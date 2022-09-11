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Україна вітає рішення Молдови про заборону польотів до РФ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

молдова,air,moldova

Заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс привітав рішення Адміністрації цивільної авіації Молдови про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України у Молдові.

"Ми вітаємо рішення Адміністрації цивільної авіації Республіки Молдова про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі російської федерації... Це - логічна відповідь на розв’язану кремлем війну проти України та всього цивілізованого світу. Ізоляція держави-агресора має бути тотальною, включно з обмеженням для її громадян можливостей подорожей до демократичних країн", - йдеться у повідомленні.

Також Перебийніс наголосив, що заборона польотів до РФ є важливим кроком і для забезпечення безпеки самої Молдови.

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Нагадаємо, 9 вересня Air Moldova повідомила, що відновить рейси до Москви з 1 жовтня після їхнього припинення в лютому. Наступного дня Управління цивільної авіації Молдови заборонило авіакомпанії Air Moldova відновлювати польоти між Кишиневом та Москвою.

Автор: Анна Судак
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Даже если ... А куда потом рашистов пустили бы ?
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11.09.2022 14:00 Відповісти
От як можна пропіаритись на на нічому. Сказати що відкриємо сполучення з кацапами а потім героїчно заборонити. Наче і нічого не зробили і вийшов героїчний європейський вчинок. До чого ж дотепні молдовани переплюнули навіть бульбашів.
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11.09.2022 14:03 Відповісти
Краще б вичистили "придністров'я"! Багато не треба. Лише курнути "де потрібно".
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11.09.2022 14:10 Відповісти
підслухано в іспанському готелі......

-Where are you from...?
-I am russian from russia...
-get the hell out of here....
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11.09.2022 14:11 Відповісти
Вартувало тільки почитати коменти на "Цензорі" і відразу увімкнули задню ...
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11.09.2022 14:26 Відповісти
ще ба заборонилим орковському авіапарку до себе літати ... хоча, орки туда не долетять все навколо Молдови заборонило їм проліт
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11.09.2022 16:03 Відповісти
Ну хоч щось радує з Молдови... А то часом таке враження, же лягла під москаля.
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11.09.2022 18:15 Відповісти
 
 