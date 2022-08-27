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Новини
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Ще 10 зрадникам на Донеччині й Луганщині повідомлено про підозру, - СБУ

сбу

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 10 "посадовців" на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

"Слідчі СБУ додатково повідомили про підозру "меру" Маріуполя та чотирьом його "заступникам" за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України в складі організованої злочинної групи (ч.3 ст. 28 та ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Колишні депутати Маріупольської міської ради від ОПЗЖ добровільно перейшли на бік ворога та організовують роботу органів окупаційної влади.

Обвинувальний акт у ще одному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) стосовно цих фігурантів вже скеровано до суду для розгляду по суті", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, очільник селищної Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та два його заступники вирішили "залишити" за собою власні посади і при окупаційному режимі.

Пішовши на угоду з ворогом, колаборанти не тільки добровільно очолили фейкову "адміністрацію Станично-Луганського району лнр", а й всіляко намагаються довести свою лояльність.

Встановлено, що вдаючись до тиску, обману та маніпуляцій, вони змушують місцевих мешканців працювати на окупантів, регулярно проводять агітаційну роботу та закликають підтримувати агресора.

Їм повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора у складі організованої групи).

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Як зазначається, добровільно пішов на угоду з ворогом і очільник одного зі структурних підрозділів захопленого "Луганськгазу".

Щоб обійняти псевдопосаду "керівника" "Марківського міжрайнного управління по експлуатації газового господарства лнр "Луганскгаз", зловмисник наприкінці березня 2022 року передав загарбникам усе майно українського держпідприємства.

Він також забезпечував безперебійне газопостачання адмінбудівлі, в якій розташувалися представники "окупаційної влади" та незаконні збройні формування.

Також зрадила присягу й колишня очільниця одного з відділів районного Пенсійного фонду на Луганщині.

Після окупації чиновниця очолила так зване "управління Пенсійного фонду Новопсковського району лнр".

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Наразі цим двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Автор: 

СБУ (12783) Донецька область (8347) державна зрада (1678) колабораціонізм (1158) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
Для СБУ:

24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область)

вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Для Московского Патриархата законы в Украине не действуют?
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27.08.2022 13:20
+3
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%A11-24 [24] «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
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27.08.2022 13:25
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Для СБУ:

24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область)

вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Для Московского Патриархата законы в Украине не действуют?
показати весь коментар
27.08.2022 13:20 Відповісти
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%A11-24 [24] «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
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27.08.2022 13:25 Відповісти
Альоо, СБУ! А "кротів" в ОПі коли відловлювати будете?!!!
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27.08.2022 13:54 Відповісти
Вони їх скоріше відновлювати будуть.
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27.08.2022 14:59 Відповісти
шансы остаться с неоторванной жопой есть только у тех, кто освоит верховую езду.
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27.08.2022 14:06 Відповісти
__всьо норм. Головне своэчасно сгАняти за з\п,пiльгами,коштами,льготами на украiнську терiторiю__
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27.08.2022 14:11 Відповісти
Багато там тормозів…
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27.08.2022 14:26 Відповісти
__всьо норм. Головне своэчасно сгАняти за з\п,пiльгами,коштами,льготами на украiнську терiторiю__
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27.08.2022 14:40 Відповісти
Працьовиті орли баканова!
По лугандонії працюють, така далеч!нь!
А можна лише три-чотири квартала від Володимирської пройти і там цих посібників "в складі організованої злочинної групи (ч.3 ст. 28 та ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу України)" до бісу
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27.08.2022 14:42 Відповісти
 
 