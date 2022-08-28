В окупованому Бердянську стався витік мазуту в море, - міськрада. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Росією Бердянську неподалік порту в акваторії моря помічено мазут.

Про це в телеграмі повідомляє Бердянська міська рада з посиланням на ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Бердянські ЗМІ повідомляють про екологічну катастрофу неподалік акваторії порту. Ймовірно, після щоденних вибухів на потопленому "саратові" стався великий витік мазуту або інших паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в акваторії чорна вода, а на пляжах міста стоїть сильний сморід.

На підтвердження цього оприлюднено відео, на якому видно чорні плями у морі вздовж узбережжя.