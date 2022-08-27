Обстріл станції Чаплине має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press
Російський обстріл залізничної станції Чаплине, який стався на День Незалежності, має всі ознаки воєнного злочину.
Про це пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Росія заявила, що обстріляла пасажирський потяг, бо він нібито перевозив українських військових і техніку. Репортер AP, який побував на місці обстрілу, не побачив підтверджень російським заявам, але переконався, що серед загиблих були діти.
"Залізнична станція зазвичай є цивільним об'єктом і не повинна бути об'єктом удару", - заявила виданню професорка Центру з міжнародних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трахан.
Навіть якщо серед загиблих було кілька військовослужбовців, такий напад все одно порушує закони війни, оскільки завдає непропорційно великої шкоди цивільному населенню.
"Вбити велику кількість цивільних заради того, щоб убити невелику кількість військових - це воєнний злочин", - цитує агентство Майкла Ньютона, іншого американського професора з Університету Вандербільта.
Колишній офіцер британської військової розвідки Френк Левідж сказав AP, що удар по Чаплиному був цілеспрямований, його метою, найімовірніше, була спроба порушити залізничне сполучення.
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пора оголошувати вирок і вигнати їх зі всіх міжнародних оранізацій
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
яку локшину він віша там Генсеку та його кагалу?
Хай заспіває про щось
Чи затримані ці особи?
Чи проведені обшуки їхніх помешкань та чи перевірені їх смартфони?
І головне: Чи введена заборона на зупинку поїздів на вузлових станціях під час дії повітряної тривоги в регіоні?
Насправді таких корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине було два.
Ось повідомленя 15:33 24/08/2022 про перший удар: https://t.me/kt20220224/1651
Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654
А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878 https://t.me/censor_net/15878
Військові Кравчишин і Кутник цілком могли їхати в одному поїзді із загиблими цивільними й так само знехтувати сигнал тривоги і заклики провідників покинути вагони та прослідувати в укриття.
Інша справа, що змій рашистської пітьми, напившись крові українців в цей день 24.08, лише на короткий час задовольниться, щоби згодом знову вийти на полювання...
Війна триватиме і далі... допоки не знайдеться меч, який відрубає цьому змію всі його голови...