Можемо дарувати росіянам "подарунки" з ударів по мостах щодня, - Данілов

Україна може щодня "дарувати окупантам подарунки", завдаючи ударів по мостах на окупованих територіях.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Данілов відповів на запитання ведучого про те, чи буде українська армія таким чином відповідати окупантам на їхнє "привітання" України з Днем Незалежності, маючи на увазі теракти в Чаплиному Дніпропетровської області:

"Це не лише наші "подарунки", а ще й західних партнерів. З урахуванням отриманої точної зброї, яка у нас зараз є, ми можемо щодня вручати такі "подарунки" агресору, який увірвався на нашу територію", - повідомив він.

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За словами Данілова, слід очікувати продовження ударів ЗСУ по об'єктах інфраструктури окупантів, оскільки "такі подарунки ще будуть".

Нагадаємо, 26 серпня ЗСУ завдали ряд ракетно-артилерійських ударів по мостах в окупованій Херсонській області. Зокрема, по Даріївському й Антонівському мостах.

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Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости - Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Даріївський міст через Інгулець. По кожному з цих мостів ЗСУ завдають ударів.