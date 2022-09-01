МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - Гросси
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.
Ранее НАЭК "Энергоатом", в состав которой входит ЗАЭС, сообщила, что по состоянию на 18:00 четверга Гросси покинул станцию. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.
По данным "Энергоатома", на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. "Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – отметили в НАЭК.
Миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими войсками ЗАЭС 1 сентября, приблизительно после 14:00. По заявлениям оккупационных властей, покинувшие станцию эксперты МАГАТЭ "должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00".
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Оптиміст: Може! Авжеж може!
Ааа, віртуальна; "мыслями мы с вами, товарисчи".
чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
И тогда что? Орки напрямую столкнутся с НАТО?
То есть решать куда пойдёт электричество будут не они.
Пора вже вивісити там лозунг"Arbeit macht frei" (Праця робить вільним») як в нацистських концтаборах.