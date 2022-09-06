Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, під завалами житлового будинку знайшли тіло жінки, - Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Індустріального району. В одному випадку влучання у приватний житловий будинок. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки.
У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар06.09.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 0
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