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Новини Війна
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В окупованому Бердянську стався витік мазуту в море, - міськрада. ВIДЕО

бердянськ

У тимчасово окупованому Росією Бердянську неподалік порту в акваторії моря помічено мазут.

Про це в телеграмі повідомляє Бердянська міська рада з посиланням на ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Бердянські ЗМІ повідомляють про екологічну катастрофу неподалік акваторії порту. Ймовірно, після щоденних вибухів на потопленому "саратові" стався великий витік мазуту або інших паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в акваторії чорна вода, а на пляжах міста стоїть сильний сморід.

На підтвердження цього оприлюднено відео, на якому видно чорні плями у морі вздовж узбережжя.

Автор: 

Азовське море (1618) Бердянськ (469) окупація (6680) екологія (1347)


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на кацапів нічого не можна залишати. вони ж криворукі.
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28.08.2022 22:00 Відповісти
Всюди де з'являються кацапські свині вони все засирають...
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28.08.2022 22:02 Відповісти
З усіх живих істот які там є мені шкода тільки медуз
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28.08.2022 22:16 Відповісти
Це оксамитовий сезон.
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28.08.2022 22:19 Відповісти
Екології держави на десятки років 3.14здець, а кацапи ще й атомні станції можуть пошкодити.
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28.08.2022 22:47 Відповісти
Після цього треба їм одразу допомогти з пошкодженням АЕС на самому **********.
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29.08.2022 01:16 Відповісти
 
 