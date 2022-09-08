ЗСУ наступають на Херсонщині та руйнують понтонні переправи росіян, - британська розвідка
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У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар’ївці, який російські сили розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.
Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, опублікованому в твіттері Міноборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідники зазначають, що переправа в Дар’ївці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.
"Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви і поповнювати запаси техніки зі сходу", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
Нагадаємо, ВСУ знищили понтонний міст в районі села Дар'ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.
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