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Нідерланди виступають за заборону на видачу віз для громадян Росії

шенген,рф,віза

Російським туристам більше не раді в Європі і тому їм не повинні видавати шенгенські візи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,  про це заявив Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Найближчими днями міністри закордонних справ європейських країн обговорять у Празі, чи слід ввести європейську заборону на в'їзд російських туристів.

"У Європі ми будемо виступати за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми проведемо чітку відмінність між візами для туристів та іншими візами", - сказав Хукстра.

Інші категорії включають візи для отримання освіти, відвідування сім'ї, біженців або довгострокового перебування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Франція пропонують не заборонити, а уповільнити процес видачі віз громадянам РФ, - Politico

Водночас Хукстра не вважає, що прості росіяни повинні бути покарані за війну.

"З одного боку, ви хочете міжособистісного контакту, а з іншого боку, ви хочете зробити різницю між державою Росія і російськими громадянами. Разом з тим ми бачимо, що більшість людей, які приїжджають сюди, витрачають гроші. Це часто багаті росіяни, які також часто пов'язані з режимом", - заявив міністр.

Нагадаємо, в середині серпня Естонія закрила свій кордон для більш ніж 50 тисяч росіян з раніше виданими візами, ставши першою країною в ЄС, яка зробила це.

Також читайте: Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам: З початку війни Росію залишили близько 300 тисяч людей. Ми не повинні закривати перед ними двері

Зазначимо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу 31 Серпня обговорять введення обмежень на видачу віз громадянам Росії.

Раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія. Ці країни хочуть, щоб його ввели на рівні ЄС.

Автор: 

віза (732) Європа (1799) заборона (1449) росія (65010)


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Топ коментарі
+11
Навіть в в їхніх кофешопах планокури напевно вкурили, що раша- то ворог. Респект.
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30.08.2022 15:50
+10
А хутина пора в Гаагу.
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30.08.2022 15:57
+10
Токсична русня не має права насолоджуватись життям у Європі, поки Європа рятує мільйони українських біженців від війни.
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30.08.2022 16:02
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Навіть в в їхніх кофешопах планокури напевно вкурили, що раша- то ворог. Респект.
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30.08.2022 15:50 Відповісти
это чудесно
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30.08.2022 15:55 Відповісти
і хочецца і колецца і мама не вєліт...
або бізнес, або політика, вони ще не вирішили
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30.08.2022 15:56 Відповісти
А хутина пора в Гаагу.
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30.08.2022 15:57 Відповісти
Ось як збитий МН-17 розуму добавляє.
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30.08.2022 16:01 Відповісти
Токсична русня не має права насолоджуватись життям у Європі, поки Європа рятує мільйони українських біженців від війни.
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30.08.2022 16:02 Відповісти
після 2014 я коли у нас віджали...., я читав новини як европа вводить санкції по самі гланди рашні, яке було моє здивування коли в лютому 2022 я прочитав що рашня тріщить в від доларів і євро, на рахунках сотні мілярдів доларів, боже як укр смі нам сцали в очі.
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30.08.2022 16:02 Відповісти
Дуже приємно слухати про бійки між нашими біженцями та російськими туристами у Німеччині.
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30.08.2022 16:05 Відповісти
Правильно нехер шастать в Пскові сидіть,а то їдуть до Нідерландів а потім цих голландців висміїють обзивають наркоманами ,підарами,до кожної націїї зверхе ставлення тварі нацистські
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30.08.2022 16:06 Відповісти
Нідерландці знають тих росіян як облуплених. Хай рашики прапор змінюють на свій улюблений савєцкий, а не крадений нідерладський носять.
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30.08.2022 16:28 Відповісти
Мені чомусь Європа завжди нагадує жирафа. Поки до голови дійде...
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30.08.2022 16:31 Відповісти
Новый железный занавес для этих совков!

Хотели вернуться в советский союз - вернетесь!
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30.08.2022 17:00 Відповісти
 
 