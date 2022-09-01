РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7894 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
12 379 42
война (46486) МАГАТЭ (256) Запорожская АЭС (540) Рафаэль Гросси (102)

МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.

Ранее НАЭК "Энергоатом", в состав которой входит ЗАЭС, сообщила, что по состоянию на 18:00 четверга Гросси покинул станцию. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

Читайте также: Глава МАГАТЭ Гросси и часть членов миссии покинули Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

По данным "Энергоатома", на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. "Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – отметили в НАЭК.

Миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими войсками ЗАЭС 1 сентября, приблизительно после 14:00. По заявлениям оккупационных властей, покинувшие станцию эксперты МАГАТЭ "должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Це як обеесє на Домбасі. Надовго і безрезультатно.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:32
+13
Ничего позитивного.Этим они " узаконят" присутствие окупантов." Вот,смотрите,здесь МАГАТЭ!" " Впереди МАГАТЭ, а мы за их спиной.И пусть только попробуют стрелять"
показать весь комментарий
01.09.2022 20:37
+12
аби на краще...
чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
показать весь комментарий
01.09.2022 20:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це як обеесє на Домбасі. Надовго і безрезультатно.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:32 Ответить
Чому безрезультатно? На основі звітів ОБСЄ Євросоюз щопівроку продвжував санкції накладені на РФ.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:54 Ответить
Гарна та позитивна новина...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:33 Ответить
Реакція Вассермана теж буває позитивна, але ця новина чомусь погана для пацієнта 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
01.09.2022 20:38 Ответить
Ви оптимістичний песиміст, чи песимістичний оптиміст?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:41 Ответить
Песиміст: Гірше бути вже не може...
Оптиміст: Може! Авжеж може!
показать весь комментарий
01.09.2022 21:20 Ответить
Як кажуть євреї: Ніколи не буває так погано, щоб не могло стати ще гірше.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:39 Ответить
Ні те ні друге. Він цинік
показать весь комментарий
02.09.2022 00:20 Ответить
Це вже щось!
показать весь комментарий
01.09.2022 20:38 Ответить
Щось це все підозріло. Ну не довіряю я їм. Вони можуть бути агентами рф і наприклад мати за ціль знищити можливість використання аес в майбутньому.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:34 Ответить
І що, це завадить нашому спецназу вирізати кацапів, які будуть шаритись на станції, чи може змінить траекторію прольоту снарядів Хаймарсів.😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
01.09.2022 20:36 Ответить
Ничего позитивного.Этим они " узаконят" присутствие окупантов." Вот,смотрите,здесь МАГАТЭ!" " Впереди МАГАТЭ, а мы за их спиной.И пусть только попробуют стрелять"
показать весь комментарий
01.09.2022 20:37 Ответить
Алексей присутствие МАГАТЭ на станции АЭС обнуляет наглостьл кацапов стрелять по Энергодару и Никополю и прочим с территории станции... у них МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКС ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС.. ПРИЧЕМ ООН ********* ***** понмиает чтосраться с ООН это все ***** полная для Рассеи..ее Резолюцией ООН выведутв статус террорестической страны со всеми последствиями типа Югославии...
показать весь комментарий
01.09.2022 20:41 Ответить
Орки шмаляють також з прилеглих територій,не тільки з АЕС.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:25 Ответить
До 3 вересня це "постійна присутність"?

Ааа, віртуальна; "мыслями мы с вами, товарисчи".
показать весь комментарий
01.09.2022 22:46 Ответить
Слушне зауваження. Правда РФія ніколи, на відміну від СССР,не могла второпати чому з неї весь світ насміхається. Це одна справа коли велічіє на голові і зовсім інша коли воно вилазить із дупи
показать весь комментарий
02.09.2022 00:24 Ответить
Не узаконять. Якщо звільнять Енергодар і прилеглі тариторії - самі звалять. Сенс їм з ЗАЕС Брестську фортецю робити?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:43 Ответить
аби на краще...
чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
показать весь комментарий
01.09.2022 20:38 Ответить
Вопрос в том, как поступят орки. Если экспертов оставят, это признание собственного поражения и АЭС остается под Украиной. Если попросят уйти, то возможен вариант, когда Гросси попросит НАТО об их (экспертов) защите. Украине не может напрямую попросить НАТО, а Гросси может.
И тогда что? Орки напрямую столкнутся с НАТО?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:39 Ответить
Кацапы росатомцев из ЗАЭС уже забрали. Похоже будет имитировать теракт.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:23 Ответить
Хай попробують. США і НАТО вже попередили ПНХ що за такі викрутаси він може забути про державу Росія з усім населення та містами
показать весь комментарий
02.09.2022 00:26 Ответить
Миссия МАГАТЕ очень быстро себалась походу так ничего и не осмотрев, оставив всего пятеро грузчиков. Чего приезжали?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:43 Ответить
VOLVO XC 70 - Отлично ответил
показать весь комментарий
01.09.2022 20:47 Ответить
Так "постiйна присутнicть", или до 3 сентября?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:43 Ответить
Постійно? Це аж до третього вересня?
показать весь комментарий
01.09.2022 20:45 Ответить
а заручників - персонал станції??? капець прогулялись піндерасти..
показать весь комментарий
01.09.2022 20:53 Ответить
А що може зробити для заручників група інженерів-задротів? Вони приїхали робити свою роботу, та ще й по сусідству з озброєними кацапами
показать весь комментарий
01.09.2022 21:09 Ответить
Кацапам лучше уехать с атомной станции
показать весь комментарий
01.09.2022 21:11 Ответить
Кацапам закраще усім ЗДОХНУТИ! УСІМ!
показать весь комментарий
01.09.2022 21:43 Ответить
Кацапи тупі як валянки. В Рудому лісі під Чорнобелем рили окопи в плямі радіоактивного забруднення і тепер отримали статус ВАШЕ СІЯТЄЛЬСТВО
показать весь комментарий
02.09.2022 00:29 Ответить
Нет,в природе должны быть мухи,крысы,глисты,кацапы. Чтобы мы понимали как без них хорошо,хорошо когда их прогнали. Чтобы ценили счастье мирной жизни-и поэтому готовились к войне а не к шашлыкам. Пусть кацапы живут и показывают всем как плохо быть кацапом
показать весь комментарий
02.09.2022 10:28 Ответить
будут гузских прикрывать??
показать весь комментарий
01.09.2022 21:15 Ответить
Кацапи таки обісралися від погроз країн Заходу.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:22 Ответить
І що ? Завтра рашофашисти будуть гатити по ЗАЕС і скажуть , що це не ми , що далі ?
показать весь комментарий
01.09.2022 21:27 Ответить
Кацапы ****** - и это факт!
показать весь комментарий
01.09.2022 21:28 Ответить
Печалька в том, что их полномочия не выходят за рамки контроля безопасности станции.
То есть решать куда пойдёт электричество будут не они.
показать весь комментарий
01.09.2022 21:54 Ответить
Довго чухались.
показать весь комментарий
01.09.2022 22:06 Ответить
судячи з усього, готується черговий "акт добрАй вАли"
показать весь комментарий
01.09.2022 22:07 Ответить
Це лайно а не вихід ! На ЗАЕС повинні зайти або оон або рашка повинна покинути станцію .Інше все це лайно !
показать весь комментарий
01.09.2022 23:58 Ответить
Неприятная деталь - на ЗАЭС геройски не приехал с делегацией ни один представитель НАЭК из Киева - а это,между прочим, эксплуатирующая организация - формальный хозяин станции.Россияне насовали своих,а НАЭК бережет свои драгоценные жопы.
показать весь комментарий
02.09.2022 09:09 Ответить
Понты мавзолейные это тоже оружие против НАТО...
показать весь комментарий
02.09.2022 09:45 Ответить
МАГАТЕ тепер буде безпосередньо контролювати роботу українських заручників-працівників на станції і це вже перемога.
Пора вже вивісити там лозунг"Arbeit macht frei" (Праця робить вільним») як в нацистських концтаборах.
показать весь комментарий
02.09.2022 10:36 Ответить
 
 