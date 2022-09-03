Более 300 российских оккупантов погибли вследствие "хлопков" в Кременной, - Гайдай

ВСУ нанесли удары по Кременной на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки". Лишь за несколько дней около батальона, более 300 человек погибли и большое количество техники там уничтожено. Это только Кременная", - сказал он.

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