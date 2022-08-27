Можемо дарувати росіянам "подарунки" з ударів по мостах щодня, - Данілов
Україна може щодня "дарувати окупантам подарунки", завдаючи ударів по мостах на окупованих територіях.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Данілов відповів на запитання ведучого про те, чи буде українська армія таким чином відповідати окупантам на їхнє "привітання" України з Днем Незалежності, маючи на увазі теракти в Чаплиному Дніпропетровської області:
"Це не лише наші "подарунки", а ще й західних партнерів. З урахуванням отриманої точної зброї, яка у нас зараз є, ми можемо щодня вручати такі "подарунки" агресору, який увірвався на нашу територію", - повідомив він.
За словами Данілова, слід очікувати продовження ударів ЗСУ по об'єктах інфраструктури окупантів, оскільки "такі подарунки ще будуть".
Нагадаємо, 26 серпня ЗСУ завдали ряд ракетно-артилерійських ударів по мостах в окупованій Херсонській області. Зокрема, по Даріївському й Антонівському мостах.
Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости - Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Даріївський міст через Інгулець. По кожному з цих мостів ЗСУ завдають ударів.
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Повне знищення мосту буде й для нас проблемою.
Среди техники были замечены:
▪️танки Т-72 и Т-80;
▪️152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика;
▪️боевые машины пехоты, грузовики, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
▪️инженерно-саперные машины.https://t.me/insiderUKR/39832
"... как и следовало ожидать, без военной операции закончить деоккупацию Карабаха вряд ли удастся. Только что силой оружия был освобожден Лачин и нет никаких предпосылок к тому, чтобы Ханкенди (бывший Степанакерт), например, был освобожден каким-то другим путем. Отсюда следует, что везде, «где русский дух, где русью пахнет», следует действовать без остановок на переговоры и боже упаси - на прекращение огня. Врага надо только изгонять и добивать. Для Украины уже нет того рубежа, перед которым остановился Азербайджан. После всего того, что оккупант натворил на нашей земле, он подлежит максимальному уничтожению и даже его бегство за пределы Украины - не самый лучший вариант, поскольку там он будет однозначно готовиться к новой войне. Поэтому уничтожение врага - наипервейшая цель, ну а дальше - все будет зависеть от его спринтерских способностей и физической возможности убежать. В общем, урок Азербайджана нам следует выучить назубок и четко себе усвоить, что переговоры следует вести только после полного освобождения нашей территории, а предметом переговоров могут быть возврат наших пленных, репарации, выдача военных преступников и подобные вещи. Ничего более. Конечно, если к тому времени еще будет с кем вести переговоры. Но это уже - другая история. Помним, россияне никогда сами не идут на переговоры, когда уверены в своем успехе, и наоборот, они всегда рвутся к переговорам, когда понимают, что близки к разгрому. Поэтому, смысла в переговорах нет в принципе."
Там Байрактары стаями летали как хотели
С таким превосходством и наземная легко идет
то чому вони не підірвані 25 лютого??