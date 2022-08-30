Переважна більшість українських біженців - це висококваліфіковані фахівці, керівники, підприємці, - опитування

Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року.

"Переважна більшість (65%) біженців прибули до країни теперішнього перебування у березні цього року, а загалом з початку війни до кінця квітня — 84%. Серед біженців переважають жінки (93%). Найбільші вікові групи респондентів становлять люди віком від 30 до 39 років (42%) та від 40 до 49 років (29%). 83% біженців — люди з вищою або незакінченою вищою освітою", - ідеться в дослідженні.

Найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є висококваліфіковані фахівці (30%), керівники підприємств та їх підрозділів (14%), підприємці (14%), кваліфіковані робітники (12%), домогосподарки (11%).

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Як зауважується, висококваліфіковані фахівці, керівники підприємств та їх підрозділів, підприємці та домогосподарки представлені серед біженців більшою мірою, ніж загалом серед дорослого населення України перед початком війни. Так, за даними всеукраїнського опитування, що проводилося Центром Разумкова у січні 2022 року, до висококваліфікованих фахівців тоді віднесли себе 15% громадян України, до керівників підприємств та їх підрозділів — 1,5%, до підприємців — 4%, до домогосподарок — 6%.

90% опитаних біженців до війни мешкали у містах, 10% — у селах. Найбільше (45%) біженців виїхали після початку війни з центральних областей України (переважно це жителі Києва (23% усіх опитаних) та Київської області (9%)), 31% — зі східних областей, 16% — з південних областей і 8% — із західних областей.

51% респондентів відповіли, що вдома переважно розмовляють російською мовою, 40% — переважно українською. 70% вважають рідною українську мову, 20% — російську.

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4,5% опитаних зазначили, що їх житло після початку воєнних дій було повністю зруйноване, 8% — що воно постраждало, але може бути відновлене (відремонтоване), 7% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

Найчастіше про руйнування житла повідомляють біженці зі Східного регіону. Серед них 12% зазначили, що їх житло було повністю зруйноване, 11% — що воно постраждало, але може бути відновлене (відремонтоване), 11% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

74% опитаних перебувають за кордоном з дітьми, 4% — з онуками, 23% — з чоловіком чи дружиною, 17% — зі своїми батьками або батьками чоловіка чи дружини, 9% — з іншими родичами, 4% — з друзями чи знайомими, 11% — самі.

Під час опитування, що приводилося соціологічною службою Центру Разумкова в квітні-травні цього року на пунктах перетину кордону з біженцями, що поверталися в Україну, серед них була виявлена помітно нижча частка людей з дітьми (45%) порівняно з тими біженцями, що залишаються за кордоном. Це може свідчити про те, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну, очевидно, турбуючись про їхню безпеку.

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Відповідаючи на запитання, чи залишився в Україні хтось з близьких родичів, 69% респондентів називають батька чи матір, 40% чоловіка (дружину), 12% — дітей.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).