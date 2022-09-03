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Понад 300 російських окупантів загинули внаслідок "хлопків" у Кремінній, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арта,війна,зсу,артилерія

ЗСУ завдали ударів по Кремінній на окупованій Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас кілька днів поспіль у Креміннй щось відбувається. Якісь постійні "хлопки". Лише за кілька днів близько батальйону, понад 300 осіб загинули та велику кількість техніки там знищено. Це тільки Кремінна", - сказав він.

Також читайте: До Кремінної "завітало бавовнятко", - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
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03.09.2022 15:22
+15
повідомлення офіційної особи, ти чим не задоволене, свіжевилуплене? Реєстрація:03.07.2022
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03.09.2022 15:23
+13
Великое дело - бавовна.
Как будто простые слова.
Пришла и забрала уродов,
На очереди город Москва.

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03.09.2022 15:23
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повідомлення офіційної особи, ти чим не задоволене, свіжевилуплене? Реєстрація:03.07.2022
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03.09.2022 15:23 Відповісти
засланий казачок,або подолятко
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03.09.2022 15:45 Відповісти
Кацап?
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03.09.2022 15:40 Відповісти
ПНХ, адекват!
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03.09.2022 15:58 Відповісти
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03.09.2022 15:22 Відповісти
Великое дело - бавовна.
Как будто простые слова.
Пришла и забрала уродов,
На очереди город Москва.

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03.09.2022 15:23 Відповісти
то путін шойгу по жопі хлопав
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03.09.2022 15:27 Відповісти
У Гайдая меньше нiж декілька сотень взагалі ниіколи не буває. Наш власний Конашенков.
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03.09.2022 15:29 Відповісти
Было в Лисичанске 50 росгвардейцев ,которые на поверку из другого источника оказались 12
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03.09.2022 16:04 Відповісти
источник кцпский?
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03.09.2022 16:15 Відповісти
Наш .Укринформ или укр.нет точно уже не помню только что на укр начинается
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03.09.2022 19:38 Відповісти
А можно на этот "другой источник" посмотреть?
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03.09.2022 18:24 Відповісти
Гарнюнє. Дивився б, замість кави. Давайте ще.
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03.09.2022 15:38 Відповісти
За что в 2016 Серега получил орден от РПЦ? П.С. А по теме.... да, такой балабол, как Арестович.
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03.09.2022 15:41 Відповісти
Якісь постійні "хлопки". Лише за кілька днів близько батальйону, понад 300 осіб загинули..

Та это уже не хлопки, а продолжительные аплодисменты.
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03.09.2022 15:45 Відповісти
"Молодою я не знала
Ничего про кокушки
Пришло время и захлопали
Кокушки по жопушке.." )
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03.09.2022 17:02 Відповісти
Ох, а не преувеличивает гайдай мягко говоря или попросту врёт: то у него в Кадиевке 2 сотни вагнеровцев погибли ,то в Лисичанске до сотни росгвардайцев теперь вот больше 300 орков в Кременной .Может быть всё же 3 десятка ,а остальные раненные эти цифры хоть звучат правдоподобней
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03.09.2022 16:02 Відповісти
З Аферiстовичем одну "бiломорену" тягнуть..ще й в затяг...
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03.09.2022 17:05 Відповісти
Наскільки уважно я прочитав там пише впродовж кількох днів хлопки,а не за раз.А те що Сергій Гайдай можливо любить приписати пару зачорноземлених ми це знаємо.
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03.09.2022 17:41 Відповісти
Наш Гайдай, чтобы перед Бубочкой выслужиться, и не то ещё придумает. Мы не забыли, как он за один день Северодонецк "освободил", а к вечеру сдал, и всё в угоду Величайшему.
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03.09.2022 17:37 Відповісти
Хло́пок - волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.


Хлопководы! Увеличивайте производство хлопка!
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03.09.2022 20:55 Відповісти
 
 