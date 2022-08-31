В ПАСЕ осудили попытки показательного суда над украинскими пленниками

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) решительно осудили любые попытки фейкового показательного суда над украинскими пленниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В ПАСЕ обнародовали письменную декларацию №751, призывающую уважать статус военнопленных согласно международному гуманитарному праву. В документе говорится, в частности, о том, что после расстрела украинских военнопленных в Оленовке, Россия ищет новые оправдания для своих военных преступлений.

Подписанты декларации отмечают, что все военнопленные считаются защищенными Третьей Женевской конвенцией 1949 года. Нормы статуса военнопленных являются основными положениями международного гуманитарного права.

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Делегаты ПАСЕ возмущены материалами в некоторых СМИ с кадрами клеток, в которых будут якобы содержаться обвиняемые.

Кроме представителей Украины, декларацию подписали парламентарии: Азербайджан, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Франция, Польша и Румыния.

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