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Более 300 российских оккупантов погибли вследствие "хлопков" в Кременной, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ нанесли удары по Кременной на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки". Лишь за несколько дней около батальона, более 300 человек погибли и большое количество техники там уничтожено. Это только Кременная", - сказал он.
Топ комментарии
+24 МГМ
показать весь комментарий03.09.2022 15:22
+15 акаб акабіч
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+13 Старый зольдат
показать весь комментарий03.09.2022 15:23
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Как будто простые слова.
Пришла и забрала уродов,
На очереди город Москва.
Та это уже не хлопки, а продолжительные аплодисменты.
Ничего про кокушки
Пришло время и захлопали
Кокушки по жопушке.." )
Хлопководы! Увеличивайте производство хлопка!