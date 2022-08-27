Необхідно не допустити "заморожування" війни та "Мінська-3", - Данілов
Не можна допустити "заморожування" війни з Росією, оскільки вона рано чи пізно все одно зазіхатиме на нашу землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба РНБО.
"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не сприйматиме наше суспільство", - зазначив секретар РНБО.
Данілов додав, що умови і "Мінська-1", і "Мінська-2" були абсолютно неприйнятними для України. За його словами, "хтось нам допомагає, хтось вважає, що з Путіним потрібно домовитися", бо попереду складна зима, і сьогодні ціна на газ вже суттєво збільшилася.
"Наші громадяни віддають свої життя, ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться... Зараз йдеться про всю Європу. Україна - це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, то їхні танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи", - наголосив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Мінськ 3" вже був, навіть підписаний 09/12.19р. в Парижі. Це була т.зв. "формула штанмайєра" в касапських хотєлках. Благо, Рух Опору капітуляції (РОК) не дав його виконати шляхом проведення і затвердження в законодавстві Українги.
Так Україна і поміняла в 2019-му в Конституції "свою позаблоковість" на мету вступу в ЄС і в НАТО! Жодної поступки ***** не було тоді зроблено, лише навпаки!
Той же самий ютуб пам'ятає як і ким обговорювалась пропозиція штанмайєра на протязі 16-19-го років, доки не була підписана твоїм шефом.
А тепер брехло подлячне під черговим щойнозаряженим логіном пшол *****
пи*дятьбалаболять з ранку до ночі.
Неужели нельзя сказать: "Мы за мир и как можно скорейшее окончание войны. Мир в наших международно признанных границах, в том числе трехкратно и Российской Федерацией признанных. Чем раньше закончится война, тем лучше. Окончание войны начинается с полного вывода всех российский войск с нашей территории. Мы готовы на любые переговоры за мир, едва на нашей земли не будет ни одного автомата или пушки от военнослужащих российской армии".
Так надо говорить, подбирая слова для сомневающихся жителей Европы и США. Нам то не надо это говорить, каждый украинец прекрасно это понимает от и до. Вместо этого даёт возможность коррумпированным СМИ, которых на всю Европе вполне себе штук 10 найдется, вести пропаганду, опираясь на эти слова "мы за войну, никакого мира, никаких переговоров". Следить надо за базаром, иначе возникает ощущение, что этот человек есть враг Украины, завербованный ФСБ на вредительство. Не в первый раз уже, между прочим. Что, неужели нет ни одного дипломата, кто с каменным лицом будет вежливо говорить одно и тоже десятки раз в каждый день, сидя на переговорах? И любое "требование" отзеркаливать, непрерывно требовать от Российской Федерации проведения гей-парада в Грозном как обязательного элемента политики терпимости и инклюзивности и так далее.
От ніби то все добре у армії з забезпеченням необхідної техніки та тренованої піхоти для такого наступу, от тільки клятий коридор не дозволяє. А так би ми показали, ух!
Брєд.
Це навряд. Касабам в Европі жити і відпочивати треба. А якщо вони її завоюють, то і там буде свинарник. Україна - винятковий інтерес кацапів. Фінам щось погрожували, але чомусь перекинули війська з фінського кордону в Україну.
50 років тому, студентам престижного Каліфорнійського університету повідомили, що у них є унікальна можливість от прямо зараз відвідати лекцію всесвітньо відомого вченого, доктора Мейрона Фокса. Тоді не було інтернету та гуглу, і вони не могли негайно перевірити, чи дійсно існує такий доктор.
В аудиторії зібралося кількасот студентів. Вони прослухали лекцію і потім надали досить схвальні відгуки. Дехто навіть зауважив, що вже читав раніше твори цього відомого професора.
Насправді ж перед аудиторією виступав найнятий професійний актор, і увесь його виступ складався з тривіальних розхожих фраз подібно до статусів у соцмережах чи до чеховських формул «Волга впадает в Каспийское море, и лошади кушают овес и сено».
Але цей псевдопрофесор Хлєстаков-Голохвастов був настільки харизматичний, так впевнено тримався і так вразив свідомість студентів своїми численними авторитетними титулами, що вони дійсно повірили, що перед ними виступає світова зірка. Цікаво, що пізніше той самий експеримент повторювали в інших американських вузах приблизно з таким самим результатом.
Я усвідомив неминучість перемоги Зе ще задовго до виборів, перетинаючись із зірками «95 кварталу» на численних пафосних заходах у Києві, в Одесі, в Дніпрі. Особливо запам'ятались дві урочисті події. В Одесі, ювілей дуже імпозантної одеситки, де представлені три покоління її відомої в Одесі родини. І зазвичай дуже вимоглива одеська публіка, на мій подив, абсолютно прихильно сприймала вкрай вульгарні жарти відомої квартальної зірки стосовно відвідання секс-шопу та особливостей тих чи інших жіночих вібраторів. А у Києві, на урочистому сімейному заході, в найдорожчому київському готелі квартальні зірки абсолютно приголомшили. Уявіть, ведучий «Кварталу» виходить у великий банкетний зал для того, щоб привітати дружину винуватця події першим тостом. В руках він тримає невеличкий букет. Далі пряма мова: «Ось вам букет - два кали. Але не прийнято дарувати парну кількість, тому ось вам ще один кал…».
Я жахнувся від того, наскільки прихильно подібний гумор був сприйнятий присутніми, а в залі було більше сотні іменитих київських гостей. Тоді я зрозумів: якщо феномен зірковості «95 кварталу» дозволив їм здобути прихильність такої розбірливої публіки, яка збирається на дорогих ювілейних банкетах, то що ж тоді казати про пересічного середньостатистичного невибагливого українського телевиборця?"
телевиборця? Саме в ступені його окацапленості. Бо коли пан головний квартальний
обізвав Україну європейською повією,то за такі слова йому треба було фейс надерти!
Але середньостатистична невибагливість радісно сміялася та аплодувала! Бог милував
дивитися та слухати цей "квартальчик". Нудить від видовищ!
По-друге,С.А.Бандера народився не на Львівщині а в Старому Угриніві
Калушського району Іваново-Франківськой області.
По-трет'є не Західна Україна,а просто захід України,східна,південна,північна.
Ну й нарешті кацапської мразоти в Україні ще вистачає,у Львові теж!
2. "цього не сприйматиме наше суспільство" - не конституція, не здоровий глузд, не честь, а грьобане суспільство, яке не дає Зєлєшоблі розгулятися на всю котушку.
А от півкраїни зруйновано, тисячі згвалтованих, вбитих, поранених - то саме то....😡
"Майже третина українців стали біженцями, - ООН"
Джерело: https://censor.net/ua/n3362516