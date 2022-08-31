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У ПАРЄ засудили спроби показового суду над українськими полоненими

парє

У Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) рішуче засудили будь-які спроби фейкового показового суду над українськими полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У ПАРЄ оприлюднили письмову декларацію №751, яка закликає поважати статус військовополонених згідно з міжнародним гуманітарним правом. У документі йдеться, зокрема, про те, що після розстрілу українських військовополонених в Оленівці Росія шукає нові виправдання для своїх військових злочинів.

Підписанти декларації наголошують, що всі військовополонені вважаються захищеними Третьою Женевською конвенцією 1949 року. Норми щодо статусу військовополонених є основними положеннями міжнародного гуманітарного права.

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Делегати ПАРЄ обурені матеріалами у деяких ЗМІ з кадрами кліток, у яких начебто утримуватимуть обвинувачених.

Крім представників України, декларацію підписали парламентарі: Азербайджану, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Польщі та Румунії.

Автор: 

ПАРЄ (846) суд (11646) полонені (2248)


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Стурбувалися мабуть...
Ушлепки еще те...
Как и наши, которые до сих пор не подняли этот вопрос во всем мире
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31.08.2022 22:08 Відповісти
А когда Азов будет освобождён ?
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31.08.2022 22:14 Відповісти
еще одна бесполезная организация
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31.08.2022 22:34 Відповісти
Якось, інколи, десь починаєш розуміти справжніх терористів, що зариваються ну в те саме паре і всім ріжуть що небуть. А краще в бункер на банковій
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01.09.2022 01:56 Відповісти
ну хоч щось
спасибі і за це
всі організації уже на вухах повинні стояти
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01.09.2022 09:40 Відповісти
 
 