспектор Колесников Александр Вадимович", якщо що.
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26.08.2022 17:20 Відповісти
Факт.
Але нормальна людина в принципі не піде працювать у даї.
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27.08.2022 10:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fGZZjEvBRsM
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26.08.2022 17:22 Відповісти
низзя курить в машине...низззя... )
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26.08.2022 17:50 Відповісти
клас! партизани рулять
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26.08.2022 18:33 Відповісти
ССО ,думаю
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26.08.2022 21:23 Відповісти
з божою поміччю і трохи ССО скоординували, так думаю
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26.08.2022 23:51 Відповісти
машинку жалко чуть!
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26.08.2022 18:42 Відповісти
Ощущения, что тут никто не скорбит.
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26.08.2022 19:53 Відповісти
Така ж чудова новина!
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26.08.2022 21:07 Відповісти
Можеш ти починати.
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26.08.2022 22:06 Відповісти
Слава нашим Героям Партизанам ❤️💙💛‼️🙏🙏🙏👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀Гниды не лучше рашистов ‼️💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥☠️☠️☠️☠️
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26.08.2022 21:09 Відповісти
чому одним колоборантам - смерть, а іншим 12-ть років... вимагаю смерть ВСІМ колоборантам!
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26.08.2022 21:59 Відповісти
Святая Украинская земля, и путь по ней назовется путем святым и нечистый не будет ходить по ней, он будет испепелен. Святая Украинская земля только для хороших людей и морально чистых!
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27.08.2022 01:02 Відповісти
Главное, что люди не пострадали.
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27.08.2022 01:40 Відповісти
Часом не з тих що в недобитій "пр'' був?
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27.08.2022 14:07 Відповісти
Оздоровили манкурта.
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27.08.2022 18:46 Відповісти
 
 