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Новости Война
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Обстрел станции Чаплино имеет все признаки военного преступления, - Associated Press

чаплине

Российский обстрел железнодорожной станции Чаплино, нанесенный в День Независимости, имеет все признаки военного преступления.

Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Россия заявила, что обстреляла пассажирский поезд, потому что он якобы перевозил украинских военных и технику. Побывавший на месте обстрела репортер AP не увидел подтверждений российским заявлениям, но убедился, что среди погибших были дети.

"Железнодорожная станция, как правило, является гражданским объектом и не должна быть объектом удара", — заявила изданию профессор Центра по международным отношениям Нью-Йоркского университета Дженнифер Трахан.

Читайте также: Через Чаплино, где от удара РФ погибли 25 человек, проходили эвакуационные поезда из Донбасса, - глава Днепропетровского облсовета Лукашук

Даже если среди погибших было несколько военнослужащих, такое нападение все равно нарушает законы войны, поскольку наносит непропорционально большой вред гражданскому населению.

"Убить большое количество гражданских ради того, чтобы убить небольшое количество военных — это военное преступление", — цитирует агентство Майкла Ньютона, другого американского профессора из Университета Вандербильта.

Бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Левидж сказал AP, что удар по Чаплино был целенаправленным, его целью, скорее всего, была попытка нарушить железнодорожное сообщение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. ФОТОрепортаж

Автор: 

железная дорога (1411) обстрел (26951) Associated Press (25) военные преступления (1427) Днепропетровская область (3906)


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Топ комментарии
+9
Россия должна быть признана страной террористом до конца дней России!!!
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27.08.2022 11:26
+9
А шо скажет по этому поводу Амнези Интернешнл?
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27.08.2022 11:40
+7
Так ответов уже с десяток было. Или ты по-русски ожидаешь удары по цивильным обьектам?
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27.08.2022 11:34
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Кто то анонсировал ответ в течение двух дней.
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27.08.2022 11:21 Ответить
Так ответов уже с десяток было. Или ты по-русски ожидаешь удары по цивильным обьектам?
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27.08.2022 11:34 Ответить
Россия должна быть признана страной террористом до конца дней России!!!
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27.08.2022 11:26 Ответить
скільки вже можна рахувати злочини паРаші?
пора оголошувати вирок і вигнати їх зі всіх міжнародних оранізацій
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27.08.2022 17:00 Ответить
А шо скажет по этому поводу Амнези Интернешнл?
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27.08.2022 11:40 Ответить
А вони язик тримають в дупі *уйла.
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27.08.2022 12:13 Ответить
Они скажут, что два военных, прикрываясь гражданскими, покупали билеты в кассе на вокзале. Тем самым подвергли их опасности. Очевидно же!
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27.08.2022 13:11 Ответить
На рахунку росії тисячі військових злочинів по всьому світу і вона досі перебуває в керівному органі ООН та має право вето на рішення організації,є про що подумати.Нехай демократичний світ вже визначиться чи потрібна взагалі така організація яка давно віджила своє, варто розглянути можливість створення нового.
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27.08.2022 11:58 Ответить
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще 250 рашистів,
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
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27.08.2022 11:59 Ответить
Все що відбувається в Україні з 24.02.2024 це суцільний військовий злочин, кацапи кожному громадянину України винні мінімум по мільйону доларів репарації. Чуєте кацапські виродки ще ваші внуки й правнуки будуть нам останнє віддавати щоб за ваші гріхи розрахуватися.
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27.08.2022 12:13 Ответить
А які дебати в ООН по цьому випадку. Що верзе там Нерзеня,
яку локшину він віша там Генсеку та його кагалу?
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27.08.2022 12:39 Ответить
а де там гАвністія інтернешнл??
Хай заспіває про щось
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27.08.2022 12:43 Ответить
А чи проведена перевірка відносно диспетчера та начальника залізничної станції Чаплине на предмет причин затримки евакуаційного потяга більш ніж на годину на станції після першого пристрілочного удару рашистської ракети?
Чи затримані ці особи?
Чи проведені обшуки їхніх помешкань та чи перевірені їх смартфони?

І головне: Чи введена заборона на зупинку поїздів на вузлових станціях під час дії повітряної тривоги в регіоні?
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27.08.2022 12:48 Ответить
"Пристрілочний удар ракети", це п'ять 😅
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27.08.2022 13:22 Ответить
Вам смішно?

Насправді таких корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине було два.

Ось повідомленя 15:33 24/08/2022 про перший удар: https://t.me/kt20220224/1651

Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654

А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878 https://t.me/censor_net/15878

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27.08.2022 14:08 Ответить
Шукають злочини..Гадають який з цих злочинiв буде злочином.Марiуполя виявилось недостатньо. А де ж злочин?
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27.08.2022 14:14 Ответить
Те, що колишні учасники АТО загинули під час ракетного удару рашистів по станції Чаплине не підтверджує дезінформацію ворожих сил про масову загибель військовослужбовців ЗСУ.
Військові Кравчишин і Кутник цілком могли їхати в одному поїзді із загиблими цивільними й так само знехтувати сигнал тривоги і заклики провідників покинути вагони та прослідувати в укриття.
Інша справа, що змій рашистської пітьми, напившись крові українців в цей день 24.08, лише на короткий час задовольниться, щоби згодом знову вийти на полювання...
Війна триватиме і далі... допоки не знайдеться меч, який відрубає цьому змію всі його голови...
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28.08.2022 11:01 Ответить
 
 