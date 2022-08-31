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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,9 тис. осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1974 танки та 4312 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 47 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 1974 (+20),
бойових броньованих машин - 4312 (+18) од,
артилерійських систем - 1091 (+12) од,
РСЗВ - 285 (+3) од,
засоби ППО - 152 (+1) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 204 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),
крилаті ракети - 196 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од,
спеціальна техніка - 103 (+0).

Також читайте: Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема на Бахмутському напрямку, тривають бої, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,9 тис. осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1974 танки та 4312 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) техніка (1819) втрати (4380)


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Топ коментарі
+19
Ні хрена собі. Особливо по танкам.
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31.08.2022 10:05
+18
50 тысяч, 2000 танков. Скоро. Время для жестов доброй воли. Прошлые были на 20 и 30 тысячах
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31.08.2022 10:04
+14
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воюють самі з собою, а майже 50 тисяч кацапів здохли переляку...
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31.08.2022 11:19
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50 тысяч, 2000 танков. Скоро. Время для жестов доброй воли. Прошлые были на 20 и 30 тысячах
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31.08.2022 10:04 Відповісти
Ні хрена собі. Особливо по танкам.
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31.08.2022 10:05 Відповісти
Вчора було 37550. Це на цензорi вчоране оновили iнформацiю
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31.08.2022 10:10 Відповісти
ага, правда! витер, бо херню зморозив
Соррі, колеги-юзери.
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31.08.2022 10:11 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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31.08.2022 10:12 Відповісти
Судя по цифрам начинается заруба. Героям Слава!
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31.08.2022 10:19 Відповісти
Це ще не був великий контрнаступ. Це було промацування
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31.08.2022 10:28 Відповісти
Особового складу мало. Мабуть гарно тікають. Що вони робити будуть, як наші до Дніпра їх припруть?
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31.08.2022 10:24 Відповісти
І це ще ми не починали! Це поки що тільки виключно "жести доброї волі"....
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31.08.2022 10:49 Відповісти
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воюють самі з собою, а майже 50 тисяч кацапів здохли переляку...
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31.08.2022 11:19 Відповісти
Валька знову набухалась. Жіночій алкоголізм не лікується...
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31.08.2022 14:27 Відповісти
плюсы жирные сегодня, сразу видно активность.
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31.08.2022 10:52 Відповісти
 
 