Загарбники планують провести "референдум" у Маріуполі 4 листопада, - Андрющенко
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Загарбники озвучили нову бажану дату – 4 листопада – для проведення псевдореферендуму на тимчасово захоплених українських територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Озвучено нову бажану дату проведення псевдореферендуму… Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької області. Бачимо, сьогодні топ-російська політична мраZота озвучила про єдність дати та підходу. Один день 4 листопада", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що за планом датою рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького перевороту), "таке собі відновлення срср".
"Що тут додати. Це не перша. Та точно не остання озвучена дата. З огляду на жести доброї волі та відсутності паніки, росіянам варто думати про референдуми іншого роду...", - додав радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
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А от і паралельна реальність у русні
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Вони розповідають легенди ...
Гола земля буде голосувати?
Тут залишається лише 1 фактор: "Міжнародно признані кордони України".
долбоёбы что ли?