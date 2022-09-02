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гуртожиток (111) переселенці (514) Верещук (605)

У вищих навчальних закладах достатньо гуртожитків для переселенців, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переселенці

В Україні не було випадків виселення внутрішньо переміщених осіб з гуртожитків вищих навчальних закладів у зв’язку з початком нового навчального року.

Про це віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Ні, немає (випадків виселення ВПО з цих гуртожитків – ред.). Є випадки переселення. Тобто, виселити в нікуди людей не можна. Це заборонено, і це знають усі ректорати, знають всі, кому це потрібно. Йдеться тільки про переселення", - сказала вона.

При цьому Верещук запевнила, що наразі гуртожитків достатньо, бо далеко не всі виші почали офлайн-навчання, тому, за її словами, тут проблеми немає.

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"Проблема в іншому – щоб якомога швидше люди евакуювалися і якомога швидше адаптувалися, бо гуртожитки потребують, зокрема, і ремонту, і додаткової уваги місцевої влади тощо. Тому процес евакуації має бути якомога швидший. Освітянські заклади готові, наскільки вони можуть бути готові", - заявила урядовиця.

Вона зазначила, що українська влада чекає людей з тимчасово непідконтрольних територій.

"Наша армія зробить усе, аби деокупація була якнайшвидшою. І щоб допомогти їй це зробити, щоб рф не використовувала наших дітей ні ментально, ні фізично, утримуючи їх як живий щит, потрібно зважитися, прийняти відповідальне рішення батькам і вивезти своїх дітей, допомогти їх урятувати... А ми - допоможемо. Самі вони тут не залишаться", - запевнила віцепрем’єр.

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У відповідь на зауваження, що виїхати з тимчасово захоплених територій не дуже просто - зокрема, у Василівці люди помирають у чергах на виїзд, - Верещук заявила, що можна виїхати й через рф: "Якщо є такий шлях, його треба теж використати".

"Можна виїхати через тимчасово окупований український Крим, і люди цим теж користуються. Як і через Василівку. Дійсно, там дуже важко, там жахливі умови. Туди поїхала місія МАГАТЕ, вони, напевно, побачать, які там черги і страшні умови, у яких люди змушені чекати добами... Але це не має зупиняти батьків, які хочуть урятувати своїх дітей", - наголосила Верещук.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Еще одна хитрожопая - целая глава партии "СН" Елена Шуляк. 9 марта, когда сданные зеленой властью люди отчаянно вели борьбу с врагом и чем только могли помагали ВСУ и теробороне, ее муж и родной брат пересекли границу с Польшей и вывезли огромные деньги, драгоценности, шубы, старинные иконы, часы и др. "Слуги народа" - одно ворье, последние подонки, предатели и в тылу и на оккупированной территории.
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02.09.2022 01:58
+13
Мосейчукча, верещукча и безглузда.
Уже можно строить террариум на троих
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02.09.2022 01:38
+9
Зеленский передумал отдавать госдачи детям и решил сам поселиться на одной из них

Президентская дача представляет из себя трехэтажный особняк, площадью более 2000 кв м

Как выяснили журналисты, в конце прошлого года сотни тысяч гривен из бюджета были потрачены на ремонт дома

В принципе ничего незаконного президент не делает, проживая на государственной даче,

разве что нарушает данные им же самим предвыборные обещания, которые и помогли ему занять этот высокий пост.
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02.09.2022 01:35
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верещучка далеко не ушла.....
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02.09.2022 01:25 Відповісти
Мосейчукча, верещукча и безглузда.
Уже можно строить террариум на троих
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02.09.2022 01:38 Відповісти
Еще одна хитрожопая - целая глава партии "СН" Елена Шуляк. 9 марта, когда сданные зеленой властью люди отчаянно вели борьбу с врагом и чем только могли помагали ВСУ и теробороне, ее муж и родной брат пересекли границу с Польшей и вывезли огромные деньги, драгоценности, шубы, старинные иконы, часы и др. "Слуги народа" - одно ворье, последние подонки, предатели и в тылу и на оккупированной территории.
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02.09.2022 01:58 Відповісти
Губернатор» Зеленского воровал гуманитарку в промышленных масштабах у военных и переселенцев и почему войска РФ без труда проходили области, где Банковая продала власть российским финансово-промышленным группам
https://www.youtube.com/watch?v=vbOyrkRTRNQ
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02.09.2022 02:00 Відповісти
Боже, і вона ще працювала лікарем з такими гнилими зубами, як гнилий паркан, тьху.
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02.09.2022 09:10 Відповісти
Благодаря Верещук превратим ВНЗ в гуртожитки. А когда -то ж ЗЄ обещал отдать все резиденции детям.
Забыл или передумал?

Во время предвыборной кампании

Зеленский, отвечая на вопрос журналистов - будет ли он пользоваться государственными резиденциями, заявил, что не видит в них никакого смысла.

«Пускай в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно необходимо», -

говорил ТОГДА Зеленский.
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02.09.2022 01:28 Відповісти
Зеленский передумал отдавать госдачи детям и решил сам поселиться на одной из них

Президентская дача представляет из себя трехэтажный особняк, площадью более 2000 кв м

Как выяснили журналисты, в конце прошлого года сотни тысяч гривен из бюджета были потрачены на ремонт дома

В принципе ничего незаконного президент не делает, проживая на государственной даче,

разве что нарушает данные им же самим предвыборные обещания, которые и помогли ему занять этот высокий пост.
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02.09.2022 01:35 Відповісти
Потвора
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02.09.2022 05:14 Відповісти
...офіцер військового управління тактичного рівня,не по профілю працює в лиху годину.
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02.09.2022 06:15 Відповісти
Вопрос куда теперь заочникам поселяться?
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02.09.2022 06:49 Відповісти
А продажна "зелена влада" зробила все для швидкої окупації півдня країни. І тепер заводить учнів у школи при тому що *уйло прострілює всю Україну!
Їм що мало ************* театру ? Ті сволоти заради піару ризикують життям дітей. Це вже можна назвати геноцидом! Геноцидом владою "власного" народу! Вони будуть нести за це відповідальність?!!!
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02.09.2022 06:58 Відповісти
Окупанти сказали, що ті батьки, які не приведуть дітей до російських шкіл на окупованих територіях, у них будуть забирати дітей, людям виходу вони не залишили.
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02.09.2022 09:13 Відповісти
Коли пані Верещук відкриває рота, усім треба закривати вуха. Ця дурепа знає, що українців на Криму вже фільтрують і є висока вірогідність опинитися не в Європі, а за Уралом? Крім того, у кого з переселенців є доляри для пересування з Криму до України через територію московії, Латвії, Литви та Польщі?
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02.09.2022 07:07 Відповісти
А яке відношення має ця чорнорота до гуртожитків які належать ВУЗам? Чи вона вирішує проблеми які в них Є?
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02.09.2022 07:31 Відповісти
 
 