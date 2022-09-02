МАГАТЕ встановлює постійну присутність на Запорізькій АЕС, - Гроссі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про встановлення постійної присутності агентства на окупованій Росією Запорізькій атомній станції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкта. Звичайно, багато чого ще потрібно зробити. Моя команда залишається, і, що більш важливо і що найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність зі сторони МАГАТЕ тут", – сказав Гроссі.
Раніше НАЕК "Енергоатом", до складу якої входить ЗАЕС, повідомила, що станом на 18.00 четверга Гроссі покинув станцію. Разом із ним зі станції виїхала більшість членів делегації.
За даними "Енергоатома", на ЗАЕС залишилися п'ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. "Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили у НАЕК.
Місія МАГАТЕ прибула на захоплену російськими військами ЗАЕС 1 вересня приблизно після 14:00. За заявами окупаційної влади, експерти МАГАТЕ, які залишили станцію, "мають виїхати за підконтрольну РФ територію до 20:00".
Будь ласка, зачекайте...
Оптиміст: Може! Авжеж може!
Ааа, віртуальна; "мыслями мы с вами, товарисчи".
чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
И тогда что? Орки напрямую столкнутся с НАТО?
То есть решать куда пойдёт электричество будут не они.
Пора вже вивісити там лозунг"Arbeit macht frei" (Праця робить вільним») як в нацистських концтаборах.