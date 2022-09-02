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МАГАТЕ встановлює постійну присутність на Запорізькій АЕС, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про встановлення постійної присутності агентства на окупованій Росією Запорізькій атомній станції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкта. Звичайно, багато чого ще потрібно зробити. Моя команда залишається, і, що більш важливо і що найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність зі сторони МАГАТЕ тут", – сказав Гроссі.

Раніше НАЕК "Енергоатом", до складу якої входить ЗАЕС, повідомила, що станом на 18.00 четверга Гроссі покинув станцію. Разом із ним зі станції виїхала більшість членів делегації.

За даними "Енергоатома", на ЗАЕС залишилися п'ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. "Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили у НАЕК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. ВIДЕО

Місія МАГАТЕ прибула на захоплену російськими військами ЗАЕС 1 вересня приблизно після 14:00. За заявами окупаційної влади, експерти МАГАТЕ, які залишили станцію, "мають виїхати за підконтрольну РФ територію до 20:00".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Це як обеесє на Домбасі. Надовго і безрезультатно.
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01.09.2022 20:32
+13
Ничего позитивного.Этим они " узаконят" присутствие окупантов." Вот,смотрите,здесь МАГАТЭ!" " Впереди МАГАТЭ, а мы за их спиной.И пусть только попробуют стрелять"
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01.09.2022 20:37
+12
аби на краще...
чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
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01.09.2022 20:38
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Це як обеесє на Домбасі. Надовго і безрезультатно.
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01.09.2022 20:32 Відповісти
Чому безрезультатно? На основі звітів ОБСЄ Євросоюз щопівроку продвжував санкції накладені на РФ.
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01.09.2022 20:54 Відповісти
Гарна та позитивна новина...
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01.09.2022 20:33 Відповісти
Реакція Вассермана теж буває позитивна, але ця новина чомусь погана для пацієнта 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Ви оптимістичний песиміст, чи песимістичний оптиміст?
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01.09.2022 20:41 Відповісти
Песиміст: Гірше бути вже не може...
Оптиміст: Може! Авжеж може!
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01.09.2022 21:20 Відповісти
Як кажуть євреї: Ніколи не буває так погано, щоб не могло стати ще гірше.
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01.09.2022 21:39 Відповісти
Ні те ні друге. Він цинік
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02.09.2022 00:20 Відповісти
Це вже щось!
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Щось це все підозріло. Ну не довіряю я їм. Вони можуть бути агентами рф і наприклад мати за ціль знищити можливість використання аес в майбутньому.
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01.09.2022 20:34 Відповісти
І що, це завадить нашому спецназу вирізати кацапів, які будуть шаритись на станції, чи може змінить траекторію прольоту снарядів Хаймарсів.😝😝😝😝😝😜🤪
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01.09.2022 20:36 Відповісти
Ничего позитивного.Этим они " узаконят" присутствие окупантов." Вот,смотрите,здесь МАГАТЭ!" " Впереди МАГАТЭ, а мы за их спиной.И пусть только попробуют стрелять"
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01.09.2022 20:37 Відповісти
Алексей присутствие МАГАТЭ на станции АЭС обнуляет наглостьл кацапов стрелять по Энергодару и Никополю и прочим с территории станции... у них МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКС ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС.. ПРИЧЕМ ООН ********* ***** понмиает чтосраться с ООН это все ***** полная для Рассеи..ее Резолюцией ООН выведутв статус террорестической страны со всеми последствиями типа Югославии...
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01.09.2022 20:41 Відповісти
Орки шмаляють також з прилеглих територій,не тільки з АЕС.
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01.09.2022 21:25 Відповісти
До 3 вересня це "постійна присутність"?

Ааа, віртуальна; "мыслями мы с вами, товарисчи".
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01.09.2022 22:46 Відповісти
Слушне зауваження. Правда РФія ніколи, на відміну від СССР,не могла второпати чому з неї весь світ насміхається. Це одна справа коли велічіє на голові і зовсім інша коли воно вилазить із дупи
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02.09.2022 00:24 Відповісти
Не узаконять. Якщо звільнять Енергодар і прилеглі тариторії - самі звалять. Сенс їм з ЗАЕС Брестську фортецю робити?
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01.09.2022 20:43 Відповісти
аби на краще...
чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Вопрос в том, как поступят орки. Если экспертов оставят, это признание собственного поражения и АЭС остается под Украиной. Если попросят уйти, то возможен вариант, когда Гросси попросит НАТО об их (экспертов) защите. Украине не может напрямую попросить НАТО, а Гросси может.
И тогда что? Орки напрямую столкнутся с НАТО?
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01.09.2022 20:39 Відповісти
Кацапы росатомцев из ЗАЭС уже забрали. Похоже будет имитировать теракт.
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01.09.2022 21:23 Відповісти
Хай попробують. США і НАТО вже попередили ПНХ що за такі викрутаси він може забути про державу Росія з усім населення та містами
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02.09.2022 00:26 Відповісти
Миссия МАГАТЕ очень быстро себалась походу так ничего и не осмотрев, оставив всего пятеро грузчиков. Чего приезжали?
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01.09.2022 20:43 Відповісти
VOLVO XC 70 - Отлично ответил
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01.09.2022 20:47 Відповісти
Так "постiйна присутнicть", или до 3 сентября?
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01.09.2022 20:43 Відповісти
Постійно? Це аж до третього вересня?
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01.09.2022 20:45 Відповісти
а заручників - персонал станції??? капець прогулялись піндерасти..
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01.09.2022 20:53 Відповісти
А що може зробити для заручників група інженерів-задротів? Вони приїхали робити свою роботу, та ще й по сусідству з озброєними кацапами
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01.09.2022 21:09 Відповісти
Кацапам лучше уехать с атомной станции
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01.09.2022 21:11 Відповісти
Кацапам закраще усім ЗДОХНУТИ! УСІМ!
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01.09.2022 21:43 Відповісти
Кацапи тупі як валянки. В Рудому лісі під Чорнобелем рили окопи в плямі радіоактивного забруднення і тепер отримали статус ВАШЕ СІЯТЄЛЬСТВО
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02.09.2022 00:29 Відповісти
Нет,в природе должны быть мухи,крысы,глисты,кацапы. Чтобы мы понимали как без них хорошо,хорошо когда их прогнали. Чтобы ценили счастье мирной жизни-и поэтому готовились к войне а не к шашлыкам. Пусть кацапы живут и показывают всем как плохо быть кацапом
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02.09.2022 10:28 Відповісти
будут гузских прикрывать??
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01.09.2022 21:15 Відповісти
Кацапи таки обісралися від погроз країн Заходу.
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01.09.2022 21:22 Відповісти
І що ? Завтра рашофашисти будуть гатити по ЗАЕС і скажуть , що це не ми , що далі ?
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01.09.2022 21:27 Відповісти
Кацапы ****** - и это факт!
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01.09.2022 21:28 Відповісти
Печалька в том, что их полномочия не выходят за рамки контроля безопасности станции.
То есть решать куда пойдёт электричество будут не они.
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01.09.2022 21:54 Відповісти
Довго чухались.
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01.09.2022 22:06 Відповісти
судячи з усього, готується черговий "акт добрАй вАли"
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01.09.2022 22:07 Відповісти
Це лайно а не вихід ! На ЗАЕС повинні зайти або оон або рашка повинна покинути станцію .Інше все це лайно !
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01.09.2022 23:58 Відповісти
Неприятная деталь - на ЗАЭС геройски не приехал с делегацией ни один представитель НАЭК из Киева - а это,между прочим, эксплуатирующая организация - формальный хозяин станции.Россияне насовали своих,а НАЭК бережет свои драгоценные жопы.
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02.09.2022 09:09 Відповісти
Понты мавзолейные это тоже оружие против НАТО...
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02.09.2022 09:45 Відповісти
МАГАТЕ тепер буде безпосередньо контролювати роботу українських заручників-працівників на станції і це вже перемога.
Пора вже вивісити там лозунг"Arbeit macht frei" (Праця робить вільним») як в нацистських концтаборах.
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02.09.2022 10:36 Відповісти
 
 