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ПДЧ для Украины уже не актуально, только членство в НАТО, - Стефанишина

стефанішина

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, с изменением обстоятельств после 24 февраля и полугода войны потенциальное решение НАТО о плане действий по членству для Украины уже не имеет такого значения, как раньше - только непосредственно членство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "Европейской правде" на вопрос о том, заинтересована ли в этом Украина после того, как Финляндия и Швеция почти стали членами НАТО без ПДЧ.

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", - объяснила Стефанишина.

По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военных союзников НАТО.

"То есть только членство? – Только членство", – ответила Ольга Стефанишина.

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"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", - объясняет вице-премьер.

По ее мнению, Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО – "если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей".

Она отметила также, что пока не видит смысла серьезно обсуждать возражения России против вступления Украины в НАТО - учитывая, что перспектива переговоров с Кремлем пока далека, и неизвестно, будут ли эти вопросы вообще предметом переговоров.

"Если вы обратили внимание, что почти половину времени, как идет полномасштабная война, Россия не заявляет таких требований и таких дискуссий вообще не ведет. То есть в этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы РФ – и об угрозе со стороны НАТО, и о защита русскоговорящего населения, и многие вещи, которых собственно боялись страны Альянса, говоря, что не надо раздражать россию. Поэтому мы не слишком серьезно относимся к любым заявлениям РФ и готовы будем вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала вице-премьер.

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Автор: 

ПДЧ (137) членство в НАТО (1507) Стефанишина Ольга вице-премьер (243)


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Топ комментарии
+18
Естественно, только НАТО. Порох об этом говорил очень давно и предусмотрительно протянул соответствующие изменения в Конституцию.
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29.08.2022 14:49
+17
"Лажа" - это победитель выборов 2019 года, а также недоумки, голосовавшие за него.
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29.08.2022 14:54
+11
Якби Україна була б в НАТО Росія пішла б війною ? Ні . Росія погрожує країнам балтії але розуміє що вони країни НАТО і ніколи туди не піде бо спрацює 5 стаття договору з НАТО і Росія буде остаточно розбита як країна
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29.08.2022 14:56
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Правила форума Совет форумчан
Естественно, только НАТО. Порох об этом говорил очень давно и предусмотрительно протянул соответствующие изменения в Конституцию.
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29.08.2022 14:49 Ответить
"Лажа" - это победитель выборов 2019 года, а также недоумки, голосовавшие за него.
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29.08.2022 14:54 Ответить
А ти би за кого голосував?
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29.08.2022 15:01 Ответить
Не тільки недоумків. А тих, кого обробили кацапсько-каломойським ІПСО. Я знаю цілком розумних людей, яким повністю зазомбували мозок.
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29.08.2022 15:24 Ответить
Нагадай, а яким був твій вибір - Меркель чи Шольц?
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29.08.2022 15:08 Ответить
Скажи, ну как можно быть настолько примитивным созданием как ты?
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29.08.2022 15:17 Ответить
Ух, какой лексикон. Сразу выдает пролетарское происхождение
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29.08.2022 15:30 Ответить
Після таких дебільних питань, на більш дипломатичні епістоли ти не заслуговуєш. Тому так, замість тисячі слів.
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29.08.2022 15:45 Ответить
чем тебе не нравится пролетарское происхождение?
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29.08.2022 16:26 Ответить
Що, для цього, було зроблено за три роки?
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29.08.2022 14:51 Ответить
А свин Стефанчук считает по другому, и потому попал в "Миротворец" как коллаборант и ватное х*ло.
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29.08.2022 14:53 Ответить
Поясніть цій дурепі, що за процедурою вступу до НАТО, спочатку йде ПДЧ
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29.08.2022 14:54 Ответить
Можна зробити виняток -- нас дубасят не по дєтскому
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29.08.2022 15:00 Ответить
Хто б тобі, ідіоту, очі розкрив, щоб ти побачив, що Фінляндію та Щвецію беруть у НАТО без ПДЧ. Немає у статуті НАТО такої обов'язкової процедури для кандидата, як набуття ПДЧ.
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29.08.2022 15:14 Ответить
Я думаю, шо ПДЧ Україна здала екстерном - украінськА армія сильніша в Европі
до речі- цікава у вас історія


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Реєстрація: 14.03.2022
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29.08.2022 15:44 Ответить
Якби Україна була б в НАТО Росія пішла б війною ? Ні . Росія погрожує країнам балтії але розуміє що вони країни НАТО і ніколи туди не піде бо спрацює 5 стаття договору з НАТО і Росія буде остаточно розбита як країна
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29.08.2022 14:56 Ответить
НАТО - це ЄДИНА причина чому в Литві немає досі війни і вона не окупована кацапорейхом!
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29.08.2022 15:34 Ответить
А що ваша ЗЕлена потвора зробила за свою каденцію, щоб хоча б ПДЧ в НАТО отримати?? ЗЕлені зрадники навмисно бикували та висували нахабні, абсурдні та недипломатичні звинувачення щодо Альянсу, навмисно псували відносини, натомість навіть не подовжили з 2019 заявку щодо членства в НАТО,тобто фактично, а не на словах ЗЕлена шобла робила все, щоб дискредитувати в очах українців НАТО, мовляв нас там не чекають, а самі тупо не підтверджували нашу заявку щодо вступу...
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29.08.2022 14:57 Ответить
Всі країни НАТО відповідають вимогам НАТО... І країна, населення якої обирає владу на принципах "хоть паржьом" , цим критеріям не відповідає.
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29.08.2022 14:59 Ответить
Звісно - Угорщина це взірець НАТО
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29.08.2022 15:02 Ответить
В Угорщині 99% населення довіряє своїм судам! В Угорщині не переслідують опозицію і не торгують посадами, в Угорщині не має мільярдерів, і Угорщина - це правова держава ... А інтереси , то да, у кожного свої...і це їхнє право ...
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29.08.2022 22:30 Ответить
Країна обрала президента, який не уклав Мінськ-3, а керує країною, яка веде війну проти загарбників.
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29.08.2022 15:17 Ответить
Зелена ******** хоче так повийобуватися перед НАТО, щоб Україну знову нафіг послали?
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29.08.2022 14:59 Ответить
"Знову", це як при гетьмані було? Не думаю. Тільки тепер вперше на заході почали говорити, що неприйняття України до НАТО, та слабкі санкції після захоплення Криму - це була величезна помилка. До речі, пам'ятаєш, як гетьман казав, що створив "антипутінську коаліцію". "Антипутінська коаліція" з путінськими посіпаками - Обамою та Меркель.
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29.08.2022 15:22 Ответить
Ти русскій?
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29.08.2022 15:27 Ответить
він просто придурок. зелена сопля.
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29.08.2022 15:31 Ответить
стовідсотково - тільки реальне членство в Альянсі
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29.08.2022 15:01 Ответить
шановні зрадофіли - в НАТО вступає Україна і її громадяни
а не зе-шобла
різницю відчуваєте?
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29.08.2022 15:03 Ответить
А Зе-шоблі туди не треба!
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29.08.2022 16:31 Ответить
значить нехай зе-шобло валить в кацапстан або в Совєцкую Бєллоруссію
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29.08.2022 16:34 Ответить
А нашо було фрау Меркель нагороджувать орденом України?Про який поребрик кажеш,він сам себе діскредитував.
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29.08.2022 15:13 Ответить
Человек, состоящий в этом стаде дебилов, фрИкции слуга урода - это как клеймо на полное отсутствие мозгов. Военная составляющая нашими славными ВСУ выполнена на 10000000%, и по действиях нашей армии в НАТО переписываются свои боевые уставы. Но это не более 50% условий для вступление в НАТО. А есть еще не менее важная политическая часть. Не надо глубоко копать, ЗЕбанутая срань опять начинает трясти наших боевых генералов, Марченка, спасшего от окупации Николаев, Генерала Кривоноса. Эта ЗЕбанутая срань думает, что им все сойдет с рук. Напрасно думают, после победы народ спросит, кто сдал кацапам ЮГ и чуть не сдал Киев. За этими ЗЕбанутыми тварями миллион преступлений против Украины.
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29.08.2022 15:18 Ответить
Згоден. За фактом, Україна заслуговує місце в НАТО, а бойовий досвід ВСУ набагато переважає бойовий досвід інших членів альянсу, окрім США.
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29.08.2022 15:31 Ответить
Логічно. Зараз НАТО вчиться у українців
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29.08.2022 15:39 Ответить
Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Джерело:

Тупорила слуга, ви обсирали НАТО і при цьому нічого не робили. Насправді Україні потрібне НАТО для виживання, а Зеля ще недавно блеяв про нейтральний статус.
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29.08.2022 15:44 Ответить
Він і зараз такої думки!
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29.08.2022 16:33 Ответить
"і чого ми не в НАТО"?- через асвальт
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29.08.2022 15:52 Ответить
Ці слизьняки не можуть зрозусіти, що НАТО це не тільки про військову готовність! Вони ніяк не хочуть розлучитись з корупцією, ручними судами та сформувати реальні владні інститути
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29.08.2022 15:59 Ответить
Головне - щоб стефанишина оця так вважала! Безугла- 2? На яких дорогах Зєля їх поназбирав?
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29.08.2022 16:06 Ответить
НАТО це не лише військове але й політичне об'єднання. А що в нас з антикорупційними, судовими реформами???
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29.08.2022 16:28 Ответить
Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова президента США Джозефа Байдена заявив, що його ображає, коли "говорять про корупцію в Україні в принципі".

Про це Зеленський https://nv.ua/world/geopolitics/budem-pragmatichnymi-zelenskiy-o-vstreche-s-merkel-i-baydenom-poslednie-novosti-50178403.html сказав в інтерв'ю американським ЗМІ, коментуючи заяви Джезефа Байдена про те, що Україна повинна побороти корупцію, перш ніж вступити в НАТО.

"Щойно Україна відповідатиме критеріям, вона отримає ПДЧ. Але цього досі не зроблено. Вони досі мають розібратися із корупцією, вони досі мають відповідати іншим критеріям, щоб отримати ПДЧ. Україна досі має збудувати демократичну, вільну від олігархів владу", - зазначав Байден після саміту НАТО у Брюсселі.
https://suspilne.media/157011-mene-ce-obrazae-zelenskij-rozkritikuvav-slova-bajdena-pro-korupciu-v-ukraini/

"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти до НАТО, тому що у вас не подолана корупція". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції?", - сказала Верещук.
Вона акцентувала, що наша країна бореться з корупцією і є кілька органів, відповідальних за це. Зокрема, вона назвала САП, НАЗК, ДБР, НАБУ. Крім того, Верещук зазначила, що США і Європа виділяли гроші Україні на ці цілі.
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми", - запевнила нардеп.
https://rubryka.com/2021/06/19/vereshhuk-nemozhlyvo-zrozumity-shho-maye-na-uvazi-bajden-koly-govoryt-pro-problemy-z-koruptsiyeyu-v-********/
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29.08.2022 16:57 Ответить
Бери девушка больше, глубже, и с динамикой возвратно-поступательной! Имею в виду перевод даже Брюсселя прямиком в Миргород.
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29.08.2022 16:39 Ответить
А от чи актуальне для країни це дівчисько, отримавше посаду незрозуміло за що, щоб робити якісь гучні заяви?
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29.08.2022 16:53 Ответить
Так так, НАТО повинно подати заявку у визначений Киевом термін.
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29.08.2022 17:02 Ответить
Основні вимоги щодо членства НАТО- ринкова економіка,незалежні гілки влади (виконавча, законадавча, судова), незалежні ЗМІ, приведення законодавства країни у відповідність до європейського (де на першому місці-права людини), боротьба з корупцією, реформування військової сфери (громадянський контроль ЗС, розмежування функцій між МО та ГШ,перехід на стандарти НАТО -розробка нових військових, бойових статутів, сумісність органів управління, перехід на нову систему військової освіти і т.д). Виходячі з цих основних вимог питання до Стефанишиної - готова моя Україна до вступу до НАТО?
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29.08.2022 17:13 Ответить
Зеля і Завгосп готували Україну хіба що в тайожний союз, але не в НАТО.
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29.08.2022 17:23 Ответить
Албания, Северная Македония, Черногория прямо эталоны стандартов
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29.08.2022 18:51 Ответить
Туреччина якраз усьому цьому відповідає)))))))
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29.08.2022 19:56 Ответить
"В члены ЕС нас уже приняли, пора в НАТО" - сказала ноунеймша из кабмина
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29.08.2022 17:29 Ответить
А що ви зелені щурі для цього зробили і та дура в першу чергу?
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29.08.2022 21:22 Ответить
Слова то вірні, а на ділі було абсолютно протилежне ...
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29.08.2022 22:31 Ответить
 
 