Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,9 тис. осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1974 танки та 4312 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 47 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 1974 (+20),

бойових броньованих машин - 4312 (+18) од,

артилерійських систем - 1091 (+12) од,

РСЗВ - 285 (+3) од,

засоби ППО - 152 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 204 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од,

спеціальна техніка - 103 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - зазначають у Генштабі.