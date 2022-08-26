Знищений вибухом у машині заступник начальника окупаційного ДАІ у Бердянську Колєсніков (оновлено)

У Бердянську підірвали авто колаборанта.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у окупованому Бердянську підірвали авто Toyota Land Cruiser місцевого колаборанта. За попередніми даними, постраждав призначений окупантами "заступник" начальника місцевого ДАІ Олександр Колєсніков. Він госпіталізований із осколковими пораненнями.

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За інформацією російських ЗМІ, Колєсніков помер у лікарні від отриманих поранень. Також відомо, що вибух пролунав 26 серпня поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Вибухівку було прикріплено на дереві біля паркану закладу. Там наразі проживають переселенці з Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що в Криму протягом двох тижнів зафіксовано понад два десятки вибухів. Створено інтерактивну карту вибухів на окупованому півострові.