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Новости Война
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Необходимо не допустить "замораживания" войны и "Минска-3", - Данилов

данілов

Нельзя допустить "замораживания" войны с Россией, поскольку она рано или поздно все равно будет посягать на нашу землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба СНБО.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не воспримет наше общество", – отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что условия и "Минска-1", и "Минска-2" были абсолютно неприемлемыми для Украины. По его словам, "кто-то нам помогает, кто-то считает, что с Путиным нужно договориться", потому что впереди сложная зима и сегодня цена на газ уже существенно увеличилась.

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"Наши граждане отдают свою жизнь, цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится... Сейчас речь идет о всей Европе. Украина - это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, то их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", - подчеркнул Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) переговоры (4920) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+32
В 14 и позже на мой родной Николаев не падала всякая куйня, из него не убегали жители, не гибло мирное население. Сделал ли для этого что то Порошенко, плебс может сомневаться, но очевидно, что зеля ни сделал ничего, чтоб этого не произошло.
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27.08.2022 15:12
+31
Бреше, падло.
"Мінськ 3" вже був, навіть підписаний 09/12.19р. в Парижі. Це була т.зв. "формула штанмайєра" в касапських хотєлках. Благо, Рух Опору капітуляції (РОК) не дав його виконати шляхом проведення і затвердження в законодавстві Українги.
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27.08.2022 15:00
+31
Зебіли казали що Порошенко 5 років здавав Україну, так здавав що відвоював 2/3 Донбасу та створив армію яка зараз навалює кацапам
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27.08.2022 15:06
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Какой Минск? Оман - это таки да!
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27.08.2022 14:56 Ответить
Зебіли казали що Порошенко 5 років здавав Україну, так здавав що відвоював 2/3 Донбасу та створив армію яка зараз навалює кацапам
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27.08.2022 15:06 Ответить
придуриваешься, подолякобот? из 2/3 Донбаса выгнали ихтамнетов, позахватывавших населенные пункты, после чего видя перспективу провала кацапы ввели регулярные войска!
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27.08.2022 15:18 Ответить
Цікаво, а хто ж довів світові, що з Україною воюють кацапи, а не аппалченці?
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27.08.2022 15:42 Ответить
В 14 и позже на мой родной Николаев не падала всякая куйня, из него не убегали жители, не гибло мирное население. Сделал ли для этого что то Порошенко, плебс может сомневаться, но очевидно, что зеля ни сделал ничего, чтоб этого не произошло.
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27.08.2022 15:12 Ответить
Треба було старатись не допустити до війни...
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27.08.2022 14:57 Ответить
посилай нах подлякового бота Або в спам.
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27.08.2022 15:01 Ответить
Як,ну нах,в асфальті...
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27.08.2022 15:03 Ответить
Морозитись ні в якому випадку не треба
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27.08.2022 14:59 Ответить
треба розуміти, що війна з москалями не закінчиться ніколи... це вже тисячолітнє "дербі"
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27.08.2022 14:59 Ответить
Усе згідно Оману.
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27.08.2022 15:00 Ответить
Бреше, падло.
"Мінськ 3" вже був, навіть підписаний 09/12.19р. в Парижі. Це була т.зв. "формула штанмайєра" в касапських хотєлках. Благо, Рух Опору капітуляції (РОК) не дав його виконати шляхом проведення і затвердження в законодавстві Українги.
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27.08.2022 15:00 Ответить
То хто ж підписав "формулу штаймаєра" в 2019 році і нахріна вона знадобилась?
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27.08.2022 15:45 Ответить
пшол за корабльом падла падлячна
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27.08.2022 16:22 Ответить
Тобі, падло подлячне, що було сказано? Ще раз скажу: «т.зв. "формула штанмайєра" в касапських хотєлках»! Бо те, що запропонував Штанмайєр в 2016-му році (а саме - покрокові виведення касапських військ з Донбасу) було в основному прийнятним для України; не влаштовував лише порядок виконнання! Так ти, падло, навіть не хочеш згадувати, що ***** і мерин план Штанмайєра переіначили так, ніби Україна повинна визнати оті квазіутворення та поміняти свою Конституцію!
Так Україна і поміняла в 2019-му в Конституції "свою позаблоковість" на мету вступу в ЄС і в НАТО! Жодної поступки ***** не було тоді зроблено, лише навпаки!
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27.08.2022 16:17 Ответить
Чому, лайливий інтернетний хом'яче, ти до мене звертаєшся так, як до тебе звертається твій батько, рідний брат твоєї матері? Одна брехлива істота заявила, що жоден політик України не говорив про формулу Штанмаєра, забувши про існування ютубу. Я лише дав посилання без будь-яких образ. Так що твоя справа виправдати забудькуватість генія, якого вже вразив атеросклероз через надмірне споживання алкоголю
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27.08.2022 16:27 Ответить
це тебе ***** навчив виривати цитати з контексту? Чи подляк, після того, як попрактикувався в бульбофюрера?
Той же самий ютуб пам'ятає як і ким обговорювалась пропозиція штанмайєра на протязі 16-19-го років, доки не була підписана твоїм шефом.

А тепер брехло подлячне під черговим щойнозаряженим логіном пшол *****
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27.08.2022 16:39 Ответить
Додайте Стамбул із Чалим О., Арахамією, якимсь боком Тимошенком.
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27.08.2022 15:17 Ответить
Вони готують підґрунтя для премовин.Читай здачі інтересів України.Я так то бачу.
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27.08.2022 15:00 Ответить
як набридли ці піарники. краще б роботу свою робили, а не пи*дять балаболять з ранку до ночі.
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27.08.2022 15:00 Ответить
І дійсно до чого тут цей словесний понос мягко кажучи. Яка в чорта заморозка! Поки ***** не здохло Мордор буде лізти і лізти доки ВСУ орків не помножить на нуль.
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27.08.2022 15:16 Ответить
Зачем делать это заявление, да еще такими словами?

Неужели нельзя сказать: "Мы за мир и как можно скорейшее окончание войны. Мир в наших международно признанных границах, в том числе трехкратно и Российской Федерацией признанных. Чем раньше закончится война, тем лучше. Окончание войны начинается с полного вывода всех российский войск с нашей территории. Мы готовы на любые переговоры за мир, едва на нашей земли не будет ни одного автомата или пушки от военнослужащих российской армии".

Так надо говорить, подбирая слова для сомневающихся жителей Европы и США. Нам то не надо это говорить, каждый украинец прекрасно это понимает от и до. Вместо этого даёт возможность коррумпированным СМИ, которых на всю Европе вполне себе штук 10 найдется, вести пропаганду, опираясь на эти слова "мы за войну, никакого мира, никаких переговоров". Следить надо за базаром, иначе возникает ощущение, что этот человек есть враг Украины, завербованный ФСБ на вредительство. Не в первый раз уже, между прочим. Что, неужели нет ни одного дипломата, кто с каменным лицом будет вежливо говорить одно и тоже десятки раз в каждый день, сидя на переговорах? И любое "требование" отзеркаливать, непрерывно требовать от Российской Федерации проведения гей-парада в Грозном как обязательного элемента политики терпимости и инклюзивности и так далее.
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27.08.2022 15:05 Ответить
Какой "Минск-3"? У вас же есть "Стамбул-1"!
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27.08.2022 15:05 Ответить
Є у Вас план, пане Данілов? Нема у Вас плану, пане Данілов!
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27.08.2022 15:06 Ответить
і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, Відсіч рашисту 24 лютого і до сьогдні дає народ України, ЗСУ і в першу чергу війсково фінансова допомога США,Англії.Польщі та інших друзів України ."як би Ви ("зе влада" ) не будувала дороги для рашистських танків і бронетехніки ,то під Києвом з території бульбостану не могли б , за відсутності доріг, стояти колони рашистської бронитехніки довжиною 40-60км ,а окупаація Херсону .при розмінуванні проходів(" як би не ми їх розмінували і не заасвальтували дороги ")була би практично неможливою .Як би ми не асвальтували для рашистського наступу дороги, а купляли озброєння,то не було би цього кровавого рашистського знущання над Україною і її народом.Якби не ми...
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27.08.2022 15:09 Ответить
"Необходимо не допустить ничего плохого, и допустить одно только хорошее"... Вся суть ежедневных "месседжей" Данилова энд компани
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27.08.2022 15:17 Ответить
Щоб не було "замороження конфлікту" треба вибивати окупанта. Але "зерновий коридор" заморозив всі анонсовані наступи ЗСУ! Так хто вас примушував такий "зерновий договір" підписувати?!!!
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27.08.2022 15:20 Ответить
Як зерновий коридор не дозволяє наступати?
От ніби то все добре у армії з забезпеченням необхідної техніки та тренованої піхоти для такого наступу, от тільки клятий коридор не дозволяє. А так би ми показали, ух!
Брєд.
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27.08.2022 15:46 Ответить
Відсутність активних бойових дій з боку Украінина півдні прописана в зернових угодах
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27.08.2022 15:59 Ответить
А вони там були до тих угод? Там позиційка майже пів року вже з переходом якихось сіл то туди, то сюди.
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27.08.2022 16:11 Ответить
"їхні танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи".
Це навряд. Касабам в Европі жити і відпочивати треба. А якщо вони її завоюють, то і там буде свинарник. Україна - винятковий інтерес кацапів. Фінам щось погрожували, але чомусь перекинули війська з фінського кордону в Україну.
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27.08.2022 15:48 Ответить
Ну таки так Мінська небуде буде черговий Оман там зелена наволочь більше сребреників отримал
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27.08.2022 15:57 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/2711 Дмитро Чекалкін , блог: "Ефект маніпулятивного впливу телебачення на свідомість громадян можна порівняти з описаним у психології «ефектом доктора Фокса».
50 років тому, студентам престижного Каліфорнійського університету повідомили, що у них є унікальна можливість от прямо зараз відвідати лекцію всесвітньо відомого вченого, доктора Мейрона Фокса. Тоді не було інтернету та гуглу, і вони не могли негайно перевірити, чи дійсно існує такий доктор.
В аудиторії зібралося кількасот студентів. Вони прослухали лекцію і потім надали досить схвальні відгуки. Дехто навіть зауважив, що вже читав раніше твори цього відомого професора.
Насправді ж перед аудиторією виступав найнятий професійний актор, і увесь його виступ складався з тривіальних розхожих фраз подібно до статусів у соцмережах чи до чеховських формул «Волга впадает в Каспийское море, и лошади кушают овес и сено».
Але цей псевдопрофесор Хлєстаков-Голохвастов був настільки харизматичний, так впевнено тримався і так вразив свідомість студентів своїми численними авторитетними титулами, що вони дійсно повірили, що перед ними виступає світова зірка. Цікаво, що пізніше той самий експеримент повторювали в інших американських вузах приблизно з таким самим результатом.
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27.08.2022 16:30 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/2711 Дмитро Чекалкін , блог, закінчення: "Чудова ілюстрація «ефекту доктора Фокса» була під час славнозвісної зустрічі Зеленського, тоді ще кандидата, з лідерами українського бізнесу, яка відбулася в розпал виборчої президентської кампанії. Цікаво, що серед присутніх на цій конференції, більшість - мої знайомі, і коли я їм зателефонував, після того як побачив це в соц.мережах, вони відповіли мені так само, як студенти каліфорнійського вузу - що були приємно вражені.
Я усвідомив неминучість перемоги Зе ще задовго до виборів, перетинаючись із зірками «95 кварталу» на численних пафосних заходах у Києві, в Одесі, в Дніпрі. Особливо запам'ятались дві урочисті події. В Одесі, ювілей дуже імпозантної одеситки, де представлені три покоління її відомої в Одесі родини. І зазвичай дуже вимоглива одеська публіка, на мій подив, абсолютно прихильно сприймала вкрай вульгарні жарти відомої квартальної зірки стосовно відвідання секс-шопу та особливостей тих чи інших жіночих вібраторів. А у Києві, на урочистому сімейному заході, в найдорожчому київському готелі квартальні зірки абсолютно приголомшили. Уявіть, ведучий «Кварталу» виходить у великий банкетний зал для того, щоб привітати дружину винуватця події першим тостом. В руках він тримає невеличкий букет. Далі пряма мова: «Ось вам букет - два кали. Але не прийнято дарувати парну кількість, тому ось вам ще один кал…».
Я жахнувся від того, наскільки прихильно подібний гумор був сприйнятий присутніми, а в залі було більше сотні іменитих київських гостей. Тоді я зрозумів: якщо феномен зірковості «95 кварталу» дозволив їм здобути прихильність такої розбірливої публіки, яка збирається на дорогих ювілейних банкетах, то що ж тоді казати про пересічного середньостатистичного невибагливого українського телевиборця?"
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27.08.2022 16:34 Ответить
А чому тут дивуватися! Знаєте в чом проявляється невибагливість середнього укр.
телевиборця? Саме в ступені його окацапленості. Бо коли пан головний квартальний
обізвав Україну європейською повією,то за такі слова йому треба було фейс надерти!
Але середньостатистична невибагливість радісно сміялася та аплодувала! Бог милував
дивитися та слухати цей "квартальчик". Нудить від видовищ!
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27.08.2022 17:35 Ответить
Я дуже добре пам'ятаю заголовок однієї з рашистських новинних помийок: "зеленский увєрєнно пабєдил на родінє Бандери". Це про окацаплення. Виявляється Західна Україна, окрім Львівщини також була окацаплена.
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27.08.2022 18:53 Ответить
По-перше,ніколи не риюсь по рашистським новинним помийках!
По-друге,С.А.Бандера народився не на Львівщині а в Старому Угриніві
Калушського району Іваново-Франківськой області.
По-трет'є не Західна Україна,а просто захід України,східна,південна,північна.
Ну й нарешті кацапської мразоти в Україні ще вистачає,у Львові теж!
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27.08.2022 20:15 Ответить
Як так сталося, що "мінські домовленності" не влаштовували кацапів і плісняву? Нератифікований папірець був таким поганим, що пліснява підписала "формулу штаймаєра", а кацапи односторонньо вийшли з них, щоб напасти на Україну.
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27.08.2022 16:51 Ответить
Навіщо пан Данілогв бреше? "Мінськ 3" був в Парижі, де Боневтік і єлдак підписали формулу Штайнмаєера, а в Оміні здали південь.
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27.08.2022 17:15 Ответить
Украина массово... закупляє Бавовну
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27.08.2022 18:13 Ответить
Заморозити у односторонній позиції війну не можливо.Так що Данілов без бажання Українського керівництва кацапи самі не заморозять.Данілов досить проголошувати популістичні промови займайтесь своєю справою і перемога не забариться.
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27.08.2022 18:21 Ответить
Я просто нагадаю, що при Мінську 1, війна була виключно в двох областях (Донецькій і Луганській), а після Мінську 2, який підписав клоун у парижі, рашистські ракети почали бомбити всю Україну.
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27.08.2022 18:49 Ответить
Если бы вы муда...ки готовились бы настоящей защите от агрессора, то не то, что минска очередного, самой войны бы не было в принципе. А теперь да - только заявления делать и оружие клянчить у Запада.
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27.08.2022 19:22 Ответить
Чмо ваЗЕлиновское иди переоденься и перед тем как кукарекать о минске раскажи как Оманский Осел, Елдак, баканов и верещюк сдали юг Украины, а потом Азовцев....
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27.08.2022 20:02 Ответить
Чого тепер патякати треба було готуватися Тепер за чужими спинами та життями розповідає що можна допустити а що ні
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27.08.2022 21:45 Ответить
1. "необхідно не допустити умовного "Мінська-3" - ну то не допустити Дєрьмака з Янєлохом до злуки з Ху@лом.
2. "цього не сприйматиме наше суспільство" - не конституція, не здоровий глузд, не честь, а грьобане суспільство, яке не дає Зєлєшоблі розгулятися на всю котушку.
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27.08.2022 21:47 Ответить
"Данілов додав, що умови і "Мінська-1", і "Мінська-2" були абсолютно неприйнятними для України...."
А от півкраїни зруйновано, тисячі згвалтованих, вбитих, поранених - то саме то....😡
"Майже третина українців стали біженцями, - ООН"
Джерело: https://censor.net/ua/n3362516
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01.09.2022 15:32 Ответить
 
 