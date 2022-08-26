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Новини Війна
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У боях з росіянами в Україні загинув американський доброволець, - Newsweek

всу,боец,воин

У бою з росіянами в Україні загинув громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні, - сказав речник Державного департаменту США. - З поваги до приватного життя родини ми не маємо жодних коментарів".

Newsweek не зміг незалежно перевірити автентичність зображень, оприлюднених росіянами щодо особистості загиблого, тому звернувся до міністерства оборони США, а також російської та української влади за коментарем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни-добровольці зі США та Великої Британії під обстрілом евакуюють мешканців в Бахмуті. ВIДЕО

Видання нагадує, що близько 6 американців загинули під час повномасштабної війни в Україні.

Автор: 

США (22568) втрати (4386) добровольці (908)


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Топ коментарі
+55
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
ВІЧНА ШАНА ГЕРОЮ
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26.08.2022 19:14
+51
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26.08.2022 19:08
+37
R.I.P.
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26.08.2022 19:17
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26.08.2022 19:08 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
ВІЧНА ШАНА ГЕРОЮ
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26.08.2022 19:14 Відповісти
R.I.P.
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26.08.2022 19:17 Відповісти
Rest in peace,buddy...
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26.08.2022 19:18 Відповісти
не зміг незалежно перевірити автентичність зображень, оприлюднених росіянами щодо особистості загиблого, - цитата
тобто? помер в полоні? або тіло не змогли витащити з полю боя? як він помер?
...
вічна пам"ять Герою!
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26.08.2022 19:18 Відповісти
Вечная Слава Герою Украины💙💛💪👍...
В США есть закон..кто бы родился на территории США из любой страныМира..вляется гражданином США...
Этот парень отдавший жизнь за Вільну Украину..автоматически Гражданин Украины !!!!!!!
Щиря Дяка Батьку та Мамусі виховавших такого Героя!!!💙💛💯
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26.08.2022 19:38 Відповісти
Земля тебе пухом,побратим. Обидно что парень приехал через пол мира чтобы воевать за нашу страну,а местные тиктокеры,гаишники,депутаты продают страну и не несут ответственности. Ну дадут условно или минимальный срок,а нужно от 15 до пожизненного.
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26.08.2022 19:54 Відповісти
Герой, шо тут же скажеш, на відміну від наших тих хто під подолом у своїх баб ховаються та відкупаються
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26.08.2022 19:59 Відповісти
Те що Герой не спорю, а ти з якого окопа пишеш ? чи зараз видавиш з себе що перс і інвалід і взагалі ще в 14 відвоювався?
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26.08.2022 20:59 Відповісти
Не знаю за вас обох, я теж не в окопі. Я тримаю тил, допомогаю більш чим можу.
Не треба сратися, ми одна країна.
підарів переможемо, най їх.
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26.08.2022 21:38 Відповісти
Thank you for protection! Thank you for being with us and Ukraine! R.I.P 💙💛🇺🇦🇺🇲😢
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26.08.2022 20:25 Відповісти
R.I.P. Soldier

Герою Слава !
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26.08.2022 20:36 Відповісти
Glory to the Hero !
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26.08.2022 20:45 Відповісти
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26.08.2022 20:55 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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26.08.2022 22:47 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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26.08.2022 23:21 Відповісти
Шана Герою і побажання смерті кацапапським окупантам.
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27.08.2022 00:01 Відповісти
Some people spend an entire lifetime wondering if they made a difference in the world. But, the Marines don't have that problem.
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27.08.2022 23:33 Відповісти
 
 