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Маріуполь (2820) референдум (590)

Загарбники планують провести "референдум" у Маріуполі 4 листопада, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Загарбники озвучили нову бажану дату – 4 листопада – для проведення псевдореферендуму на тимчасово захоплених українських територіях.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Озвучено нову бажану дату проведення псевдореферендуму… Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької області. Бачимо, сьогодні топ-російська політична мраZота озвучила про єдність дати та підходу. Один день 4 листопада", - написав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти демонтували "на ремонт" лазерне освітлення з площі Свободи, - Андрющенко

Він зазначив, що за планом датою рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького перевороту), "таке собі відновлення срср".

"Що тут додати. Це не перша. Та точно не остання озвучена дата. З огляду на жести доброї волі та відсутності паніки, росіянам варто думати про референдуми іншого роду...", - додав радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило перелік "спостерігачів", яких Росія може залучити на "референдумах"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
який сенс так часто згадувати рашистськи "референдуми"?
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07.09.2022 21:27
+3
за референдум придется заплатить оторваными жопами.
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07.09.2022 22:05
+2

///
А от і паралельна реальність у русні

https://t.me/apostrophe_ua/55636

Вони розповідають легенди ...
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07.09.2022 21:35
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який сенс так часто згадувати рашистськи "референдуми"?
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07.09.2022 21:27 Відповісти
Ага-ага, это мы уже слышали. Токо кацапы скорей обкакаются, чем рехверендум проведут
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07.09.2022 21:29 Відповісти

///
А от і паралельна реальність у русні

https://t.me/apostrophe_ua/55636

Вони розповідають легенди ...
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07.09.2022 21:35 Відповісти
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07.09.2022 21:36 Відповісти
А ХТО МАЄ ГОЛОСУВАТЬ, ЯКЩО НАСЕЛЕННЯ ВСЕ АБО ВИНИЩЕНЕ, АБО ВИЇХАЛО?
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07.09.2022 21:50 Відповісти
И что им это даст? Своей филькиной грамотой думаете остановите ЗСУ?
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07.09.2022 21:59 Відповісти
Якось пох*й на кацапські "рехверендуми" - від слова "ВАПШЕ"...
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07.09.2022 22:01 Відповісти
за референдум придется заплатить оторваными жопами.
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07.09.2022 22:05 Відповісти
Kutas was ruzki kurwy na calyi ryj!,***** szmaty!
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07.09.2022 22:10 Відповісти
тот кто остался, сходят, как в Крыму, потом будут говорить что под принуждением.
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07.09.2022 22:18 Відповісти
Там, в маріуполі, гола земля осталась, можна сказати.
Гола земля буде голосувати?
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07.09.2022 22:38 Відповісти
Як може голосувати город, зрівненний з землею?
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07.09.2022 22:40 Відповісти
На опустошонних територіях, які опустошила росія, такий фактор, як "воля місцевого населення" вже не має ніякого значення. Бо населення там уже немає.

Тут залишається лише 1 фактор: "Міжнародно признані кордони України".
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07.09.2022 22:43 Відповісти
мариупольскую народную республику?
долбоёбы что ли?
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07.09.2022 22:57 Відповісти
к ноябрю территории, где свинопасы хотят провести непонятно что будут освобождены! а 90% свинорылых отправлено в утиль... чтобы к 7 ноября свиноматки порадовались подаркам - машинам в честь непутевых уродов-сыновей, подохших на чужбине...
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08.09.2022 07:10 Відповісти
 
 