Обстрел станции Чаплино имеет все признаки военного преступления, - Associated Press
Российский обстрел железнодорожной станции Чаплино, нанесенный в День Независимости, имеет все признаки военного преступления.
Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Россия заявила, что обстреляла пассажирский поезд, потому что он якобы перевозил украинских военных и технику. Побывавший на месте обстрела репортер AP не увидел подтверждений российским заявлениям, но убедился, что среди погибших были дети.
"Железнодорожная станция, как правило, является гражданским объектом и не должна быть объектом удара", — заявила изданию профессор Центра по международным отношениям Нью-Йоркского университета Дженнифер Трахан.
Даже если среди погибших было несколько военнослужащих, такое нападение все равно нарушает законы войны, поскольку наносит непропорционально большой вред гражданскому населению.
"Убить большое количество гражданских ради того, чтобы убить небольшое количество военных — это военное преступление", — цитирует агентство Майкла Ньютона, другого американского профессора из Университета Вандербильта.
Бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Левидж сказал AP, что удар по Чаплино был целенаправленным, его целью, скорее всего, была попытка нарушить железнодорожное сообщение.
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пора оголошувати вирок і вигнати їх зі всіх міжнародних оранізацій
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
яку локшину він віша там Генсеку та його кагалу?
Хай заспіває про щось
Чи затримані ці особи?
Чи проведені обшуки їхніх помешкань та чи перевірені їх смартфони?
І головне: Чи введена заборона на зупинку поїздів на вузлових станціях під час дії повітряної тривоги в регіоні?
Насправді таких корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине було два.
Ось повідомленя 15:33 24/08/2022 про перший удар: https://t.me/kt20220224/1651
Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654
А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878 https://t.me/censor_net/15878
Військові Кравчишин і Кутник цілком могли їхати в одному поїзді із загиблими цивільними й так само знехтувати сигнал тривоги і заклики провідників покинути вагони та прослідувати в укриття.
Інша справа, що змій рашистської пітьми, напившись крові українців в цей день 24.08, лише на короткий час задовольниться, щоби згодом знову вийти на полювання...
Війна триватиме і далі... допоки не знайдеться меч, який відрубає цьому змію всі його голови...