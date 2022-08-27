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Новини Війна
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Можемо дарувати росіянам "подарунки" з ударів по мостах щодня, - Данілов

данілов

Україна може щодня "дарувати окупантам подарунки", завдаючи ударів по мостах на окупованих територіях.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Данілов відповів на запитання ведучого про те, чи буде українська армія таким чином відповідати окупантам на їхнє "привітання" України з Днем Незалежності, маючи на увазі теракти в Чаплиному Дніпропетровської області:

"Це не лише наші "подарунки", а ще й західних партнерів. З урахуванням отриманої точної зброї, яка у нас зараз є, ми можемо щодня вручати такі "подарунки" агресору, який увірвався на нашу територію", - повідомив він.

Дивіться: Антонівський міст у Херсоні після удару 26 серпня. ФОТО з супутника

За словами Данілова, слід очікувати продовження ударів ЗСУ по об'єктах інфраструктури окупантів, оскільки "такі подарунки ще будуть".

Нагадаємо, 26 серпня ЗСУ завдали ряд ракетно-артилерійських ударів по мостах в окупованій Херсонській області. Зокрема, по Даріївському й Антонівському мостах.

Також читайте: Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес

Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости - Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Даріївський міст через Інгулець. По кожному з цих мостів ЗСУ завдають ударів.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) міст (1231) обстріл (28274) Херсонська область (5711)


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Топ коментарі
+10
То ****** а не лякайте
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27.08.2022 10:15
+7
Ты с Резниковым уже достали своим пустозвонством. По Харькову каждый день долбят С 300,тоже на Донбассе. А вы только анонсы задвигаете. Поедь в Харьков или Николаев, Славянск, Авдеевку, и от туда анонсируй.
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27.08.2022 11:16
+6
Не занадто багато вже тих "подарунків", а толку не дуже багато. Пора чимсь соліднішим гахнути, а не витрачати дорогі ********** на дірки у мості. Його потрібно перебити. Хаймарсам це явно не по силі.
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27.08.2022 10:18
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То ****** а не лякайте
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27.08.2022 10:15 Відповісти
а это правда что возле Крыма вторая подлодка загорелась или фейк?
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27.08.2022 17:40 Відповісти
Не занадто багато вже тих "подарунків", а толку не дуже багато. Пора чимсь соліднішим гахнути, а не витрачати дорогі ********** на дірки у мості. Його потрібно перебити. Хаймарсам це явно не по силі.
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27.08.2022 10:18 Відповісти
от боеголовки зависит. но видимо перфорация в приоритете
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27.08.2022 10:20 Відповісти
Скоро й нам доведеться ним користуватись при контрнаступі.
Повне знищення мосту буде й для нас проблемою.
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27.08.2022 10:24 Відповісти
Для контрнаступа он нам не нужен. Контрнаступ будет по левому берегу Днепра, с(т)ратег!
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27.08.2022 10:30 Відповісти
Свежо питание, да с-ся с трудом.
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27.08.2022 11:05 Відповісти
Ви Антонівський бачили,фото внизу? Невже думаєте є шанс проїхатися танком по ньому?
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27.08.2022 10:24 Відповісти
А снаряди й патрони також не можна?
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27.08.2022 11:06 Відповісти
У мішку,дивіться фото.
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27.08.2022 12:02 Відповісти
Та хоч і у мішку. Міст не зруйновано. Дірки ті перешкода для танків, яких, напевно, і так до біса на правій стороні. Інакше орків уже згноїли б. А набоїв до хаймарсів уже вколотили немірчно. Потрібно щось більш актуальне.
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27.08.2022 13:24 Відповісти
это,конечно, хорошо, но вот бы по крымскому лупануть, по Чонгарскому перешейку и дороге на Красноперекопск, и держать все это на прицеле, периодически постреливая в моменты подхода техники, но это во многом зависит от западных партнеров, а они как-то не торопятся давать далекобойные ракеты - а зря.
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27.08.2022 10:18 Відповісти
Видимо ракет доуя, что можно "щодня" их тратить без окончательного разрушения моста
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27.08.2022 10:19 Відповісти
так як кримський мост язиком починаючи с 9 травня бла бла вже зима скоро але гірше тим шо по йому зараз техніка їде вбивати нас пока кримский мост буде-війна не закінчиться -россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники: её заметили возле Крымского моста, - Крым.Реалии
Среди техники были замечены:
▪️танки Т-72 и Т-80;
▪️152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика;
▪️боевые машины пехоты, грузовики, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
▪️инженерно-саперные машины.https://t.me/insiderUKR/39832
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27.08.2022 10:20 Відповісти
Закінчуйте пі*деть, починайте знищувати з землі кацапські міста.
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27.08.2022 10:26 Відповісти
Про крымский мост пока можно забыть, это нереально. Мы же видим это по Антоновскому мосту. Куда более правильно накрывать склады и гостиницы с орками. Это эффективно и эффектно. А остальные мосты хер@чить по мере возможности и необходимости. Все пока правильно делается, а потому народу имеет смысл узбагоится и набраться терпения.
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27.08.2022 10:26 Відповісти
А довго ще це триватиме? Ну добре - обстрілюємо мости. І що? Для чого це робиться? Контрнаступу немає і не буде найближчим часом. Навіщо ракети до хімарсів витрачати?
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27.08.2022 10:27 Відповісти
А може все таки не тільки дірки в мостах робити, а лупашити по складах БК, та скупченню техніки
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27.08.2022 10:28 Відповісти
Антиколорадос о вредности переговоров с Парашей на примере Карабаха.
"... как и следовало ожидать, без военной операции закончить деоккупацию Карабаха вряд ли удастся. Только что силой оружия был освобожден Лачин и нет никаких предпосылок к тому, чтобы Ханкенди (бывший Степанакерт), например, был освобожден каким-то другим путем. Отсюда следует, что везде, «где русский дух, где русью пахнет», следует действовать без остановок на переговоры и боже упаси - на прекращение огня. Врага надо только изгонять и добивать. Для Украины уже нет того рубежа, перед которым остановился Азербайджан. После всего того, что оккупант натворил на нашей земле, он подлежит максимальному уничтожению и даже его бегство за пределы Украины - не самый лучший вариант, поскольку там он будет однозначно готовиться к новой войне. Поэтому уничтожение врага - наипервейшая цель, ну а дальше - все будет зависеть от его спринтерских способностей и физической возможности убежать. В общем, урок Азербайджана нам следует выучить назубок и четко себе усвоить, что переговоры следует вести только после полного освобождения нашей территории, а предметом переговоров могут быть возврат наших пленных, репарации, выдача военных преступников и подобные вещи. Ничего более. Конечно, если к тому времени еще будет с кем вести переговоры. Но это уже - другая история. Помним, россияне никогда сами не идут на переговоры, когда уверены в своем успехе, и наоборот, они всегда рвутся к переговорам, когда понимают, что близки к разгрому. Поэтому, смысла в переговорах нет в принципе."
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27.08.2022 10:33 Відповісти
На цій війні потрібно учитись. Але ніхто не звернув увагу на тактику і стратегію Азербайджану. Армія Арменії була мотивована і озброєна.
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27.08.2022 10:37 Відповісти
У армян ни ПВО ни авиации

Там Байрактары стаями летали как хотели
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27.08.2022 11:20 Відповісти
Точно? Ця операція була наземна і на сьогодні уже звернули увагу,що елементи війни між Україною і орками нагадують війну Азербайджану. Ми дискусії по цьому проводити не будемо,читайте військових експертів.
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27.08.2022 12:07 Відповісти
Просто помню количество уничтоженных с воздуха целей

С таким превосходством и наземная легко идет
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27.08.2022 12:16 Відповісти
Валентин, ви, я бачу, офігенний експерт по мостам та байрактарам. Так от, байрактари - це проти дикунів без ПВО, як кацапи перлися колонами на півночі. Зараз вони до дупи.
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27.08.2022 13:19 Відповісти
Ты с Резниковым уже достали своим пустозвонством. По Харькову каждый день долбят С 300,тоже на Донбассе. А вы только анонсы задвигаете. Поедь в Харьков или Николаев, Славянск, Авдеевку, и от туда анонсируй.
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27.08.2022 11:16 Відповісти
Сподіваюсь це не порожні балачки.
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27.08.2022 11:20 Відповісти
Луче по складах по Піонах -- там більше навару
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27.08.2022 11:34 Відповісти
Як вже дістало, коли ЗСУ героїчно, але мовчки воює, бойові кабінетні півні войовничо вихваляються всюди в ефірах.
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27.08.2022 11:44 Відповісти
Звіздіти- не мішки тягати...
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27.08.2022 12:16 Відповісти
Значить не хочете? Отож бо й воно, сциться гівнокомандувач.
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27.08.2022 12:29 Відповісти
вумник
то чому вони не підірвані 25 лютого??
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27.08.2022 12:45 Відповісти
Данілов. подарунки рашистам ви зробили ще 24 лютого не підірвавши мости. Дуже лорого нам коштують ваші подарунки.
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27.08.2022 12:51 Відповісти
Недоумок залізничні станції куярь на яких кацапи розгружаютс
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27.08.2022 16:08 Відповісти
Дебіли які за 3 роки ні хрена не зробили для армії вихваляються, що можуть подарунки роздавати чужою зброєю, а де ваша, дебіле?
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27.08.2022 20:39 Відповісти
 
 