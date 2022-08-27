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Новини Війна
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Обстріл станції Чаплине має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press

чаплине

Російський обстріл залізничної станції Чаплине, який стався на День Незалежності, має всі ознаки воєнного злочину.

Про це пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Росія заявила, що обстріляла пасажирський потяг, бо він нібито перевозив українських військових і техніку. Репортер AP, який побував на місці обстрілу, не побачив підтверджень російським заявам, але переконався, що серед загиблих були діти.

"Залізнична станція зазвичай є цивільним об'єктом і не повинна бути об'єктом удару", - заявила виданню професорка Центру з міжнародних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трахан.

Навіть якщо серед загиблих було кілька військовослужбовців, такий напад все одно порушує закони війни, оскільки завдає непропорційно великої шкоди цивільному населенню.

Також читайте: Через Чаплине, де від удару РФ загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

"Вбити велику кількість цивільних заради того, щоб убити невелику кількість військових - це воєнний злочин", - цитує агентство Майкла Ньютона, іншого американського професора з Університету Вандербільта.

Колишній офіцер британської військової розвідки Френк Левідж сказав AP, що удар по Чаплиному був цілеспрямований, його метою, найімовірніше, була спроба порушити залізничне сполучення.

Автор: 

залізниця (1500) обстріл (28274) Associated Press (22) воєнні злочини (1853) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+9
Россия должна быть признана страной террористом до конца дней России!!!
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27.08.2022 11:26
+9
А шо скажет по этому поводу Амнези Интернешнл?
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27.08.2022 11:40
+7
Так ответов уже с десяток было. Или ты по-русски ожидаешь удары по цивильным обьектам?
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27.08.2022 11:34
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Кто то анонсировал ответ в течение двух дней.
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27.08.2022 11:21 Відповісти
Так ответов уже с десяток было. Или ты по-русски ожидаешь удары по цивильным обьектам?
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27.08.2022 11:34 Відповісти
Россия должна быть признана страной террористом до конца дней России!!!
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27.08.2022 11:26 Відповісти
скільки вже можна рахувати злочини паРаші?
пора оголошувати вирок і вигнати їх зі всіх міжнародних оранізацій
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27.08.2022 17:00 Відповісти
А шо скажет по этому поводу Амнези Интернешнл?
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27.08.2022 11:40 Відповісти
А вони язик тримають в дупі *уйла.
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27.08.2022 12:13 Відповісти
Они скажут, что два военных, прикрываясь гражданскими, покупали билеты в кассе на вокзале. Тем самым подвергли их опасности. Очевидно же!
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27.08.2022 13:11 Відповісти
На рахунку росії тисячі військових злочинів по всьому світу і вона досі перебуває в керівному органі ООН та має право вето на рішення організації,є про що подумати.Нехай демократичний світ вже визначиться чи потрібна взагалі така організація яка давно віджила своє, варто розглянути можливість створення нового.
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27.08.2022 11:58 Відповісти
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще 250 рашистів,
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
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27.08.2022 11:59 Відповісти
Все що відбувається в Україні з 24.02.2024 це суцільний військовий злочин, кацапи кожному громадянину України винні мінімум по мільйону доларів репарації. Чуєте кацапські виродки ще ваші внуки й правнуки будуть нам останнє віддавати щоб за ваші гріхи розрахуватися.
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27.08.2022 12:13 Відповісти
А які дебати в ООН по цьому випадку. Що верзе там Нерзеня,
яку локшину він віша там Генсеку та його кагалу?
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27.08.2022 12:39 Відповісти
а де там гАвністія інтернешнл??
Хай заспіває про щось
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27.08.2022 12:43 Відповісти
А чи проведена перевірка відносно диспетчера та начальника залізничної станції Чаплине на предмет причин затримки евакуаційного потяга більш ніж на годину на станції після першого пристрілочного удару рашистської ракети?
Чи затримані ці особи?
Чи проведені обшуки їхніх помешкань та чи перевірені їх смартфони?

І головне: Чи введена заборона на зупинку поїздів на вузлових станціях під час дії повітряної тривоги в регіоні?
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27.08.2022 12:48 Відповісти
"Пристрілочний удар ракети", це п'ять 😅
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27.08.2022 13:22 Відповісти
Вам смішно?

Насправді таких корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине було два.

Ось повідомленя 15:33 24/08/2022 про перший удар: https://t.me/kt20220224/1651

Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654

А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878 https://t.me/censor_net/15878

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27.08.2022 14:08 Відповісти
Шукають злочини..Гадають який з цих злочинiв буде злочином.Марiуполя виявилось недостатньо. А де ж злочин?
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27.08.2022 14:14 Відповісти
Те, що колишні учасники АТО загинули під час ракетного удару рашистів по станції Чаплине не підтверджує дезінформацію ворожих сил про масову загибель військовослужбовців ЗСУ.
Військові Кравчишин і Кутник цілком могли їхати в одному поїзді із загиблими цивільними й так само знехтувати сигнал тривоги і заклики провідників покинути вагони та прослідувати в укриття.
Інша справа, що змій рашистської пітьми, напившись крові українців в цей день 24.08, лише на короткий час задовольниться, щоби згодом знову вийти на полювання...
Війна триватиме і далі... допоки не знайдеться меч, який відрубає цьому змію всі його голови...
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28.08.2022 11:01 Відповісти
 
 