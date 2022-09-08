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ЗСУ наступають на Херсонщині та руйнують понтонні переправи росіян, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сержант,навчання,зсу,тренування,підготовка

У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар’ївці, який російські сили розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, опублікованому в твіттері Міноборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначають, що переправа в Дар’ївці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.

"Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви і поповнювати запаси техніки зі сходу", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Також читайте: ЗСУ просунулися на 20 км та відвоювали 400 квадратних кілометрів на Харківщині, - ISW. КАРТА

Нагадаємо, ВСУ знищили понтонний міст в районі села Дар'ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

Автор: Ольга Лузан
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з Богом, хлопці (і дівчата).
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08.09.2022 10:30 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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08.09.2022 10:40 Відповісти
Молимося за вас, наші Герої.
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08.09.2022 12:14 Відповісти
Кацапи побігли кто куди попав.
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08.09.2022 12:36 Відповісти
Пластикових пакетів не потрібно,раки теж їсти хочуть.
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08.09.2022 22:26 Відповісти
 
 