У ПАРЄ засудили спроби показового суду над українськими полоненими

У Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) рішуче засудили будь-які спроби фейкового показового суду над українськими полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У ПАРЄ оприлюднили письмову декларацію №751, яка закликає поважати статус військовополонених згідно з міжнародним гуманітарним правом. У документі йдеться, зокрема, про те, що після розстрілу українських військовополонених в Оленівці Росія шукає нові виправдання для своїх військових злочинів.

Підписанти декларації наголошують, що всі військовополонені вважаються захищеними Третьою Женевською конвенцією 1949 року. Норми щодо статусу військовополонених є основними положеннями міжнародного гуманітарного права.

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Делегати ПАРЄ обурені матеріалами у деяких ЗМІ з кадрами кліток, у яких начебто утримуватимуть обвинувачених.

Крім представників України, декларацію підписали парламентарі: Азербайджану, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Польщі та Румунії.