Російський олігарх Фрідман пропонує Україні $1 млрд, щоб позбутися санкцій, - WSJ
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Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку в український банк "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції.
Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Чиновники США заявили газеті, що ініціатива Фрідмана - одна з тих пропозицій, які бізнесмени, банки і компанії, що потрапили під санкції, таємно роблять владі західних країн, що фінансує відновлення України після російського вторгнення.
При цьому сам Фрідман заперечує, що пропонував "послугу за послугу", зазначає The Wall Street Journal. У МЗС Великої Британії повідомили, що "не потурають ухиленню від санкцій".
Український "Альфа-банк" запропонував київським чиновникам дозволити Фрідману перевести на банку 1 млрд доларів зі свого особистого статку, повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек. Він заявив, ці гроші підуть на фінансування проєктів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я продовольчою та енергетичною безпекою.
Шпек повідомив, що український "Альфа-банк" направив свою пропозицію в Національний банк України в червні. При цьому він також заперечує, що метою пропозиції було послаблення санкцій.
"Для нас це дійсно важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією або грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або зняти санкції", - сказав Шпек.
Як зазначає The Wall Street Journal, для доступу до рахунків і переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а також Мінфіну США. Хоча він не перебуває під американськими санкціями, обмеження були введені стосовно "Альфа-Банку".
Будь ласка, зачекайте...
Березовського задушили в Лондоні, Абрамович блукає світом, не знаючи де приткнутися, Фрідман сидить у тому ж Лондоні пов'язаний по руках і ногах санкціями. Вони всі дуже розумні та талановиті люди. Так-так, схильність до бізнесу, це той же талант. Але... Але поставили не на того коня. Той самий Фрідман з його характером і працездатністю пробився б усюди. Був би американський, канадський, ізраїльський бізнесмен. Мав би не 15 млрд., а 1 млрд., але це був би його млрд., з яким він міг би робити, що хоче. Але він вважав за краще мати 15 млрд. зароблених у Росії, але сидіти в Лондоні без копійки грошей (відносно без копійки, звичайно)
Поясню ще раз особисто вам. Всі перераховані мною люди мають вроджену здатність стати багатими і успішними. Це насамперед гострий розум (дурнів серед них немає за визначенням), це працездатність, це сміливість, це передбачення та ще й ще... Це талант і він проб'ється у будь-якій країні та у будь-якій обстановці. Залежить від обставин.
У країнах з владою закону вони все одно стали б успішними і багатими, але вони жили в Росії за її шахрайськими нормами життя і тому замість чесного бізнесу був розпил бюджету і система РОЗа(Распил + Откат + Занос).
Підсумок - замість чесно заробленого 1 млрд, з яким можеш робити те, що завгодно, вони мають по 15-17, але шахрайських млрд, та по суті перебувають під санкціями та домашнім арештом.
Тому що росія токсична для життя і як би добре ти не влаштувався в ній, в кінцевому підсумку ти програєш завжди
ПОТІМ ЯК беня візьме себе кредит і лопнет банк
Учредитель просто хочет увелич утавн фонд?
Сто мільярдів мінімум має дати.
40% маржі: електрику з Білорусі в Україну постачають через арабську "прокладку", близьку до Давида Арахамії"
06 грудня 2021
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_ukr_loc_20/
2019. «Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией."
@newkc14
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2 ч
Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
А це 4 ескадрільї Ф16 з усвєю інфоаструктурою , давай фрідман за Україну за Львів
а взагалі мінімум десятка плюс щорічно 1 млрд. на майбутнє
2. Сума відкупу для таких має дорівнювати сумі санкцій. Тобто якщо у цього хєра є 15млрд.,то забираєм всі і публічно знімаємо з нього санкції, але не через його ж банк, а напряму в доходи бюджету.
3. Це найшвидший спосіб отримати компенсацію за війну, тобто репарації контрибуції і т.д., не через роки а зараз. Такі вливання валюти заспокоюють валютний курс ,який на сьогодні вже 42грн.за долар. І брехня НБУ не допомагає ніяк!!! Жодного долара в касі будь якого банку купити не можливо! Лише в обмінниках! З якими так сильно 'борется' НБУ. Київська шобла сидить на валютних потоках по всій країні!!!!
П.С.
а це мудило роман шпек вже голова наглядової ради альфа банку? я б радив правоохоронним органам поцікавитись його діяльністю.
Тем более что воровал он в основном в Расии. Нужно разработать закон о покаянии олигарха. Например отказаться от расийского гражданства и отдать некоторую сумму.