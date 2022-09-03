Понад 300 російських окупантів загинули внаслідок "хлопків" у Кремінній, - Гайдай

ЗСУ завдали ударів по Кремінній на окупованій Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас кілька днів поспіль у Креміннй щось відбувається. Якісь постійні "хлопки". Лише за кілька днів близько батальйону, понад 300 осіб загинули та велику кількість техніки там знищено. Це тільки Кремінна", - сказав він.

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