У боях з росіянами в Україні загинув американський доброволець, - Newsweek

У бою з росіянами в Україні загинув громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні, - сказав речник Державного департаменту США. - З поваги до приватного життя родини ми не маємо жодних коментарів".

Newsweek не зміг незалежно перевірити автентичність зображень, оприлюднених росіянами щодо особистості загиблого, тому звернувся до міністерства оборони США, а також російської та української влади за коментарем.

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Видання нагадує, що близько 6 американців загинули під час повномасштабної війни в Україні.