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Зеленський зголосився розібратися в ситуації з обшуками силовиків у представників волонтерського руху

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

літинський,островський

Президент України Володимир Зеленський закликав у разі наявності надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності.

Про це він зазначив під час спільної пресконференції з Президентом Латвії Егілсом Левітсом та прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо обшуків силовиків у волонтерів, передає Цензор.НЕТ.

"Україна – європейська держава, демократична, повинна жити за законом, кожна людина, незважаючи на воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 числа (лютого. - Ред.) наша вся держава об’єднана, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об’єднані… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв", - сказав глава держави.

Він розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, однак зауважив, що не знає деталей справи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція обшукала відомих львівських волонтерів Літинського та Островського у справі про продаж авто. ВIДЕО

"Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я би хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду", - підкреслив Зеленський.

Після пресконференції президент попросив у журналіста Укрінформу передати йому більш детальну інформацію про обшуки у волонтерів.

"Якщо у вас є додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні, передайте, можу порушити це питання", - звернувся він.

Нагадаємо, зранку 8 вересня поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про обшуки у Літинського та Островського: "Татарівські "правоохоронці" скачуть на волонтерів"

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

На початку червня очільниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України "відкрила справу" на очолюваний нею фонд.

Дивіться також: СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
Ты, млять, разберись с ОПГ Єрмака Оманського.
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09.09.2022 18:05
+33
Забув що сам наказав обшукати волонтерів ?
хехх
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09.09.2022 18:04
+29
Гра в гру «прєзідєнт харошій»?
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09.09.2022 18:05
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7_K1FfzIDDA&feature=emb_logo
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09.09.2022 18:01 Відповісти
Не знає він. Не може він. .ука.
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09.09.2022 18:26 Відповісти
Опять дебилы серут ...
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09.09.2022 18:04 Відповісти
Забув що сам наказав обшукати волонтерів ?
хехх
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09.09.2022 18:04 Відповісти
Єрмака нехай обшукає, за гуманітарку десь ховає гроші.
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09.09.2022 19:05 Відповісти
Пані! То йому латиш з поляком нагадали! А так воно і є... Скоро на заході буде графік визитів до України керівників держав, щоб гундосого не залишати без уваги. Не більш трьох днів .. бо хлопчина від рук відбився зовсім!
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09.09.2022 19:14 Відповісти
Звісно, так.
Захід дає гроші, зброю, і не збирається ризикувати через вибрики Зеленського.
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09.09.2022 19:17 Відповісти
Ты, млять, разберись с ОПГ Єрмака Оманського.
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09.09.2022 18:05 Відповісти
Та вiн же теж Оманський)))
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09.09.2022 19:34 Відповісти
Гра в гру «прєзідєнт харошій»?
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09.09.2022 18:05 Відповісти
"взял под личный контроль"? Значит снова поедет бухать
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09.09.2022 18:07 Відповісти
Так і сказав. - Розберіться з ними, щоб не тявкали! Що це ви за професіонали. Прийшли пресувати, а про це всі гудять? Конкурентів дяді Єрмака потрібно усівати тихо, швидко!
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09.09.2022 18:08 Відповісти
З розкраданням гуманітарки в Запоріжжі розібратись не бажаєш? Скільки отримав відкату від цього?
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09.09.2022 18:08 Відповісти
та він по всій Україні її краде)
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09.09.2022 18:30 Відповісти
Віслюку дерьмак ще не доповів....як же так?
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09.09.2022 18:12 Відповісти
А чого він не спитав про стан справ з тими обшуками в д'Єрмака і татарова?
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09.09.2022 18:14 Відповісти
То не силовики, а "татарчуки" зробили наскок на волонтерів в надії перебити скандал по Запоріжжю.
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09.09.2022 18:16 Відповісти
Силоміцьники...
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09.09.2022 18:17 Відповісти
Цар хороший, бояре погані?
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09.09.2022 18:23 Відповісти
Владимир Владимирович Ссаныч, просим! Помогите нам!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам! Мы вам верим!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам с нашей проблемой!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам с нашей просьбой!
Владимир Владимирович Ссаныч, помогите нам избавиться от неприятных явлений!
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09.09.2022 18:25 Відповісти
Капітан Прайс @Price_Cap_UA
Люблю дивитися на ці сині стрілочки. Коли люди двигаються, мокшани метушаться, все йде по російському плану)))
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09.09.2022 18:28 Відповісти
я понял! это гундосый имеет ввиду таких известных волонтеров, как Старух, Некрасова, Куртев и прочих.... это да..., непорядок!
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09.09.2022 18:36 Відповісти
Так зеЛеная мразь сам и дал приказ.
Лживая зеленая мразота
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09.09.2022 18:36 Відповісти
це киздець а не президент, і з цим соплежуєм країна має спотикатись до перемоги? ось вона найслабша ланка в обороноздатності країни, ситуацією яка є насправді в країні не володіє зовсім, віртуальна поінформованість Янелоха Оманського на 90% складається виключно з щоденних ранкових і вечірніх байок зрадника України Дєрмака. На шо сподіватися і на що чекати від кловуна в такій непростій для країни ситуації? Хватить вже цього цирку який мало не кожного дня для країни організовує зловонне ОП, а наш сонцеликий чи то під дурника косить чи й справді дурник.
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09.09.2022 21:25 Відповісти
Сонцеликий не дурник! Забули всі стару- добру виставу з поганим і хороший поліціантом ( сонцеликий і дермак)
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10.09.2022 07:29 Відповісти
Вова номер два?
Прикольно.
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09.09.2022 18:37 Відповісти
Волонтьори є двох видів - правильні і неправильні. Запорізьке начальство - то правильні
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09.09.2022 18:44 Відповісти
Як говорив Наш человек в Вашингтоне, активное мероприятие. Просто Єрмак за кулісами перекладає увагу із Запоріжжяч, від циганки Ази на львівських волонтерів. Стара його підошва. Там НАБУ тут менти Моні Стирського ( однокласника татарова по школі в Новій Українці цуцкерідзе). А шо, почт Єрмака Порткова ще носить мантію момали).
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09.09.2022 18:48 Відповісти
*****, и цирк свой оставил и сам не свалил... Клоун, *****
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09.09.2022 18:55 Відповісти
Коли цирковий паяц переїздить до палацу, то він не перетвориться в короля. Зате палац перетворюється на цирк.
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09.09.2022 19:06 Відповісти
тварь лицемерная
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09.09.2022 18:57 Відповісти
люди, не перетворюйте Україну в росію, це там чєлобітниє царю на бояр подають, у нас є суд.
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09.09.2022 19:01 Відповісти
А з клістронами вже розібрався?
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09.09.2022 19:03 Відповісти
По усій Україні пройшли репресії волонтерів, напорушували купу кримінальних справ за абсолютно абсурдними звинуваченнями. Почали з Ужгорода і далі повсюди.
І хай мене хто-небудь переконає, що це не була спланована акція спрямована на підрив боєздатності армії під час активізації московитська навали!
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09.09.2022 19:23 Відповісти
О, ну знову одна і та сама пєсня, від пріZeдента: боярє хєрові, а цар тут не причому.
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09.09.2022 19:23 Відповісти
Типу ЗЄ не знає, що роблять його призначенці Єрмак і Татаров.
От прямо ні сном, ні духом...
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09.09.2022 19:39 Відповісти
ну-ну...
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09.09.2022 20:01 Відповісти
Включив, як завжди дурня.
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09.09.2022 20:04 Відповісти
Оце завернув. Йому сказали не неїзжати на волонтерів, а він вдав ніби не зрозумів, і прирівняв отих Зелених мародерів із Запорізької ОДА до волонтерів... ****** просто.
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09.09.2022 20:51 Відповісти
ну все понятно. он сейчас даст указание отпустить этих запорожских волонтеров
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09.09.2022 21:41 Відповісти
Цар хороший. бояри погані !
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09.09.2022 23:28 Відповісти
Силовики - це бояри. а роль царя грає президент України. він вже давно вжився в цю роль. І ось так з барського плеча кидає суспільству " милостиню " - поблажливо даючи згоду розібратися у мерзенній сфабрикованій самою ж зеленою владою справі проти волонтерського руху у Україні ! Що далі можна чекати від цієї влади ?!!
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09.09.2022 23:53 Відповісти
З Трухіним вже розібрався... І з дЄрмаком
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10.09.2022 08:52 Відповісти
Тарас Чорновіл: "Ze остаточно вирішив оголосити війну громадянському суспільству й патріотичним силам. Це вже про остаточно оголошену війну волонтерам. Можна заперечити, що він сам розумово обмежений, і не спроможний зрозуміти, що йому вкладають у вуха, кладуть на стіл та розкручують від його імені. Але поки він не буде визнаний судом, як недієздатний, то за всі злочинні дії відповідати найперше йому.
Зараз після львівських, івано-франківських, одеських... репресивних заходів прийшли з обшуком до київського волонтера Олександра Антонова. СБУ проводить обшук. Антонов з першого дня повномасштабного вторгнення в теробороні, був серед перших, хто завозив допомогу в ще незачищені Бучу, Гостомель, Бородянку. А істота, яка, бажаючи вислужитися перед Зеленським та його рашистськими кротами, ініціювала обшук і репресивні дії - гауляйтер СБУ в Києві та області Артем Бондаренко в ці самі гарячі тихенько сидів у безпечному Львові. 15 серпня був невідомо за які заслуги підвищений з Львіського начальника аж до столичного. У Львові очолював обласне управління лише від березня цього року. Мабуть устиг підготувати атаку на львівських волонтерів, розподілити ролі й був направлений впроваджувати досвід у Києві. До речі, якраз після його призначення в столиці й області пішов тиск на релігійні громади, які прагнули перейти до ПЦУ, та неприхована підтримка московської церкви, що вже закінчилося колосальним скандалом. Тепер цей латентний колаборант починає переслідувати українських патріотів.
А Ze, який нещодавно обіцяв журналістам розібратися із переслідуванням волонтерів, слова дотримав - розібрався й визначився. Найбільшим за всю історію розкрадачам міжнародної гуманітарної допомоги в Запоріжжі вже, коли факти були виявлені і виписані підозри, вручив ордени - вони ж його слуги й знають "табличку ділення". А на реальних волонтерів із бездоганною репутацією, які допомагають армії від 2014 року, на нараді із силовиками дав недвозначну команду: "Фас!" А ви дивіться і далі його відосіки з правильними фразами. А вся ця укрсучвлада тим часом неприховано воює проти України на користь ворога. І все менше й менше приховує свої зрадницькі дії"
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18.09.2022 18:25 Відповісти
 
 