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Переважна більшість українських біженців - це висококваліфіковані фахівці, керівники, підприємці, - опитування

біженці,польща

Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. 

"Переважна більшість (65%) біженців прибули до країни теперішнього перебування у березні цього року, а загалом з початку війни до кінця квітня — 84%. Серед біженців переважають жінки (93%). Найбільші вікові групи респондентів становлять люди віком від 30 до 39 років (42%) та від 40 до 49 років (29%). 83% біженців — люди з вищою або незакінченою вищою освітою", - ідеться в дослідженні.

Найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є висококваліфіковані фахівці (30%), керівники підприємств та їх підрозділів (14%), підприємці (14%), кваліфіковані робітники (12%), домогосподарки (11%).

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Як зауважується, висококваліфіковані фахівці, керівники підприємств та їх підрозділів, підприємці та домогосподарки представлені серед біженців більшою мірою, ніж загалом серед дорослого населення України перед початком війни. Так, за даними всеукраїнського опитування, що проводилося Центром Разумкова у січні 2022 року, до висококваліфікованих фахівців тоді віднесли себе 15% громадян України, до керівників підприємств та їх підрозділів — 1,5%, до підприємців — 4%, до домогосподарок — 6%.

90% опитаних біженців до війни мешкали у містах, 10% — у селах. Найбільше (45%) біженців виїхали після початку війни з центральних областей України (переважно це жителі Києва (23% усіх опитаних) та Київської області (9%)), 31% — зі східних областей, 16% — з південних областей і 8% — із західних областей.

51% респондентів відповіли, що вдома переважно розмовляють російською мовою, 40% — переважно українською. 70% вважають рідною українську мову, 20% — російську.

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4,5% опитаних зазначили, що їх житло після початку воєнних дій було повністю зруйноване, 8% — що воно постраждало, але може бути відновлене (відремонтоване), 7% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

Найчастіше про руйнування житла повідомляють біженці зі Східного регіону. Серед них 12% зазначили, що їх житло було повністю зруйноване, 11% — що воно постраждало, але може бути відновлене (відремонтоване), 11% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

74% опитаних перебувають за кордоном з дітьми, 4% — з онуками, 23% — з чоловіком чи дружиною, 17% — зі своїми батьками або батьками чоловіка чи дружини, 9% — з іншими родичами, 4% — з друзями чи знайомими, 11% — самі.

Під час опитування, що приводилося соціологічною службою Центру Разумкова в квітні-травні цього року на пунктах перетину кордону з біженцями, що поверталися в Україну, серед них була виявлена помітно нижча частка людей з дітьми (45%) порівняно з тими біженцями, що залишаються за кордоном. Це може свідчити про те, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну, очевидно, турбуючись про їхню безпеку.

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Відповідаючи на запитання, чи залишився в Україні хтось з близьких родичів, 69% респондентів називають батька чи матір, 40% чоловіка (дружину), 12% — дітей.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

Автор: 

біженці (1863) опитування (1930) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+5
Как послушаешь истории про забитые беженцами рестораны в Молдавии, про дорогие машины, шубы, наглость. То слушать что они бедненькие и несчастные, как то тошно. Значит за границой сейчас одни - "фахівці", а остались только бесполезное быдло? Которое собирает деньги в поддержку армии, заготавливают зерно для экпорта, или те которые не убежали а остались партизанить на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью. Читать комменты типа "бідненькі" про беженцев, аж зло берёт, что у комментаторов по интеллекту?
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30.08.2022 17:13
+4
Багато там зостануться с багатох причин в тому і втрата житла.А якщо починати з нуля до чого б не там.Багато втратимо кваліфікованих робочих рук.Але до наших бізнесменів це не доходить.Якщо не дійде самі будуть працювати руками на заводах і т.і за ті зарплатні що вони ставлять використовуючи війну як спосіб збагатитися і економити.
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30.08.2022 16:24
+4
та які заводи. красти з бюджету - ось їх основний бізнес.

90% біженців хочуть повернутися в Україну. тут залишилися їх чоловіки, їх батьки.
але тут же і сидять зелені упирі(, сковирнути яких буде важко.
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30.08.2022 16:27
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Багато там зостануться с багатох причин в тому і втрата житла.А якщо починати з нуля до чого б не там.Багато втратимо кваліфікованих робочих рук.Але до наших бізнесменів це не доходить.Якщо не дійде самі будуть працювати руками на заводах і т.і за ті зарплатні що вони ставлять використовуючи війну як спосіб збагатитися і економити.
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30.08.2022 16:24 Відповісти
та які заводи. красти з бюджету - ось їх основний бізнес.

90% біженців хочуть повернутися в Україну. тут залишилися їх чоловіки, їх батьки.
але тут же і сидять зелені упирі(, сковирнути яких буде важко.
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30.08.2022 16:27 Відповісти
Після війни повернуться сюди на час а потім буде масовий відтік в еврозону.Не буде коштів не буде де працювати і не буде зарплат.Тому масово будть їхати на заробткі.
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30.08.2022 16:32 Відповісти
Це все прогнозовано. Країну просрали за 31 рік. Українці не захотіли збудувати собі Україну, тому тупін із зеленими жабами збудує Україну для себе.
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30.08.2022 17:13 Відповісти
Там теж. Ніхто вам масово роботу не буде надавати на тривалий термін тільки на підставі того, що ви з України. Ви забуваєте, що пільгові умови в Європі діють лише до березня 2023 року.

Судячи з усього, ви явно не в темі. Ви навіть не уявляєте наскільки важко отримати посвідку на постійне проживання за кордоном. Скільки це коштує нервів та грошей. так, у когось це вийде. Але, наголошую, що не більш, ніж у 20-25%. І це в кращому випадку, у випадку володіння мовою та за наявності дуже прокачаних професійних навичок.
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30.08.2022 17:19 Відповісти
Кожен обере те, що він вибере. Краще заплатити "нервами та грошима" і мати надiю отримати вид на постійне проживання, у спокійній країні, не бачачи цих зелених гнiд. Хто захоче повертатися, якщо люди, наприклад, не мають більше ні вулиці, ні дома?
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30.08.2022 17:51 Відповісти
Обрати можна що завгодно. Але багато речей залежить не від нас. Надія - це дуже добре, але не завжди стається так, як нам того хочеться. Так, за те, щоб не бачити усілякого рода гнид - не тільки зелених - можна і витратити нерви та гроші, за умови їх наявності.
Але... Посадові особи мігаційних служб сльозам не вірять. Особливою жорсткістю відрізняються візові служби Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Скандинавії. Існують непоодинокі випадки, коли матері давали згоду на тимчасове проживання, а дитині - ні. Так, подаються скарги до суду. Так, у більшості випадків суди визнають рішення міграційних служб недійсними. Але, не у всіх вистачить на це вищезгаданих нервів та грошей.
Я ось за що, а не за чиєсь бажання-небажання.
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30.08.2022 18:01 Відповісти
Яку в Польшу або в Словенію або інші країни ?Не смішіть мене ! Після війни приїдуть всі а через два місяці масово поїдуть чоловіки і жінки на заробітки хто куди проберуться бо тут буде звиздець і з роботою і зарплатою.Вже звиздець.До війни масово виїджали а ви будуєте ілюзії після війнию.Особливо молодь.До війни в Польші офіційно було 2,5 мільнони наших заробітчан неофіційно 5 ! Ви також плутаєте офіційно для біженців і зовсім інше офіційно для робітників це дів великі різниці.Так що масовий відїзд людей буде щей який.
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30.08.2022 18:07 Відповісти
А хто щось казав за робочі візи, які видаються на певний проміжок часу, доволі нетривалий, особливо якщо це стосується першого разу? Ви писали про «залишаться», а не про робочу візу.
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30.08.2022 19:39 Відповісти
Ілюзії, як раз, у вас. Ви чомусь вирішили, що після війни отримати посвідку на проживання у Європі буде дуже просто. І що достатньо буде одного бажання, щоб отримати бодай робочу візу. А про «залишитися» я й зовсім не хочу говорити.
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30.08.2022 19:50 Відповісти
Не залишаться. Не треба ілюзій. Міграційна політика західних країн не така проста, як здається на перший погляд. Майже переконаний, що 70% біженців дадуть пня під зад коліном, як тільки скінчиться війна. Використовувати будуть найменьший привід.
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30.08.2022 17:11 Відповісти
Ще раз не плутайте біженців с робітниками.Не потрібно все в купу.Ті хто поїхав повернуться подивитися і провідати а далі через 1=2 місяці будуть масово звідси їхати.Майже 1 мільйону по факту ніде жити.Вони втратили все.Вони повернуться, робоча віза і помахають рукою.Особливо молодь
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30.08.2022 18:09 Відповісти
А ви колись робили документи хоча б на робочу візу? Так ось, скажу вам, що документи вивчають дуже ретельно. Особливу увагу приділяють як раз наявності хоч якогось майна. Бажано, нерухомого. Дати людині згоду строком на 3 місяці, а потім відправити назад, згідно закону, неважко, повірте. Важко отримати як раз ДОВГОСТРОКОВУ перспективу.
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30.08.2022 18:17 Відповісти
Уже 60% працевлаштовані їм точно під зад не дадуть, робоча сила зараз необхідна там, решті відмінять пільги і хто зможе сам себе забезпечити і платити за оренду, таких людей також не виженуть...
Але враховуючи що сірійців ще до цього часу ніхто не вигнав то інших також не виженуть а вони поступово асімілюються....
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30.08.2022 18:10 Відповісти
Не дадуть. Але перевезти сім'ю у повному складі теж не дадуть. В Сирії досі йде війна, якщо ви про це. Згідно положень Дублінської конвенції, підписанти не можуть поки що витурити на законних умовах сирійців з Європи. Але ж в нас розмова за «після війни», а не «зараз».
Людей, які зможуть себе повністю самі забезпечити залишиться не так багато, як ви думаєте. Ви забуваєте за медичні страховки та податки. Це вам не Україна. І працювати цілими днями на декількох роботах за наявності дитини вам ніхто не дасть. Закони, що стосуються дітей та їхнього забезпечення та догляду в Європі дуже суворі. Ще раз наголошую на те, що САМОСТІЙНО з дитиною переважна більшість жінок, які зараз працюють по Макдональдсах у тій же Польщі, при умові зняття пільг ТРИВАЛИЙ час не протримається.
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30.08.2022 19:35 Відповісти
Я не думаю що у нас війна швидко завершиться, в європі приймаються директиви і різні плани з розрахунком що війна триватиме 3 роки, за цей час багато що зміниться для українських біженців...
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30.08.2022 19:46 Відповісти
А вам не спадало на думку, що в самій Європі за цей строк теж багато що зміниться? І не в кращий бі. У відношенні тієї ж наявності робочих місць. Криза стосується всіх. «До війни» та «після» - це дві великі різниці навіть в Європі.
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30.08.2022 19:54 Відповісти
Вони євро надрукують і закриють дірки...
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30.08.2022 21:42 Відповісти
А ми тоді чого сидимо? То давайте теж зараз надрукуємо гривні, на скільки папіру вистачить, та позакриваємо геть усі дірки в бюджеті. Вирішимо купу проблем одним простим способом. І ніхто нікуди не поїде.
Що, так не виходить? Отож бо і воно.
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30.08.2022 22:25 Відповісти
Наші гривін нікому крім нас не потрібні....
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30.08.2022 23:09 Відповісти
Серед біженців переважають жінки (93%). Джерело:
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30.08.2022 17:45 Відповісти
А скільки залишилися там чоловіків які не поверталися ще с початку війни?А скільки виїхало на початок війни?І скільки виїде після війни?
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30.08.2022 18:01 Відповісти
Якщо в нас після закінчення війни будуть європейські зарплати то проблем не буде з кваліфікованою робочою силою
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30.08.2022 16:27 Відповісти
А як же, керманич обіцяв вчителям по 4000 доларів. Май же всі повернуться. Не може ж він брехати.
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30.08.2022 17:02 Відповісти
Колишніх зарплат в долларовому еквіваленті не буде найближчих 2-3 роки після завершення війни, при умові що дадуть кошти на відновлення... Треба дивитись реально на речі
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30.08.2022 18:04 Відповісти
А звідки візьмуться "європейські зарплати"? У нас до війни їх не було при працюючий економіці
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30.08.2022 19:37 Відповісти
Менше красти+ боротьба з корупцією реальна а не показуха
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30.08.2022 20:50 Відповісти
3 14-го року боремось аж гай шумить
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30.08.2022 21:03 Відповісти
Как послушаешь истории про забитые беженцами рестораны в Молдавии, про дорогие машины, шубы, наглость. То слушать что они бедненькие и несчастные, как то тошно. Значит за границой сейчас одни - "фахівці", а остались только бесполезное быдло? Которое собирает деньги в поддержку армии, заготавливают зерно для экпорта, или те которые не убежали а остались партизанить на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью. Читать комменты типа "бідненькі" про беженцев, аж зло берёт, что у комментаторов по интеллекту?
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30.08.2022 17:13 Відповісти
То же, что и у тех самых 73%. Кому не нравится за границей - милости просим на родину. На минуточку, боевые действия идут не на всей территории Украины. Недавно прочел новость о том, что три тернополянки переехали в Японию в качестве беженцев. Один вопрос - Какого хера?!
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30.08.2022 17:24 Відповісти
Ну в простих грошей нема по закордонних сидіти .Мої знайомі всі поверталися
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30.08.2022 17:34 Відповісти
Всіх "біженців" чол. статі призовного віку треба примусово висилати обратно до України - хай боронять державу. Оставлять тільки жінок, дітей та літніх людей.
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30.08.2022 21:42 Відповісти
 
 