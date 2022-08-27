Обстріл станції Чаплине має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press

Російський обстріл залізничної станції Чаплине, який стався на День Незалежності, має всі ознаки воєнного злочину.

Про це пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Росія заявила, що обстріляла пасажирський потяг, бо він нібито перевозив українських військових і техніку. Репортер AP, який побував на місці обстрілу, не побачив підтверджень російським заявам, але переконався, що серед загиблих були діти.

"Залізнична станція зазвичай є цивільним об'єктом і не повинна бути об'єктом удару", - заявила виданню професорка Центру з міжнародних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трахан.

Навіть якщо серед загиблих було кілька військовослужбовців, такий напад все одно порушує закони війни, оскільки завдає непропорційно великої шкоди цивільному населенню.

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"Вбити велику кількість цивільних заради того, щоб убити невелику кількість військових - це воєнний злочин", - цитує агентство Майкла Ньютона, іншого американського професора з Університету Вандербільта.

Колишній офіцер британської військової розвідки Френк Левідж сказав AP, що удар по Чаплиному був цілеспрямований, його метою, найімовірніше, була спроба порушити залізничне сполучення.