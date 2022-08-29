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Новини
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ПДЧ для України вже не актуально, лише членство в НАТО, - Стефанішина

стефанішина

За словами віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, зі зміною обставин після 24 лютого і після пів року війни потенційне рішення НАТО про план дій щодо членства для України вже не має такого значення, як раніше - лише безпосередньо членство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді" на запитання про те, чи зацікавлена в цьому Україна після того, як Фінляндія та Швеція майже стали членами НАТО без ПДЧ.

"Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО це буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року", - пояснила Стефанішина.

За її словами, аналіз відповідності українського сектора безпеки і оборони та інших структур стандартам НАТО засвідчив, що Україна де-факто вже впровадила дуже багато практик Альянсу. Крім того, її військові зараз набувають унікального досвіду бойових дій, якого не мають військові країн-союзників НАТО.

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"Тобто тільки членство? - Тільки членство", - відповіла Ольга Стефанішина.

"Основні "морквинки", цікаві в умовах цієї війни можливості ми могли б отримати виключно тепер як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все решта ми робимо, і це не потребує на сьогодні залучення високих політиків чи міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається. Але у питаннях, які стосуються саме безпекових гарантій, лише членство може змінити ситуацію", - пояснює віцепрем’єрка.

На її думку, Україна рано чи пізно обов’язково стане членом НАТО - "якщо НАТО буде існувати до того моменту, коли буде таке вікно можливостей".

Вона зазначила також, що поки не бачить сенсу серйозно обговорювати заперечення Росії проти вступу України до НАТО - з огляду на те, що перспектива переговорів з Кремлем наразі далеко і невідомо, чи ці питання взагалі будуть предметом перемовин.

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"Якщо ви звернули увагу, майже половину часу, як триває повномасштабна війна, Росія не заявляє таких вимог і таких дискусій взагалі не веде. Тобто в цьому плані повномасштабна війна знівелювала всі можливі наративи РФ - і про загрозу з боку НАТО, і про захист російськомовного населення, і багато речей, яких власне боялися країни Альянсу, кажучи, що не треба дратувати Росію. Тому ми не надто серйозно ставимося до будь-яких заяв РФ і готові будемо повернутися до дискусії після звільнення наших територій", - сказала віцепрем’єрка.

Автор: 

ПДЧ (102) членство в НАТО (1716) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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Топ коментарі
+18
Естественно, только НАТО. Порох об этом говорил очень давно и предусмотрительно протянул соответствующие изменения в Конституцию.
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29.08.2022 14:49
+17
"Лажа" - это победитель выборов 2019 года, а также недоумки, голосовавшие за него.
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29.08.2022 14:54
+11
Якби Україна була б в НАТО Росія пішла б війною ? Ні . Росія погрожує країнам балтії але розуміє що вони країни НАТО і ніколи туди не піде бо спрацює 5 стаття договору з НАТО і Росія буде остаточно розбита як країна
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29.08.2022 14:56
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Естественно, только НАТО. Порох об этом говорил очень давно и предусмотрительно протянул соответствующие изменения в Конституцию.
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29.08.2022 14:49 Відповісти
"Лажа" - это победитель выборов 2019 года, а также недоумки, голосовавшие за него.
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29.08.2022 14:54 Відповісти
А ти би за кого голосував?
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29.08.2022 15:01 Відповісти
Не тільки недоумків. А тих, кого обробили кацапсько-каломойським ІПСО. Я знаю цілком розумних людей, яким повністю зазомбували мозок.
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29.08.2022 15:24 Відповісти
Нагадай, а яким був твій вибір - Меркель чи Шольц?
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29.08.2022 15:08 Відповісти
Скажи, ну как можно быть настолько примитивным созданием как ты?
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29.08.2022 15:17 Відповісти
Ух, какой лексикон. Сразу выдает пролетарское происхождение
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29.08.2022 15:30 Відповісти
Після таких дебільних питань, на більш дипломатичні епістоли ти не заслуговуєш. Тому так, замість тисячі слів.
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29.08.2022 15:45 Відповісти
чем тебе не нравится пролетарское происхождение?
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29.08.2022 16:26 Відповісти
Що, для цього, було зроблено за три роки?
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29.08.2022 14:51 Відповісти
А свин Стефанчук считает по другому, и потому попал в "Миротворец" как коллаборант и ватное х*ло.
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29.08.2022 14:53 Відповісти
Поясніть цій дурепі, що за процедурою вступу до НАТО, спочатку йде ПДЧ
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29.08.2022 14:54 Відповісти
Можна зробити виняток -- нас дубасят не по дєтскому
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29.08.2022 15:00 Відповісти
Хто б тобі, ідіоту, очі розкрив, щоб ти побачив, що Фінляндію та Щвецію беруть у НАТО без ПДЧ. Немає у статуті НАТО такої обов'язкової процедури для кандидата, як набуття ПДЧ.
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29.08.2022 15:14 Відповісти
Я думаю, шо ПДЧ Україна здала екстерном - украінськА армія сильніша в Европі
до речі- цікава у вас історія


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Реєстрація: 14.03.2022
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29.08.2022 15:44 Відповісти
Якби Україна була б в НАТО Росія пішла б війною ? Ні . Росія погрожує країнам балтії але розуміє що вони країни НАТО і ніколи туди не піде бо спрацює 5 стаття договору з НАТО і Росія буде остаточно розбита як країна
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29.08.2022 14:56 Відповісти
НАТО - це ЄДИНА причина чому в Литві немає досі війни і вона не окупована кацапорейхом!
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29.08.2022 15:34 Відповісти
А що ваша ЗЕлена потвора зробила за свою каденцію, щоб хоча б ПДЧ в НАТО отримати?? ЗЕлені зрадники навмисно бикували та висували нахабні, абсурдні та недипломатичні звинувачення щодо Альянсу, навмисно псували відносини, натомість навіть не подовжили з 2019 заявку щодо членства в НАТО,тобто фактично, а не на словах ЗЕлена шобла робила все, щоб дискредитувати в очах українців НАТО, мовляв нас там не чекають, а самі тупо не підтверджували нашу заявку щодо вступу...
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29.08.2022 14:57 Відповісти
Всі країни НАТО відповідають вимогам НАТО... І країна, населення якої обирає владу на принципах "хоть паржьом" , цим критеріям не відповідає.
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29.08.2022 14:59 Відповісти
Звісно - Угорщина це взірець НАТО
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29.08.2022 15:02 Відповісти
В Угорщині 99% населення довіряє своїм судам! В Угорщині не переслідують опозицію і не торгують посадами, в Угорщині не має мільярдерів, і Угорщина - це правова держава ... А інтереси , то да, у кожного свої...і це їхнє право ...
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29.08.2022 22:30 Відповісти
Країна обрала президента, який не уклав Мінськ-3, а керує країною, яка веде війну проти загарбників.
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29.08.2022 15:17 Відповісти
Зелена ******** хоче так повийобуватися перед НАТО, щоб Україну знову нафіг послали?
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29.08.2022 14:59 Відповісти
"Знову", це як при гетьмані було? Не думаю. Тільки тепер вперше на заході почали говорити, що неприйняття України до НАТО, та слабкі санкції після захоплення Криму - це була величезна помилка. До речі, пам'ятаєш, як гетьман казав, що створив "антипутінську коаліцію". "Антипутінська коаліція" з путінськими посіпаками - Обамою та Меркель.
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29.08.2022 15:22 Відповісти
Ти русскій?
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29.08.2022 15:27 Відповісти
він просто придурок. зелена сопля.
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29.08.2022 15:31 Відповісти
стовідсотково - тільки реальне членство в Альянсі
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29.08.2022 15:01 Відповісти
шановні зрадофіли - в НАТО вступає Україна і її громадяни
а не зе-шобла
різницю відчуваєте?
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29.08.2022 15:03 Відповісти
А Зе-шоблі туди не треба!
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29.08.2022 16:31 Відповісти
значить нехай зе-шобло валить в кацапстан або в Совєцкую Бєллоруссію
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29.08.2022 16:34 Відповісти
А нашо було фрау Меркель нагороджувать орденом України?Про який поребрик кажеш,він сам себе діскредитував.
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29.08.2022 15:13 Відповісти
Человек, состоящий в этом стаде дебилов, фрИкции слуга урода - это как клеймо на полное отсутствие мозгов. Военная составляющая нашими славными ВСУ выполнена на 10000000%, и по действиях нашей армии в НАТО переписываются свои боевые уставы. Но это не более 50% условий для вступление в НАТО. А есть еще не менее важная политическая часть. Не надо глубоко копать, ЗЕбанутая срань опять начинает трясти наших боевых генералов, Марченка, спасшего от окупации Николаев, Генерала Кривоноса. Эта ЗЕбанутая срань думает, что им все сойдет с рук. Напрасно думают, после победы народ спросит, кто сдал кацапам ЮГ и чуть не сдал Киев. За этими ЗЕбанутыми тварями миллион преступлений против Украины.
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29.08.2022 15:18 Відповісти
Згоден. За фактом, Україна заслуговує місце в НАТО, а бойовий досвід ВСУ набагато переважає бойовий досвід інших членів альянсу, окрім США.
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29.08.2022 15:31 Відповісти
Логічно. Зараз НАТО вчиться у українців
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29.08.2022 15:39 Відповісти
Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Джерело:

Тупорила слуга, ви обсирали НАТО і при цьому нічого не робили. Насправді Україні потрібне НАТО для виживання, а Зеля ще недавно блеяв про нейтральний статус.
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29.08.2022 15:44 Відповісти
Він і зараз такої думки!
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29.08.2022 16:33 Відповісти
"і чого ми не в НАТО"?- через асвальт
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29.08.2022 15:52 Відповісти
Ці слизьняки не можуть зрозусіти, що НАТО це не тільки про військову готовність! Вони ніяк не хочуть розлучитись з корупцією, ручними судами та сформувати реальні владні інститути
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29.08.2022 15:59 Відповісти
Головне - щоб стефанишина оця так вважала! Безугла- 2? На яких дорогах Зєля їх поназбирав?
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29.08.2022 16:06 Відповісти
НАТО це не лише військове але й політичне об'єднання. А що в нас з антикорупційними, судовими реформами???
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29.08.2022 16:28 Відповісти
Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова президента США Джозефа Байдена заявив, що його ображає, коли "говорять про корупцію в Україні в принципі".

Про це Зеленський https://nv.ua/world/geopolitics/budem-pragmatichnymi-zelenskiy-o-vstreche-s-merkel-i-baydenom-poslednie-novosti-50178403.html сказав в інтерв'ю американським ЗМІ, коментуючи заяви Джезефа Байдена про те, що Україна повинна побороти корупцію, перш ніж вступити в НАТО.

"Щойно Україна відповідатиме критеріям, вона отримає ПДЧ. Але цього досі не зроблено. Вони досі мають розібратися із корупцією, вони досі мають відповідати іншим критеріям, щоб отримати ПДЧ. Україна досі має збудувати демократичну, вільну від олігархів владу", - зазначав Байден після саміту НАТО у Брюсселі.
https://suspilne.media/157011-mene-ce-obrazae-zelenskij-rozkritikuvav-slova-bajdena-pro-korupciu-v-ukraini/

"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти до НАТО, тому що у вас не подолана корупція". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції?", - сказала Верещук.
Вона акцентувала, що наша країна бореться з корупцією і є кілька органів, відповідальних за це. Зокрема, вона назвала САП, НАЗК, ДБР, НАБУ. Крім того, Верещук зазначила, що США і Європа виділяли гроші Україні на ці цілі.
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми", - запевнила нардеп.
https://rubryka.com/2021/06/19/vereshhuk-nemozhlyvo-zrozumity-shho-maye-na-uvazi-bajden-koly-govoryt-pro-problemy-z-koruptsiyeyu-v-********/
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29.08.2022 16:57 Відповісти
Бери девушка больше, глубже, и с динамикой возвратно-поступательной! Имею в виду перевод даже Брюсселя прямиком в Миргород.
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29.08.2022 16:39 Відповісти
А от чи актуальне для країни це дівчисько, отримавше посаду незрозуміло за що, щоб робити якісь гучні заяви?
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29.08.2022 16:53 Відповісти
Так так, НАТО повинно подати заявку у визначений Киевом термін.
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29.08.2022 17:02 Відповісти
Основні вимоги щодо членства НАТО- ринкова економіка,незалежні гілки влади (виконавча, законадавча, судова), незалежні ЗМІ, приведення законодавства країни у відповідність до європейського (де на першому місці-права людини), боротьба з корупцією, реформування військової сфери (громадянський контроль ЗС, розмежування функцій між МО та ГШ,перехід на стандарти НАТО -розробка нових військових, бойових статутів, сумісність органів управління, перехід на нову систему військової освіти і т.д). Виходячі з цих основних вимог питання до Стефанишиної - готова моя Україна до вступу до НАТО?
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29.08.2022 17:13 Відповісти
Зеля і Завгосп готували Україну хіба що в тайожний союз, але не в НАТО.
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29.08.2022 17:23 Відповісти
Албания, Северная Македония, Черногория прямо эталоны стандартов
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29.08.2022 18:51 Відповісти
Туреччина якраз усьому цьому відповідає)))))))
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29.08.2022 19:56 Відповісти
"В члены ЕС нас уже приняли, пора в НАТО" - сказала ноунеймша из кабмина
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29.08.2022 17:29 Відповісти
А що ви зелені щурі для цього зробили і та дура в першу чергу?
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29.08.2022 21:22 Відповісти
Слова то вірні, а на ділі було абсолютно протилежне ...
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29.08.2022 22:31 Відповісти
 
 