Необхідно не допустити "заморожування" війни та "Мінська-3", - Данілов

Не можна допустити "заморожування" війни з Росією, оскільки вона рано чи пізно все одно зазіхатиме на нашу землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба РНБО.

"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не сприйматиме наше суспільство", - зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що умови і "Мінська-1", і "Мінська-2" були абсолютно неприйнятними для України. За його словами, "хтось нам допомагає, хтось вважає, що з Путіним потрібно домовитися", бо попереду складна зима, і сьогодні ціна на газ вже суттєво збільшилася.

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"Наші громадяни віддають свої життя, ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться... Зараз йдеться про всю Європу. Україна - це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, то їхні танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи", - наголосив Данілов.