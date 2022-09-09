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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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санкції (6850) Альфа-банк (44) Михайло Фрідман (38)

Російський олігарх Фрідман пропонує Україні $1 млрд, щоб позбутися санкцій, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фрідман

Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку в український банк "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Чиновники США заявили газеті, що ініціатива Фрідмана - одна з тих пропозицій, які бізнесмени, банки і компанії, що потрапили під санкції, таємно роблять владі західних країн, що фінансує відновлення України після російського вторгнення.

При цьому сам Фрідман заперечує, що пропонував "послугу за послугу", зазначає The Wall Street Journal. У МЗС Великої Британії повідомили, що "не потурають ухиленню від санкцій".

Читайте: Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння

Український "Альфа-банк" запропонував київським чиновникам дозволити Фрідману перевести на банку 1 млрд доларів зі свого особистого статку, повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек. Він заявив, ці гроші підуть на фінансування проєктів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я продовольчою та енергетичною безпекою.

Шпек повідомив, що український "Альфа-банк" направив свою пропозицію в Національний банк України в червні. При цьому він також заперечує, що метою пропозиції було послаблення санкцій.

"Для нас це дійсно важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією або грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або зняти санкції", - сказав Шпек.

Також читайте: Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов

Як зазначає The Wall Street Journal, для доступу до рахунків і переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а також Мінфіну США. Хоча він не перебуває під американськими санкціями, обмеження були введені стосовно "Альфа-Банку".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
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09.09.2022 16:20
+20
Грошi на кровi. Скiльки ще бiди зроблять олiгархи.. . Не треба
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09.09.2022 16:20
+17
Kavkaz Center

@newkc14

·

2 ч

Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
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09.09.2022 16:47
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09.09.2022 16:20 Відповісти
Грошi на кровi. Скiльки ще бiди зроблять олiгархи.. . Не треба
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09.09.2022 16:20 Відповісти
Гнати. олігархів із України ‼️‼️
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09.09.2022 16:24 Відповісти
Допомагають трохи... Теж мають платити
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09.09.2022 16:30 Відповісти
Й зі Словенії !!!
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09.09.2022 17:01 Відповісти
Уроженець міста Львів, російсько-ізраїльський бізнесмен, який біля пукіна сколотив понад 15 млрд. доларів статків, хоче відкупитись від всього світу 1 млрд. доларів. А решту... Навіщо мільярд, коли Європа та США можуть забрати усі кошти і накласти санкції на усі активи по цілому світу. Отакої... останній мільярд на інфраструктурні проекти через власний Альфа-банк ... Йде слідами абрамовича, правда той поскупився і кинув по 50 млн. дол., на що купились арахамії, а навіть якийсь професор ізраїльський, бо навіть слізні листи писали на підтримку, а а той видався хитріший, він же львівський єврей, не поскупився, подумав, що проти мільярда ніхто не встоїть...
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09.09.2022 16:48 Відповісти
Що ще й ще раз доводить, що росія токсична за своєю основою. Яких би вигод ти не мав, інвестуючи в неї або розвиваючи там бізнес, який би ти не був розумний і талантливий, але якщо ти пов'язав своє життя з росією, рано чи пізно ти опинишся в ролі переслідуваного вигнанця біля розбитого корита.
Березовського задушили в Лондоні, Абрамович блукає світом, не знаючи де приткнутися, Фрідман сидить у тому ж Лондоні пов'язаний по руках і ногах санкціями. Вони всі дуже розумні та талановиті люди. Так-так, схильність до бізнесу, це той же талант. Але... Але поставили не на того коня. Той самий Фрідман з його характером і працездатністю пробився б усюди. Був би американський, канадський, ізраїльський бізнесмен. Мав би не 15 млрд., а 1 млрд., але це був би його млрд., з яким він міг би робити, що хоче. Але він вважав за краще мати 15 млрд. зароблених у Росії, але сидіти в Лондоні без копійки грошей (відносно без копійки, звичайно)
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09.09.2022 17:01 Відповісти
Не путай талановитих людей з талановитими злодіями і шахраями. Статки олігархів пострадянських країн вкрадені з бюджетів. Бізнес олігархів тримається тільки на спеціально для них узаконених корумпованою владою пільгах, як бонус до прихованих доходів і ухиленню від податків.
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09.09.2022 23:03 Відповісти
Ніц ви не зрозуміли з того, що я написав.
Поясню ще раз особисто вам. Всі перераховані мною люди мають вроджену здатність стати багатими і успішними. Це насамперед гострий розум (дурнів серед них немає за визначенням), це працездатність, це сміливість, це передбачення та ще й ще... Це талант і він проб'ється у будь-якій країні та у будь-якій обстановці. Залежить від обставин.
У країнах з владою закону вони все одно стали б успішними і багатими, але вони жили в Росії за її шахрайськими нормами життя і тому замість чесного бізнесу був розпил бюджету і система РОЗа(Распил + Откат + Занос).
Підсумок - замість чесно заробленого 1 млрд, з яким можеш робити те, що завгодно, вони мають по 15-17, але шахрайських млрд, та по суті перебувають під санкціями та домашнім арештом.
Тому що росія токсична для життя і як би добре ти не влаштувався в ній, в кінцевому підсумку ти програєш завжди
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10.09.2022 03:23 Відповісти
А де ви бачили дурнів серед шахраів? Серед злодіїв, не п'яничок-злодюжок і наркоманів, теж дурнів ніколи не було. Так, у них талант до свого ремесла. Так що всі названі вами люди тому і труться на пострадянських теренах, бо тільки тут вони можуть проявити свій талант злодіїв і шахраїв. Звісно вони більш талановитіші, а точніше більш фартові, ніж наперсточники, але талант у них теж кримінальний. Вони знають що їх чекає при верховенстві закону, навіть по УКК, за умови непідкупних судів, податкових і провоохоронців. От тільки терміни у нас мізерні, в Штатах за несплату податків, точніше за ухиляння, на 20 років ув'язнюють.
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10.09.2022 19:22 Відповісти
Нехай офіційно переведе 1млрд на озброєння для ЗСУ
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09.09.2022 16:57 Відповісти
Офіційно має бути посланий на &уй.
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09.09.2022 17:01 Відповісти
Так..Але спочатку лярд на ЗСУ..
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09.09.2022 20:28 Відповісти
Почекай! У нього заберуть все і частка України буде на-а-багато більшою. Ця гніда має втратити не 7,5% статків, а все... або майже все що воно хапнуло на обслуговуванні *****.
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09.09.2022 22:18 Відповісти
То треба Аграхімії пропонувати
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09.09.2022 16:20 Відповісти
так, він вже готує лист від Верховної Ради, щоб зняли з нього санкції, що ніби він спас 500 000 тисяч українців. По абрамовичу ж пройшло навіть в ЄС? А тут, де живуть барани і овечки 73% і слова не скажуть, головне що "мальчік нє варующій" не то, що отой "барига".
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09.09.2022 16:29 Відповісти
Все или ничего
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09.09.2022 16:20 Відповісти
Всего 1?
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09.09.2022 16:20 Відповісти
1 миллиард долларов 100-долларовыми купюрами весит 10 тонн. Это почти полная 20-тонная фура 100-долларовых пачек.
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09.09.2022 17:42 Відповісти
Спасибо за информацию.
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09.09.2022 21:54 Відповісти
маловато ... приводь туПіна в Гаагу тоді і поговоримо....
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09.09.2022 16:23 Відповісти
А потім через таких прислужників сатаниста путлера вся рашистія буде уникати санкцій.
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09.09.2022 16:23 Відповісти
Свій мильярд в свій банк - ХИТРА ЖОПА
ПОТІМ ЯК беня візьме себе кредит і лопнет банк
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09.09.2022 16:23 Відповісти
А чому б не зразу на допомогу ЗСУ? І не один а 10?
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09.09.2022 16:23 Відповісти
А такі "жуки" завжди спочатку торгуються і лише потім піднімають суму А давать гроші напряму ЗСУ боїться Довідається Патрушев - накаже "Новічком" пригостить!
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09.09.2022 16:44 Відповісти
Які нах десять? Нехай переводе усе і працює сторожом на розбитій орками школі під Харковом.
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09.09.2022 20:37 Відповісти
Вслед за русским военным кораблем...
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09.09.2022 16:24 Відповісти
Де Єрмак??? Не проїбать би!!!
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09.09.2022 16:24 Відповісти
Свята простота.
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09.09.2022 16:24 Відповісти
Бред какой то......
Учредитель просто хочет увелич утавн фонд?
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09.09.2022 16:25 Відповісти
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09.09.2022 16:25 Відповісти
Передайте Фрідману, що ми йму скинемось удвічі більше за голову пуйла
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09.09.2022 16:25 Відповісти
Як же я втомився жити без мільярдів доларів
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09.09.2022 16:25 Відповісти
да пусть просто ***-а **-ет и ВСЬО
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09.09.2022 16:26 Відповісти
Не нужно так публично... Абрамович знает как делать, звони ему дурак
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09.09.2022 16:27 Відповісти
25
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09.09.2022 16:28 Відповісти
Десь у Львові, затамувавши подих на цю оборудку очікує Садовий. 😊
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09.09.2022 16:29 Відповісти
Його альфа банк Україна має і більшу вартість. Чому банк досі не конфіскували, а лише санкції накладені. ? Питання до президента. І чому мобільні оператори досі не націоналізовані ( не конфісковані) ?
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09.09.2022 16:29 Відповісти
Скоріше тухес в дії
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09.09.2022 16:32 Відповісти
На українську альфу санкції не накладались.
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09.09.2022 16:31 Відповісти
***** купило Україну у бандюковича за три лярди, тому ці мАсковські продовжують пропонувати нам гроші.
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09.09.2022 16:29 Відповісти
скрути весь лярд в трубочку і запхни собі в очко!
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09.09.2022 16:29 Відповісти
акуїти
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09.09.2022 16:30 Відповісти
зе, не продешеви. торгуйся.
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09.09.2022 16:30 Відповісти
Зараз у верховній раді певні "індивидуми" від рук і по пояс чухатися почнуть, з характерним "цуценячим" скаучинням...
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09.09.2022 16:30 Відповісти
Мало.
Сто мільярдів мінімум має дати.
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09.09.2022 16:31 Відповісти
Мабуть $10 млрд+печінка путлера
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09.09.2022 16:31 Відповісти
зелені виродки возьмуть налом...
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09.09.2022 16:32 Відповісти
Взяти один мільярд зараз чи трішки пізніше всі - ось в чому питання.
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09.09.2022 16:33 Відповісти
Шпек - кучмівсько-ригівська паскуда.
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09.09.2022 16:34 Відповісти
Арахамія скоро сам мільярдером стане. Вже не підпільним.
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09.09.2022 16:41 Відповісти
Думаєте, ще не став?
40% маржі: електрику з Білорусі в Україну постачають через арабську "прокладку", близьку до Давида Арахамії"
06 грудня 2021
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09.09.2022 16:49 Відповісти
Нічого він Україні не пропонує. Взагалі. Просто заводить свої гроші у свій банк.
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09.09.2022 16:42 Відповісти
это к арахамии..... это он у нас специалист во вылизыванию очка кремлевским олигархам...., да и не только кремлевским...., да и не только олигархам.....
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09.09.2022 16:43 Відповісти
I не тiльки очка...
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09.09.2022 20:30 Відповісти
где Арахамия уже бежит порешать дать письмо что Фридман спас миллион украинцев где єта хамия как он пропустит деньги ну и гнида где то затаился
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09.09.2022 16:43 Відповісти
петиция "Трибунал для путена" набрала больше 1,8 миллиона голосов! присоединяйтесь!
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_ukr_loc_20/
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09.09.2022 16:46 Відповісти
Ну що зЕбіли, продамо Батьківщину?

2019. «Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.

«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.

«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.

Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией."
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09.09.2022 16:46 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

2 ч

Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
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09.09.2022 16:47 Відповісти
Агрохімія ще не почала скавчати, що фрідман це страшенно необхідна для ведення перемовин з кацапами людина?
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09.09.2022 16:49 Відповісти
Абрамович этого не поймет и не простит
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09.09.2022 16:53 Відповісти
это не те деньги которые можно брать. Завтра Шойгу предложит ДВА. И все сойдет ему с рук?
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09.09.2022 16:49 Відповісти
Хитре падло. Я трошки покладу з однієї своєї кишені у іншу, а ви мені все пробачте.
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09.09.2022 16:50 Відповісти
Ми блін що, пакетик в АТБ, щоб нас так купляти? Москаль щось сплутав.
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09.09.2022 16:57 Відповісти
Так в цьому суть, він показує що ми продажні, а тепер саме головне, дивись на реакцію влади
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09.09.2022 17:49 Відповісти
Схоже що єдиний спосіб втихомирювати корумпованих жидів запропонували ще багато століть тому...
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09.09.2022 17:03 Відповісти
95% своїх статків і тоді ок
А це 4 ескадрільї Ф16 з усвєю інфоаструктурою , давай фрідман за Україну за Львів
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09.09.2022 17:09 Відповісти
наш президент, який приймає з усіх сторін погодиться. якщо він погодився виписати писульку абрамовичу за 40 лямів то цілий мільярд він не пропустить.
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09.09.2022 17:18 Відповісти
Фридман все-таки из Львова. Живет в Великобритании. В России он только воровал. Кажется что ЕС вводит санкции руководствуясь журналом Форбс.
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09.09.2022 17:22 Відповісти
фрідман пропонує 1млрд.Україні чи зе-шоблі?
а взагалі мінімум десятка плюс щорічно 1 млрд. на майбутнє
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09.09.2022 17:30 Відповісти
Щє п'єте Моршинську??? Згадуйте слизня Фрідмана.Це - його вода. І не тільки.
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09.09.2022 17:41 Відповісти
У зелених вже черга рєшал стоїть
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09.09.2022 17:46 Відповісти
А заяву на ім'я арахамії подав?
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09.09.2022 17:59 Відповісти
1. Цей хоч щось заплатити хоче, ні кремль ні середньостатистичний рашист не хочуть і не дадуть нічого!

2. Сума відкупу для таких має дорівнювати сумі санкцій. Тобто якщо у цього хєра є 15млрд.,то забираєм всі і публічно знімаємо з нього санкції, але не через його ж банк, а напряму в доходи бюджету.
3. Це найшвидший спосіб отримати компенсацію за війну, тобто репарації контрибуції і т.д., не через роки а зараз. Такі вливання валюти заспокоюють валютний курс ,який на сьогодні вже 42грн.за долар. І брехня НБУ не допомагає ніяк!!! Жодного долара в касі будь якого банку купити не можливо! Лише в обмінниках! З якими так сильно 'борется' НБУ. Київська шобла сидить на валютних потоках по всій країні!!!!
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09.09.2022 18:02 Відповісти
До чого тут "цей хоч щось заплатити хоче..."? Він може і заплатить 1 мільярд, і без санкцій заробить 10. Альтруїста знайшов, ***...
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09.09.2022 18:12 Відповісти
Так же ж санкції кацапам «только на пользу»…Сам вялікій казав.
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09.09.2022 18:07 Відповісти
Дешевий жлоб: спаскудили нам країну на сотні мільярдів, і хочуть відкупитись усього 1 мільярдом? Значить, курс за рускім корабльом, **** #идівська
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09.09.2022 18:09 Відповісти
Можно кидалово с лохом подмутить. Бабки взять а санкции не снять
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09.09.2022 18:16 Відповісти
Чувак, покупаеш 20 Хаймарсов для ЗСУ, передаёш их в руки лично Залужному (мимо ОПы, бо там прилипнет), и тогда мы с тобой разговариваем о санкциях...
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09.09.2022 18:38 Відповісти
От хитра фрідокурва, а казав що вже продав свою частку
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09.09.2022 19:14 Відповісти
гроші взять. Санкціі ще збільшити
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09.09.2022 19:27 Відповісти
Что такое 1 млрд!!Даже одному Зеленскому не хватит!! Надо хотя бы 10 млрдов!!
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09.09.2022 20:02 Відповісти
Бач як , жид на щось розраховує
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09.09.2022 20:18 Відповісти
Ну раз он отрицает что что-то предлагает в обмен на эти деньги, то можно и взять
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09.09.2022 20:40 Відповісти
От аднаго биллиона можна вести разгавор!
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09.09.2022 21:43 Відповісти
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09.09.2022 21:53 Відповісти
Маланцы что с них взять.
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09.09.2022 22:05 Відповісти
нє нє. нехай купить на той мільярд зброю і особисто передасть Залужному . під камери.
П.С.
а це мудило роман шпек вже голова наглядової ради альфа банку? я б радив правоохоронним органам поцікавитись його діяльністю.
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09.09.2022 22:35 Відповісти
від має щось таке зробити, щоб стати смертним ворогом кремлівської секти. щоб вони захотіли його вбити.
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09.09.2022 22:37 Відповісти
Мене дивують деякі коментатори. Що, гроші не пахнуть ? Ці смердять, не відмиєтесь.
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09.09.2022 23:07 Відповісти
Есть разница между "воровал" и "убивал". Например в криминальном кодексе.
Тем более что воровал он в основном в Расии. Нужно разработать закон о покаянии олигарха. Например отказаться от расийского гражданства и отдать некоторую сумму.
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10.09.2022 10:43 Відповісти
 
 