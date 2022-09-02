У вищих навчальних закладах достатньо гуртожитків для переселенців, - Верещук
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В Україні не було випадків виселення внутрішньо переміщених осіб з гуртожитків вищих навчальних закладів у зв’язку з початком нового навчального року.
Про це віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Ні, немає (випадків виселення ВПО з цих гуртожитків – ред.). Є випадки переселення. Тобто, виселити в нікуди людей не можна. Це заборонено, і це знають усі ректорати, знають всі, кому це потрібно. Йдеться тільки про переселення", - сказала вона.
При цьому Верещук запевнила, що наразі гуртожитків достатньо, бо далеко не всі виші почали офлайн-навчання, тому, за її словами, тут проблеми немає.
"Проблема в іншому – щоб якомога швидше люди евакуювалися і якомога швидше адаптувалися, бо гуртожитки потребують, зокрема, і ремонту, і додаткової уваги місцевої влади тощо. Тому процес евакуації має бути якомога швидший. Освітянські заклади готові, наскільки вони можуть бути готові", - заявила урядовиця.
Вона зазначила, що українська влада чекає людей з тимчасово непідконтрольних територій.
"Наша армія зробить усе, аби деокупація була якнайшвидшою. І щоб допомогти їй це зробити, щоб рф не використовувала наших дітей ні ментально, ні фізично, утримуючи їх як живий щит, потрібно зважитися, прийняти відповідальне рішення батькам і вивезти своїх дітей, допомогти їх урятувати... А ми - допоможемо. Самі вони тут не залишаться", - запевнила віцепрем’єр.
У відповідь на зауваження, що виїхати з тимчасово захоплених територій не дуже просто - зокрема, у Василівці люди помирають у чергах на виїзд, - Верещук заявила, що можна виїхати й через рф: "Якщо є такий шлях, його треба теж використати".
"Можна виїхати через тимчасово окупований український Крим, і люди цим теж користуються. Як і через Василівку. Дійсно, там дуже важко, там жахливі умови. Туди поїхала місія МАГАТЕ, вони, напевно, побачать, які там черги і страшні умови, у яких люди змушені чекати добами... Але це не має зупиняти батьків, які хочуть урятувати своїх дітей", - наголосила Верещук.
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Уже можно строить террариум на троих
https://www.youtube.com/watch?v=vbOyrkRTRNQ
Забыл или передумал?
Во время предвыборной кампании
Зеленский, отвечая на вопрос журналистов - будет ли он пользоваться государственными резиденциями, заявил, что не видит в них никакого смысла.
«Пускай в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно необходимо», -
говорил ТОГДА Зеленский.
Президентская дача представляет из себя трехэтажный особняк, площадью более 2000 кв м
Как выяснили журналисты, в конце прошлого года сотни тысяч гривен из бюджета были потрачены на ремонт дома
В принципе ничего незаконного президент не делает, проживая на государственной даче,
разве что нарушает данные им же самим предвыборные обещания, которые и помогли ему занять этот высокий пост.
Їм що мало ************* театру ? Ті сволоти заради піару ризикують життям дітей. Це вже можна назвати геноцидом! Геноцидом владою "власного" народу! Вони будуть нести за це відповідальність?!!!