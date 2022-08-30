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Новини Війна
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Рада закликала міжнародні інституції відреагувати на теракт РФ в Оленівці

оленівка

Верховна Рада звернулася до ООН, Європейського Союзу, Європейської ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" із закликом засудити факт масової страти українських військовослужбовців державою-агресором в Оленівці 29 липня.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за відповідну постанову №7627 проголосували 316 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Верховна Рада закликала ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на теракт, учинений РФ, та відправити представників своїх організацій на територію колонії в Оленівці, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області для інспекційної місії.

Нардепи також звернулися до ООН та МКЧХ із проханням вжити заходів для постійного контролю за умовами тримання всіх українських військовополонених, що перебувають на території РФ і на тимчасово окупованих територіях України.

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Крім цього, парламентарії закликали ООН, Євросоюз, ОБСЄ, парламенти та уряди держав-членів НАТО визнати вбивства українських військовополонених Російською Федерацією терористичним актом і визнати країну-агресора державою - спонсором тероризму.

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: 

військовополонені (921) ВР (14949) звернення (601) теракт (1012) полонені (2259)


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Топ коментарі
+7
Оце молодці! Оце оперативність! Не пройшло і року , а Рада вже закликала міжнародні інституції відреагувати.
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30.08.2022 17:44
+5
а шо - Рада тільки дізналася про цей злочин та зібралась позачергово для заклику?!
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30.08.2022 17:42
+3
Покажчик рівня стурбованості міжнародних інстітуцій виявив 0,22 меркеля.
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30.08.2022 17:42
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Покажчик рівня стурбованості міжнародних інстітуцій виявив 0,22 меркеля.
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30.08.2022 17:42 Відповісти
а шо - Рада тільки дізналася про цей злочин та зібралась позачергово для заклику?!
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30.08.2022 17:42 Відповісти
та цілий місяць слова підбирали
насправді ні. просто цілий місяць їх ніхто не міг змусити хоч щось із себе вичавити
бо їм реально насрать на тих полонених, тих окупованих, катованих, фільтрованих
вони тільки за гроші голосують
он, закон про медіа протягли, рос мову, музику, фільми повернуть в український простір.
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30.08.2022 21:30 Відповісти
Розстріл рашистами термобаричними зарядами тюремного бараку із полоненими бійцями "Азову", які знаходились під формальним захистом МК Червоного Хреста - це сукупно і військовий злочин й цинічний акт приховування масового вбивства замучених тортурами українців.
Смерть рашистським окупантам!
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30.08.2022 17:42 Відповісти
Дійсно під "формальним" спостереженням, а не захистом Червого Хреста, бо в ним немаєх повноваженнь захисту пополених. Про це мав би пуклуватися Верховний Головнокомандувавач, але він їх здав на тортури і смерть і спихує на Червоний Хрест і ООН. А в них немає таких повноважень і не мало бути, бо це домовленість України і Засрашки при посередництві ЧХ і ООН.
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30.08.2022 18:30 Відповісти
Оце молодці! Оце оперативність! Не пройшло і року , а Рада вже закликала міжнародні інституції відреагувати.
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30.08.2022 17:44 Відповісти
Точно, с другой стороны что сама Рада сделала для решения этой проблемы и недопущения подобного в будущем, кроме требований от кого-то что-то делать?...
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30.08.2022 17:46 Відповісти
Як же вони довго спали! Хіба так можна в часи війни?
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30.08.2022 17:51 Відповісти
Так вони зреагували своєю іпотентністю
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30.08.2022 18:00 Відповісти
Зелена евакуація.
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30.08.2022 18:02 Відповісти
*****, цілий місяць пройшов вже!
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30.08.2022 18:17 Відповісти
А може щось Зеля пердне з єрмаком, подляком і агрохімією?
Щось типа "не треба заважати евакуації захисників Маріка постами в соцмережах"?
А, Зеля? Як там твої орденоносці з ОПи?
Пердять щось з цього приводу?
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30.08.2022 18:36 Відповісти
Щурі кремлівські. Який теракт? Де ви там теракт побачили? Це означає, що вони вже визначили винними окремих чи окремого терориста, а ***** і вся рашистська наволоч невинні. Це була страта. Страта військовополонених. Зрозуміло вам зебіли? Створюючи передумови рашистам для уникнення відповідальності, ви стаєте співучасниками. Ви покриваєте злочинців, знаючи, що вони вбивці.
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31.08.2022 00:04 Відповісти
 
 