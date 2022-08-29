ПДЧ для Украины уже не актуально, только членство в НАТО, - Стефанишина
По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, с изменением обстоятельств после 24 февраля и полугода войны потенциальное решение НАТО о плане действий по членству для Украины уже не имеет такого значения, как раньше - только непосредственно членство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "Европейской правде" на вопрос о том, заинтересована ли в этом Украина после того, как Финляндия и Швеция почти стали членами НАТО без ПДЧ.
"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", - объяснила Стефанишина.
По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военных союзников НАТО.
"То есть только членство? – Только членство", – ответила Ольга Стефанишина.
"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", - объясняет вице-премьер.
По ее мнению, Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО – "если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей".
Она отметила также, что пока не видит смысла серьезно обсуждать возражения России против вступления Украины в НАТО - учитывая, что перспектива переговоров с Кремлем пока далека, и неизвестно, будут ли эти вопросы вообще предметом переговоров.
"Если вы обратили внимание, что почти половину времени, как идет полномасштабная война, Россия не заявляет таких требований и таких дискуссий вообще не ведет. То есть в этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы РФ – и об угрозе со стороны НАТО, и о защита русскоговорящего населения, и многие вещи, которых собственно боялись страны Альянса, говоря, что не надо раздражать россию. Поэтому мы не слишком серьезно относимся к любым заявлениям РФ и готовы будем вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала вице-премьер.
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до речі- цікава у вас історія
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Реєстрація: 14.03.2022
а не зе-шобла
різницю відчуваєте?
Тупорила слуга, ви обсирали НАТО і при цьому нічого не робили. Насправді Україні потрібне НАТО для виживання, а Зеля ще недавно блеяв про нейтральний статус.
Про це Зеленський https://nv.ua/world/geopolitics/budem-pragmatichnymi-zelenskiy-o-vstreche-s-merkel-i-baydenom-poslednie-novosti-50178403.html сказав в інтерв'ю американським ЗМІ, коментуючи заяви Джезефа Байдена про те, що Україна повинна побороти корупцію, перш ніж вступити в НАТО.
"Щойно Україна відповідатиме критеріям, вона отримає ПДЧ. Але цього досі не зроблено. Вони досі мають розібратися із корупцією, вони досі мають відповідати іншим критеріям, щоб отримати ПДЧ. Україна досі має збудувати демократичну, вільну від олігархів владу", - зазначав Байден після саміту НАТО у Брюсселі.
https://suspilne.media/157011-mene-ce-obrazae-zelenskij-rozkritikuvav-slova-bajdena-pro-korupciu-v-ukraini/
"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти до НАТО, тому що у вас не подолана корупція". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції?", - сказала Верещук.
Вона акцентувала, що наша країна бореться з корупцією і є кілька органів, відповідальних за це. Зокрема, вона назвала САП, НАЗК, ДБР, НАБУ. Крім того, Верещук зазначила, що США і Європа виділяли гроші Україні на ці цілі.
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми", - запевнила нардеп.
https://rubryka.com/2021/06/19/vereshhuk-nemozhlyvo-zrozumity-shho-maye-na-uvazi-bajden-koly-govoryt-pro-problemy-z-koruptsiyeyu-v-********/