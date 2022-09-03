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Более 300 российских оккупантов погибли вследствие "хлопков" в Кременной, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арта,війна,зсу,артилерія

ВСУ нанесли удары по Кременной на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки". Лишь за несколько дней около батальона, более 300 человек погибли и большое количество техники там уничтожено. Это только Кременная", - сказал он.

Читайте также: Кременную "посетил хлопочек", - Гайдай
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Топ комментарии
+24
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03.09.2022 15:22
+15
повідомлення офіційної особи, ти чим не задоволене, свіжевилуплене? Реєстрація:03.07.2022
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03.09.2022 15:23
+13
Великое дело - бавовна.
Как будто простые слова.
Пришла и забрала уродов,
На очереди город Москва.

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03.09.2022 15:23
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повідомлення офіційної особи, ти чим не задоволене, свіжевилуплене? Реєстрація:03.07.2022
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03.09.2022 15:23 Ответить
засланий казачок,або подолятко
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03.09.2022 15:45 Ответить
Кацап?
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03.09.2022 15:40 Ответить
ПНХ, адекват!
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03.09.2022 15:58 Ответить
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03.09.2022 15:22 Ответить
Великое дело - бавовна.
Как будто простые слова.
Пришла и забрала уродов,
На очереди город Москва.

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03.09.2022 15:23 Ответить
то путін шойгу по жопі хлопав
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03.09.2022 15:27 Ответить
У Гайдая меньше нiж декілька сотень взагалі ниіколи не буває. Наш власний Конашенков.
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03.09.2022 15:29 Ответить
Было в Лисичанске 50 росгвардейцев ,которые на поверку из другого источника оказались 12
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03.09.2022 16:04 Ответить
источник кцпский?
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03.09.2022 16:15 Ответить
Наш .Укринформ или укр.нет точно уже не помню только что на укр начинается
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03.09.2022 19:38 Ответить
А можно на этот "другой источник" посмотреть?
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03.09.2022 18:24 Ответить
Гарнюнє. Дивився б, замість кави. Давайте ще.
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03.09.2022 15:38 Ответить
За что в 2016 Серега получил орден от РПЦ? П.С. А по теме.... да, такой балабол, как Арестович.
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03.09.2022 15:41 Ответить
Якісь постійні "хлопки". Лише за кілька днів близько батальйону, понад 300 осіб загинули..

Та это уже не хлопки, а продолжительные аплодисменты.
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03.09.2022 15:45 Ответить
"Молодою я не знала
Ничего про кокушки
Пришло время и захлопали
Кокушки по жопушке.." )
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03.09.2022 17:02 Ответить
Ох, а не преувеличивает гайдай мягко говоря или попросту врёт: то у него в Кадиевке 2 сотни вагнеровцев погибли ,то в Лисичанске до сотни росгвардайцев теперь вот больше 300 орков в Кременной .Может быть всё же 3 десятка ,а остальные раненные эти цифры хоть звучат правдоподобней
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03.09.2022 16:02 Ответить
З Аферiстовичем одну "бiломорену" тягнуть..ще й в затяг...
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03.09.2022 17:05 Ответить
Наскільки уважно я прочитав там пише впродовж кількох днів хлопки,а не за раз.А те що Сергій Гайдай можливо любить приписати пару зачорноземлених ми це знаємо.
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03.09.2022 17:41 Ответить
Наш Гайдай, чтобы перед Бубочкой выслужиться, и не то ещё придумает. Мы не забыли, как он за один день Северодонецк "освободил", а к вечеру сдал, и всё в угоду Величайшему.
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03.09.2022 17:37 Ответить
Хло́пок - волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.


Хлопководы! Увеличивайте производство хлопка!
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03.09.2022 20:55 Ответить
 
 