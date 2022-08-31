У ПАРЄ засудили спроби показового суду над українськими полоненими
У Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) рішуче засудили будь-які спроби фейкового показового суду над українськими полоненими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
У ПАРЄ оприлюднили письмову декларацію №751, яка закликає поважати статус військовополонених згідно з міжнародним гуманітарним правом. У документі йдеться, зокрема, про те, що після розстрілу українських військовополонених в Оленівці Росія шукає нові виправдання для своїх військових злочинів.
Підписанти декларації наголошують, що всі військовополонені вважаються захищеними Третьою Женевською конвенцією 1949 року. Норми щодо статусу військовополонених є основними положеннями міжнародного гуманітарного права.
Делегати ПАРЄ обурені матеріалами у деяких ЗМІ з кадрами кліток, у яких начебто утримуватимуть обвинувачених.
Крім представників України, декларацію підписали парламентарі: Азербайджану, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Польщі та Румунії.
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Как и наши, которые до сих пор не подняли этот вопрос во всем мире
спасибі і за це
всі організації уже на вухах повинні стояти