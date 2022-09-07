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Новини ЕкономікаВійна в Україні Санкції проти Росії
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нафта (708) Румунія (664) танкер (109) Лісін (6) нафтопродукти (103)

Проти російського олігарха Лісіна, танкери якого постачають нафтопродукти в ЄС в обхід заборони, не введено жодних санкцій, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Журналістка Наталія Седлецька оприлюднила інформацію, що проти російського олігарха Володимира Лісіна не введено жодних санкцій, попри те, що його танкери вивозять нафтопродукти до ЄС, порушуючи санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Седлецька зазначила: "Це - російський олігарх Владімір Лісін. Він найбагатший бізнесмен в РФ за рейтингом Forbes 2022 року.

Виявилось, що олігарх Лісін успішно освоїв нехитру схему - а саме, як постачати в Європу нафтопродукти в обхід заборони російським танкерам заходити в порти країн Євросоюзу.   

Так, ще з квітня ЄС ввела "бан" для суден під російськими прапорами на користування європейськими портами. Але ось що виявило розслідування нашого Максима Савчука:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ

Нафтові танкери компанії Лісіна регулярно підходять впритул до одного з таких європейських портів - порту Констанца в Румунії. А там у нейтральнах водах Чорного моря перевантажують нафту й нафтопродукти на судна вже під прапорами європейськийх країн, які далі везуть її в країни ЄС - наприклад, у Грецію.

Журналіст "Схем" довго спостерігав за моніторинговим сервісом Marine Traffic, фіксуючи такі приклади системного обходу обмеження ЄС компанією Лісіна.

Що цікаво, що цей найбільший російський олігарх сам наразі не потрапив під персональні санкції ані США, ані ЄС, ані Британії, ані України".

Проти російського олігарха Лісіна, танкери якого постачають нафтопродукти в ЄС в обхід заборони, не введено жодних санкцій, - ЗМІ 01
Проти російського олігарха Лісіна, танкери якого постачають нафтопродукти в ЄС в обхід заборони, не введено жодних санкцій, - ЗМІ 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
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07.09.2022 21:55
+10
патамуша коє хто в ОП сваіх нє брасаєт...
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07.09.2022 21:57
+7
Подумаєш.
"Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв"
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07.09.2022 22:15
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07.09.2022 21:55 Відповісти
патамуша коє хто в ОП сваіх нє брасаєт...
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07.09.2022 21:57 Відповісти
Ми зі зрадникамив ОПі ще долго будемо одержувати перемоги ?
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07.09.2022 22:01 Відповісти
Подумаєш.
"Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв"
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07.09.2022 22:15 Відповісти
Як пояснити? Ну не розстріляли декілька мерзотників на чолі з єрмаком. "********"...
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07.09.2022 22:50 Відповісти
Савпадєніє?Да,савпадєніє...
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07.09.2022 21:56 Відповісти
Тю,так это старая схема, они давно так делают.
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07.09.2022 22:08 Відповісти
Тому що вони занесли Арахамії

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07.09.2022 22:23 Відповісти
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "Припиніть фінансувати цього божевільного маніяка *****! Чим швидше Європа відмовиться від його газу, тим краще для глобальної безпеки.

Ми всі маємо розуміти, що ***** використовує енергоресурси як зброю; використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще.
Як ми це зробили, коли я був президентом України, - менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу".
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07.09.2022 22:54 Відповісти
Тому і не потрапив під санкції.
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08.09.2022 00:25 Відповісти
Напомню, что у малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата работающие киностудии в маЦкве под крышей шефиров, офшоры к ним подвязанные через которые беня крал бабки из привата и "будивныцтва" на пару с боневтиком, майно в маЦковии и Крыму, сваты и т.д ЗЕБилы связь улавливаете и Елдак не убираемый по тойже причине....
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08.09.2022 06:49 Відповісти
Ну вот такие они нехорошие эти европейцы - сами создали проблему и сами решили её !!!
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08.09.2022 07:04 Відповісти
Что то Володя не про то видосики каждый день строчит.
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08.09.2022 09:41 Відповісти
 
 