Зеленський зголосився розібратися в ситуації з обшуками силовиків у представників волонтерського руху
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Президент України Володимир Зеленський закликав у разі наявності надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності.
Про це він зазначив під час спільної пресконференції з Президентом Латвії Егілсом Левітсом та прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо обшуків силовиків у волонтерів, передає Цензор.НЕТ.
"Україна – європейська держава, демократична, повинна жити за законом, кожна людина, незважаючи на воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 числа (лютого. - Ред.) наша вся держава об’єднана, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об’єднані… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв", - сказав глава держави.
Він розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, однак зауважив, що не знає деталей справи.
"Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я би хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду", - підкреслив Зеленський.
Після пресконференції президент попросив у журналіста Укрінформу передати йому більш детальну інформацію про обшуки у волонтерів.
"Якщо у вас є додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні, передайте, можу порушити це питання", - звернувся він.
Нагадаємо, зранку 8 вересня поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.
У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.
31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.
На початку червня очільниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України "відкрила справу" на очолюваний нею фонд.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7_K1FfzIDDA&feature=emb_logo
хехх
Захід дає гроші, зброю, і не збирається ризикувати через вибрики Зеленського.
ВладимировичСсаныч, просим! Помогите нам!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам! Мы вам верим!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам с нашей проблемой!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам с нашей просьбой!
Владимир
ВладимировичСсаныч, помогите нам избавиться от неприятных явлений!
Люблю дивитися на ці сині стрілочки. Коли люди двигаються, мокшани метушаться, все йде по російському плану)))
Лживая зеленая мразота
Прикольно.
І хай мене хто-небудь переконає, що це не була спланована акція спрямована на підрив боєздатності армії під час активізації московитська навали!
От прямо ні сном, ні духом...
Зараз після львівських, івано-франківських, одеських... репресивних заходів прийшли з обшуком до київського волонтера Олександра Антонова. СБУ проводить обшук. Антонов з першого дня повномасштабного вторгнення в теробороні, був серед перших, хто завозив допомогу в ще незачищені Бучу, Гостомель, Бородянку. А істота, яка, бажаючи вислужитися перед Зеленським та його рашистськими кротами, ініціювала обшук і репресивні дії - гауляйтер СБУ в Києві та області Артем Бондаренко в ці самі гарячі тихенько сидів у безпечному Львові. 15 серпня був невідомо за які заслуги підвищений з Львіського начальника аж до столичного. У Львові очолював обласне управління лише від березня цього року. Мабуть устиг підготувати атаку на львівських волонтерів, розподілити ролі й був направлений впроваджувати досвід у Києві. До речі, якраз після його призначення в столиці й області пішов тиск на релігійні громади, які прагнули перейти до ПЦУ, та неприхована підтримка московської церкви, що вже закінчилося колосальним скандалом. Тепер цей латентний колаборант починає переслідувати українських патріотів.
А Ze, який нещодавно обіцяв журналістам розібратися із переслідуванням волонтерів, слова дотримав - розібрався й визначився. Найбільшим за всю історію розкрадачам міжнародної гуманітарної допомоги в Запоріжжі вже, коли факти були виявлені і виписані підозри, вручив ордени - вони ж його слуги й знають "табличку ділення". А на реальних волонтерів із бездоганною репутацією, які допомагають армії від 2014 року, на нараді із силовиками дав недвозначну команду: "Фас!" А ви дивіться і далі його відосіки з правильними фразами. А вся ця укрсучвлада тим часом неприховано воює проти України на користь ворога. І все менше й менше приховує свої зрадницькі дії"