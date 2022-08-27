Необходимо не допустить "замораживания" войны и "Минска-3", - Данилов

Нельзя допустить "замораживания" войны с Россией, поскольку она рано или поздно все равно будет посягать на нашу землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба СНБО.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не воспримет наше общество", – отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что условия и "Минска-1", и "Минска-2" были абсолютно неприемлемыми для Украины. По его словам, "кто-то нам помогает, кто-то считает, что с Путиным нужно договориться", потому что впереди сложная зима и сегодня цена на газ уже существенно увеличилась.

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"Наши граждане отдают свою жизнь, цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится... Сейчас речь идет о всей Европе. Украина - это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, то их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", - подчеркнул Данилов.