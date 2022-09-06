Окупанти посилюють репресії проти мешканців Енергодару, - ГУР

У тимчасово захопленому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення. Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Як інформує ГУР, до міста прибув спеціальний підрозділ Росгвардії для проведення фільтраційних заходів.

"За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією. Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду", - зазначає розвідка.

У ГУР додають, що через постійні погрози окупантів та з остраху за своє життя люди масово виїздять з міста на підконтрольну Україні територію. "Квиток" через ворожі блокпости обходиться до семи тисяч доларів.

Також читайте: Російські окупанти не пустили в Енергодар вантаж з гуманітарною допомогою, - мер Орлов

"Постійні погрози з боку рашистів та побоювання за власне життя та здоров’я примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів. При цьому, більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано", - кажуть у відомстві.

Також відомо, що поранених рашистів розміщують у місцевому пологовому будинку. Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних в наслідок обстрілів ЗС України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Енергодар: "Сука! Москалі шо творять!". ВIДЕО