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Понад 300 російських окупантів загинули внаслідок "хлопків" у Кремінній, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ завдали ударів по Кремінній на окупованій Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас кілька днів поспіль у Креміннй щось відбувається. Якісь постійні "хлопки". Лише за кілька днів близько батальйону, понад 300 осіб загинули та велику кількість техніки там знищено. Це тільки Кремінна", - сказав він.
Топ коментарі
+24 МГМ
показати весь коментар03.09.2022 15:22
+15 акаб акабіч
показати весь коментар03.09.2022 15:23
+13 Старый зольдат
показати весь коментар03.09.2022 15:23
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Как будто простые слова.
Пришла и забрала уродов,
На очереди город Москва.
Та это уже не хлопки, а продолжительные аплодисменты.
Ничего про кокушки
Пришло время и захлопали
Кокушки по жопушке.." )
Хлопководы! Увеличивайте производство хлопка!