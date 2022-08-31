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В ПАСЕ осудили попытки показательного суда над украинскими пленниками

парє

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) решительно осудили любые попытки фейкового показательного суда над украинскими пленниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В ПАСЕ обнародовали письменную декларацию №751, призывающую уважать статус военнопленных согласно международному гуманитарному праву. В документе говорится, в частности, о том, что после расстрела украинских военнопленных в Оленовке, Россия ищет новые оправдания для своих военных преступлений.

Подписанты декларации отмечают, что все военнопленные считаются защищенными Третьей Женевской конвенцией 1949 года. Нормы статуса военнопленных являются основными положениями международного гуманитарного права.

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Делегаты ПАСЕ возмущены материалами в некоторых СМИ с кадрами клеток, в которых будут якобы содержаться обвиняемые.

Кроме представителей Украины, декларацию подписали парламентарии: Азербайджан, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Франция, Польша и Румыния.

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Автор: 

ПАСЕ (1665) суд (25072) пленные (2124)


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Стурбувалися мабуть...
Ушлепки еще те...
Как и наши, которые до сих пор не подняли этот вопрос во всем мире
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31.08.2022 22:08 Ответить
А когда Азов будет освобождён ?
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31.08.2022 22:14 Ответить
еще одна бесполезная организация
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31.08.2022 22:34 Ответить
Якось, інколи, десь починаєш розуміти справжніх терористів, що зариваються ну в те саме паре і всім ріжуть що небуть. А краще в бункер на банковій
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01.09.2022 01:56 Ответить
ну хоч щось
спасибі і за це
всі організації уже на вухах повинні стояти
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01.09.2022 09:40 Ответить
 
 