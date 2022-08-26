У боях з росіянами в Україні загинув американський доброволець, - Newsweek
У бою з росіянами в Україні загинув громадянин Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.
"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні, - сказав речник Державного департаменту США. - З поваги до приватного життя родини ми не маємо жодних коментарів".
Newsweek не зміг незалежно перевірити автентичність зображень, оприлюднених росіянами щодо особистості загиблого, тому звернувся до міністерства оборони США, а також російської та української влади за коментарем.
Видання нагадує, що близько 6 американців загинули під час повномасштабної війни в Україні.
Топ коментарі
+55 stavr
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+37 Roman Podyu #221750
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ВІЧНА ШАНА ГЕРОЮ
тобто? помер в полоні? або тіло не змогли витащити з полю боя? як він помер?
...
вічна пам"ять Герою!
В США есть закон..кто бы родился на территории США из любой страныМира..вляется гражданином США...
Этот парень отдавший жизнь за Вільну Украину..автоматически Гражданин Украины !!!!!!!
Щиря Дяка Батьку та Мамусі виховавших такого Героя!!!💙💛💯
Не треба сратися, ми одна країна.
підарів переможемо, най їх.
Герою Слава !
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!